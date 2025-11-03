8 - 30 Kasım 2025 Merkür Retrosu: Kasımda Retro başkadır!

Hayretlere düşeceğimiz, çok şaşıracağımız, önemli yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşayacağımız bir retro dönemine başlıyoruz!

'Kim günün birinde kendine yeni bir cennet kurmuşsa, bunun gücünü kendi cehenneminin içinden almıştır.' Çünkü dönüşüm, yumuşak olanda değil en sert yüzleşmelerde büyür. 'Ve yumuşak bir hayat, daha sert sınırlar gerektirir.'

Bu retro; kaçtığımızda değil, kabullenmeye ve yüzleşmeye cesaret ettiğimizde, bize kapılarını açacak. İçimizde biriken duygular, söylenmemiş sözler, kaçtığımız konular artık sınır çizerek hafiflememiz için, önümüze geliyor olacak.

8 - 19 Kasım Merkür retrosu

2025’in son Merkür Retrosu Yay burcunda başlarken hepimizi, “inandığımız her şeyin gerçekliğini yeniden tartmaya” çağırıyor. Bu dönemde; abartılı, dobra ve büyük konuşmalar, pot kırmalar, dikkat dağınıklıkları, yargılamalar, aşırı iyimser ve hevesle hareket etme, kör inançlar ve doğruluğu sorgulanmadan yayılmış fikirler, tutulmayan sözler gündeme gelebilir. Ama bu süreç bir kriz değil; zihnin fazlalıklarından arınması için evrensel bir detokstur. Sosyal medya ve haber akışı bu dönemde çok gürültülü olabilir; ama tüm bu gürültü aslında bizi dış seslerden ziyade kendi iç sesimizi dinlemeye yönlendiriyor. Bu retro; haklı çıkmaya çalışmak yerine, düşüncelerimizi sadeleştirip neye gerçekten inandığımızı fark ettirmeyi öğretiyor. Bu dönemde ilişkilerde bitişler de barışmalar da kalıcı olacaktır.

Bu dönemde yapılmalı:

Acele kararlar vermeden önce araştır. Çünkü duydukların gerçek olmayabilir.

Ne düşündüğünden önce, neden öyle düşündüğüne bak.

İç sesini duymak için alan aç. Sessizlik, yazmak, uzaklaşmak, doğada olmak iyi gelir.

Eski planları revize et. Eğitim, proje, yayıncılık, yurt dışı, dil, vize planları düzenlenebilir, sonuçlanabilir. Ama yeni adım atma.

Bu dönemde yapılmamalı:

Büyük konuşma, kesin yargıda bulunma. Çünkü karması mutlaka dönecektir.

Her duyulana inanma. Sosyal medya, haber trafiği ve manipülasyon çok yüksek olabilir.

Mantığın yerine öfkeyi koyma. Tartışmalar çok çabuk büyüyebilir.

“Şimdi hemen olsun” ısrarı. Zamanlama retroda farklı işler; acele eden kaybeder.

19 - 30 Kasım Merkür Akrep dönemi

Merkür Akrep döneminde gündem artık daha derin işliyor. Bu dönemde; bastırdığımız duygular, eski korkular, geçmişte yarım kalan hesaplar, söylenmemiş sözler, çocukluk travmaları ve karmalarımız görünür olabilir. Bu dönem sadece yüzleşme değil; iyileşme ve karmanın dönüşüm noktasıdır. İlahi adaletin sessiz ama şaşmaz işleyişi “böyle gelmiş böyle gider” dediğimiz yerleri bile kırabilir. Maddi konularda beklenmedik kapılar açılabilir, kayıp sandığımız bazı haklar geri dönebilir. Bu süreçte yaşananlar yıkım değil, daha güçlü bir yeni hikâyenin hazırlığıdır. Her bitiş, daha güçlü bir başlangıca dönüşecektir.

Bu dönemde yapılmalı:

Duygularınla kaçmadan yüzleş.

Eski defterleri kapat, yarım kalmış işleri tamamla.

Sadece güvendiğin kişilerle ol, daha derin sohbetler yap.

Terapi / psikolojik farkındalık çalışmaları / gölge çalışması yap.

Maddi alanda geçmişten kalan konuları çözmeye açık ol.

Bu dönemde yapılmamalı:

İntikam, cezalandırma enerjisine kapılma.

Duyguyu bastırmak, yokmuş gibi yapma, kaçma.

Kontrolü elinde tutma takıntısına ve kıskançlığa kapılma.

Maddi konularda büyük riskler alma.

Merkür retrosunun burçlara etkileri

Koç

Merkür retrosu inançlarını yeniliyor, hayatına farklı bir pencere açıyor. Yurt dışı planları, seyahatler, vize işlemleri, akademik süreçler, tez-yayın gibi konularda gecikmeler olabilir ama bu gecikmeler seni daha doğru zaman ve daha doğru yönle buluşturmak içindir. Yanlış bilgilere, kulaktan dolma söylemlere, aşırı iyimserliğe, haklılık takıntısına, hatalı varsayımlara ve yargılara dikkat etmelisin. Öğrendiklerini daha derin, daha sağlam temelde ele almalısın. Bugünlerde; uzak bağlantılar, başka kültürlerle bağlar, farklı bakış açısı sunan insanlar aracılığıyla hayatına yeni bir pencere açılabilir. Bu süreç, senin yaşam felsefeni temelden revize edebilir.

Boğa

Merkür retrosu; ruhsal gücünü, korkularını ve paylaşım alanlarını yeniden tanımlıyor. Bu dönemde; maddi paylaşımlar, kredi, borç, miras, nafaka ve finansal risk alanlarında yavaşlamalar olabilir. Bu süreç, seni maddi gerçeklikten kaçmak yerine onu daha bilinçli yönetmeye çağırıyor. Gizli kalan bilgiler, perde arkası hesaplaşmalar veya geçmişte kapatılmamış konular açığa çıkabilir.

Bu dönem; kaybettiğini sandığın bir hak geri gelebilir. Kendini güvende ve değerli hissetmek için başkalarının varlığına değil, kendi öz değerine tutunman önemlidir. Bu retro, “kendi gücünü nereden aldığını” sana tekrar hatırlatacaktır. Ve bu hatırlama, ilişkilerde bakış açını değiştirecektir.

İkizler

Merkür retrosu ilişkilerine dokunuyor. Evlilik, ortaklık, sözleşmeler, danışmanlık ve açık düşmanlıklar alanında eski konular yeniden açılabilir. Görüşmeler uzayabilir, randevular kayabilir, yanlış anlaşılmalar artabilir. Ex-partner/eski ortaklar gündeme gelebilir. Yarım kalmış bir konuşma tamamlanabilir.

Bu dönem “kim haklı?”dan çok “bağımızı nasıl daha doğru kurarız?” sorusuna odaklanman gerekir. Dinlemek, sınır koymak, ihtiyaçlarını ifade etmek, ilişkilerini iyileştirir. Retro bittiğinde, ya bağların güçlenmiş ya da zarifçe tamamlanmış olur ve her iki sonuç da senin yararınadır.

Yengeç

Merkür retrosu günlük düzenini yeniden ayarlıyor. İş ortamı, çalışma arkadaşları, rutinler, randevular ve sağlıkla ilgili konularda düzenlemen gereken durumlar ortaya çıkabilir. Gecikmeler, ertelemeler ve plan değişiklikleri seni yavaşlatmak için değil; daha sağlıklı bir sistem kurman içindir.

Bu dönem; üzerine aldığın fazla yükleri fark ederek sadeleştirdiğinde hem ruhun hem bedenin hafifleyecektir. Günlük hayatını düzenleyen küçük seçimler bile büyük fark yaratabilir.

Aslan

Merkür retrosu kalbine dokunuyor. Aşk, flört, çocuklarla ilgili konular, sahne önündeki işler, yaratıcılık, ev, ebeveynler ve riskli yatırımlar alanında geçmişten gelen konular bugünlerde çözülmek için tekrar açılabilir. Kendini nasıl gösterdiğini, nerede kendin olabildiğini sorgulayabilirsin. Yaşadığın gecikmeler ya da yön değişiklikleri, aslında neyi gerçekten istediğini netleştirmen içindir. İçinden gelmeyen hiçbir şeyi zorlama, kalbinin sesine güven. Yaratıcılık alanında eski bir fikir yeniden canlanabilir veya eski bir hobine, spora geri dönebilirsin.

Başak

Merkür retrosu köklerine dokunuyor. Aile içi iletişim, ev düzeni, taşınma planları, gayrimenkul konuları, tadilatlar, ebeveynlerle ilgili meseleler ve geçmiş duygusal kayıtlar bugünlerde tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem seni eve, iç dünyana, temel ihtiyaçlarına çağırabilir. Ev ortamında düzenini sadeleştirdikçe, zihnin de hafifler. Diğerlerinin beklentilerini değil, kendi iç sesini dinlediğinde, yolun belirginleşecektir.

Terazi

Merkür retrosu zihnini sakinliğe çağırıyor. Yakın çevre, kardeşler, komşular, kısa yolculuklar, iletişim trafiği, araç ve cihazlarla ilgili aksaklıklar bugünlerde gündemine gelebilir. Söylenenlere güvenmeden önce, araştırman ve gerçeği netleştirmen; mesaj atmadan önce kontrol etmen önemlidir.

Bu dönem; dilini sadeleştirmeli, gereksiz açıklama, laf kalabalığı, gereksiz tartışmalardan kendini korumalısın. Araştırmalar, planlamalar ve ilham dolu fikirler için destekleniyorsun.

Akrep

Merkür retrosu 19 Kasım'dan sonra burcunda gerçekleşiyor! Bu retro kimliğini ve değer algını yeniden şekillendiriyor. Gelir, harcama, maddi kazanımlar ve sahip olduklarınla ilgili konular bugünlerde yavaşlayabilir. Para akışındaki duraksamalar aslında “neye yatırım yapmalıyım, hangi kazanç yöntemini değiştirmeliyim?” sorusunu daha net görebilmen içindir.

Bu dönem sana; gücün kaynağının sahip oldukların değil, onları nasıl kullandığın olduğunu hatırlatır. Başkalarının fikirlerine göre değil, kendi değerinle hareket ettiğinde, bolluk bereket dengen kendiliğinden kurulacaktır.

Yay

Merkür retrosu 19 Kasım’a dek burcunda gerçekleşiyor! Kimliğini, imajını, niyetlerini ve kendini ifade etme biçimini yeniliyorsun. Bugünlerde; gecikmeler, duraksamalar veya fikir değişiklikleri yaşayabilirsin ama bunlar seni yavaşlatmak için değil; başkalarının fikirleri, beklentileri, yönlendirmeleri yerine kendi değerlerine göre hareket etmen içindir. Eski karar ve niyetlerini bugünlerde tamamlayabilirsin. Retro bittiğinde; seçimlerini kendi doğrularından oluşturan, daha güçlü ve kendinden emin bir benlikle yola devam edeceksin.

Oğlak

Merkür retrosu bilinçaltına dokunuyor. Geri planda kalan konular, perde arkası konuşmalar ve içsel korkuların bugünlerde daha görünür olabilir. Bu dönem zihnin gürültüsünden çok iç sesine kulak vermen gerekir. Kapalı kapılar ardındaki gerçekleri fark edebilir, kendini sabote ettiğin noktaları çözebilirsin.

Bu süreç sana; teslimiyeti, arınmayı ve kabullenişi öğretecektir. Geçmişten gelen yükleri ve seni yoran bağları çözmek, seyahatlere çıkmak, maneviyat, sanat ve şifa çalışmaları için uygun bir zamandasın. Retro bittiğinde, ruhunun hafiflediğini fark edeceksin.

Kova

Merkür retrosu hayallerine dokunuyor. Gelecek planların, arkadaş grupları, ekip projeleri, sosyal medyan bugünlerde gündeminde olabilir. Bir topluluk içinde kendini nasıl konumlandırdığını yeniden sorgulayabilirsin. Eski çevre, eski bağlantılar, eski projeler tekrar gündeme gelebilir.

Bu süreç; sana “herkese uyma” baskısından özgürleşme öğretisi getirecektir. Aynı frekansta olmadığın kalabalıklarla yolların doğal olarak ayrılabilir. Retro bittiğinde; çevren daha sade, hedeflerin daha net, enerjin ise seni gerçekten iyi hissettiren insanlarla akıyor olacak.

Balık

Merkür retrosu kariyer yönünü yeniden tanımlıyor. İş görüşmeleri, terfi süreçleri, üstlerle iletişim, hedefler, evlilik ve toplum önündeki imajınla ilgili gündemler yaşayabilirsin. Bu alanlardaki gecikmeler, seni durdurmak için değil; daha doğru bir yön belirlemen için görünür olabilir. Eski bir iş teklifi geri dönebilir, daha önce kaçırdığın bir fırsat yeniden önüne çıkabilir.

Bu süreç; kendini neye göre “başarılı” saydığını tekrar düşünmeni isteyecektir. Başkalarının beklentileriyle değil, kendi ruhunun pusulasıyla ilerlediğinde en doğru yolda olacaksın. Retro bittiğinde; kariyer çizgin daha berrak, seçimlerin çok daha bilinçli olacaktır.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi