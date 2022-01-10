Astrologların 2022 yılı yorumları

2022 yılında yaşanacak gökyüzü olaylarını Fatih Altaylı ile Teke Tek Yılbaşı Özel programında yorumlayan Öner Döşer, Hande Kazanova, Dinçer Güner önemli öngörülerde bulundu.

İşte programdan derlediğimiz bazı öngörüler...

Dinçer Güner'in 2022 yılına dair yorumları...

2022’nin ana başlığı kemerleri sıkma politikası ve tasarruf olacak. Boğa - Akrep aksında tutulmalar var. Finans, toprak, toprak ürünleri ile ilgili önemli olaylar yaşanabilir. Buğday 2022 yılında oldukça önemli. 2022’de bir gıda krizi görünüyor.

18 Ocak’ta yaşanacak Dolunay, sosyal medya ile ilgili yapılanmanın yaşanmasına neden olabilir, otel restoranlarla ilgili yeni kurallar gelebilir.

Türkiye açısından Şubat ayı çok önemli. Türkiye Kova Yeniay’ı yaşayacak. Bu yepyeni bir döngünün yaşanacağını gösterir. Yeni ekonomik modele geçiş 2022 Şubat ayı ile yaşanabilir. Asıl hikayemiz şubat ayı ile başlayacak. Borsa, vergi ve dijitalleşme ile ilgili büyük adımlar atılacak. Bunun etkisi 30 ay kadar sürecek. Ekonomik anlamda vergileme, banka ve borsa ile ilgili konularda gelişmeler yaşanacak.

2022 yılında şubat, nisan, ağustos ve tutulma zamanlarında Metaverse dünyasının daha çok gelişeceğini görebiliriz. 2022 dijital gelişim açısından çok önemli bir yıl olacak.

Tutulmaların güney ayağı Akrep burcunda, Akrep ise hammaddeyi temsil ediyor. Bu alanlarda da sorunlar yaşanabilir.

Nisan ayında Jüpiter ve Neptün kavuşumu var. Bu kavuşum 1876 yılında gerçekleşmişti ve çok büyük sel felaketleri yaşanmıştı. Böyle durumlar yaşanabilir ancak bu kavuşumun Türkiye’ye olumlu bir yansıması olacak: Türk sineması veya Türk oyuncu, yönetmen çok ses getirecek ,bir şekilde tanınacak.

Mars Satürn’ün Kova burcundaki kavuşumu, 5 Nisan civarı dijital skandallar, dijital güvenlik sorunları oraya çıkabilir.

5 Nisan - 29 Mayıs - 2 Temmuz (+/- 3-4 gün) yangınlar açısından tehlikeli buluyorum. Askeri açıdan hareketliliklerin de yaşanması mümkün olabilir.

30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim, 8 Kasım çok önemli 4 tutulmanın yaşanacağı günler. Bu tutulmalar Satürn’den ters etki alacağı tutulmalar. Bu tutulmalar darboğaza işaret ediyor. Özellikle 25 Ekim Tutulması Güneş’in kalbinde olacak bu nedenle oldukça önemli. Venüs Tutulması altınla, elçilerle, diplomatlarla, kadınlarla ilgilidir. Bu tutulma dünyayı sarsacak aşk ilişkilerini ortaya çıkaracak. 2022’de altını çok konuşacağız. 2022’de gerçekleşecek tutulmalar 2001-2003’te yaşanan tutulmalarla benzer özellikler yaşanıyor. O dönemde yaşanan konulara benzer durumlar yaşayabiliriz. Bunlar ekonomik kriz, erken seçim konuları… 30 Nisan’daki tutulma erken seçim konuşmalarının gündeme geleceği görünüyor.

11 Mayıs’tan sonra volkanik hareketler görünebilir. Isı yükselecek, toprak kurayacak bu nedenle toprak verimliliği azalabilir.

Jüpiter Koç ile birlikte enerji krizleri yaşanabilir. Eylül Ekim aylarında yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulacak. Bu kripto paralarla da ilgili olabilir. Kripto para daha çok yaygınlaşabilir.

Güney ay düğümünde tutulmalar olacağı için yer altı ile ilgili sıkıntılar olabilir. Maden ocakları, depremler önemli.

Bitcoin dünyasında 2023 itibariyle önlenemez yükselişinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu yıl için nisan - ağustos aylarında dikkat etmekte fayda var.

Hande Kazanova'nın 2022 yılına dair yorumları...

Merkez Bankası’nın alacağı kararları bir 6 ay daha konuşacağız. Önümüzdeki dönem faiz düşüşü olmayabilir ancak 18 Ocak ve 29 Ocak tarihleri Amerika’nın verdiği kararlar oldukça önem taşıyor olabilir.

Ekonomide Ocak ayı, 5-15 Şubat piyasaların aşağı yönde hareketi görülebilir, 19 Kasım çok önemli.

14 Mart ve 4 Nisan tarihleri arası, 20-23 Mart tarihleri, 28 Mart, 6 Nisan, 9 Nisan, 1 Mayıs, 3 Mayıs, 8 Mayıs, 8 Ekim çok önemli ekonomik açıdan. Eylül ve Ekim ayları 2022’de çok önemli. Darboğazlığın çok yükseldiği dönemler…

Jüpiter Balık burcundayken yardımlaşmanın önemi artacak. 2022 yılı ekonomik olarak çok zor bir yıl olacak ancak insanlar arasındaki dayanışmanın da artacağı bir yıl olacak. 2022’nin ilk 5 ayında empatinin, bağlantı kurmanın önemi görülecek. Bu sadece toplum arasında değil, devletler arasında da yaşanacak.

Jüpiter ve Neptün Balık burcunda ham petrolle de çok ilgilidir. Petrol fiyatlarının artacağını öngörüyorum. Mart Nisan aylarında Jüpiter Neptün’ün de etkisiyle tsunami olaylarının yaşandığını görebiliriz.

11 Mayıs itibariyle Jüpiter Koç burcuna geçecek, sıcak ve ateş temaları hakim olabilir. 2022 yazı çok sıcak geçecek.

Jüpiter’in Balık burcundan Koç burcuna geçişini en son 2010 yılında Arap Baharı olayları ile görmüştük. Bu oldukça önemli. 1962 ve 1963’lü yıllarda, Jüpiter’in Balık burcunda ve Satürn’ün Kova burcunda olduğu dönemde, anayasa mahkemesinin kurulduğunu, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kurulduğunu görüyoruz. Bu nedenle anayasa değişikliğinin yaşanacağını düşünüyorum. Buna ek olarak nükleer savaş ile ilgili bir tetiklenme yaşanması mümkün diye düşünüyorum.

Eczacılık ve ilaç sektörünün etkili olacağı bir yıl. Jüpiter’in Balık burcunda olması insanların gerçekçi taraftan bakamamasına sebep olabilir. Ortadoğu’da intihar bombalarının yaşanmasını mümkün görüyorum.

2022 yılında tüm gerilemeler hava elementinde olacak bu nedenle siber savaşlar, güvenlik açıkları bu noktalarda da dikkatli olmakta fayda var.

Satürn Kova burcunda iken iletişim sektörünü olumsuz etkileyebilir.

5 Nisan Mars Satürn kavuşumu çok önemli. Salgın hastalıklar tekrar gündeme gelebilir. Ancak ekonomik, dijital dünya ve iş dünyasını ciddi anlamda sallayacak bir problem devreye girebilir.

Önümüzdeki dönem altın ve gümüş ön plana çıkacak diye düşünüyorum.

Öner Döşer'in 2022 yılına dair yorumları:

Bu yıl yangınlara, sel baskınlarına, depremlere, tsunamilere dikkat etmekte fayda var. Mart ayından itibaren ancak en çok nisan ve mayıs aylarında içinde bulunduğumuz Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi dahil deprem riskinin olduğu zaman dilimi.

28 Şubat, 2-5 Mart, 17-18 Mart, 17-21 Nisan, 25-27 Nisan, 30 Nisan civarı, 10 Eylül, 8 Aralık sel baskını riski taşıyan tarihler…

Deprem riski taşıyan tarihler: 2 Mart, 5 Nisan, 30 Nisan, 16 Mayıs, 27 Mayıs, 12 Ağustos, 27 Ağustos, 25 Ekim, 8 Kasım civarı… Bu tarihler yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için geçerli.

Bu salgın 2023 yılında Mart ayına kadar devam edecek. 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek Mars ve Satürn’ün kavuşumu salgını daha da tetikleyecek. Varyantlar artabilir, yeni bir salgın yaşanabilir.

Boğa ve Akrep burcundaki tutulmalar büyük ekonomik krizlerin yaşanmasına sebep olacak. Bence asıl hikaye 2023’te başlayacak. Ekonomik açıdan asıl buhranın 2023 itibariyle olacağını düşünüyorum. Bu buhran 2023-2024 yıllarını kapsayacak.

Kıtlık - kuraklık döngüsünün bu yıl kendini göstereceğini ancak tamamen yaşanmayacağını bir sonraki yıl yaşanacağını düşünüyorum. 2023 yılında su için tedarikli olmalıyız, kuraklık artacak. 2022 yılında su birikimi yapmalıyız.

2022’nin 8 Kasım’ında yaşanacak Ay Tutulması’nın bir benzeri 7 Kasım 1938’de yaşanmıştı. Bu tutulmadan 3 gün sonra atamız vefat etmişti. Bu nedenle buna benzer bir şeyi 2022’nin sonunda 8 Kasım günü yaşayabiliriz. Peki 8 Kasım’da ne var? Amerika yerel seçimleri… Joe Biden’ın işinin çok zorlaşacağını, görev süresini tamamlayamayacağını düşünüyorum. 2023 Ocak - Şubat aylarında Kamala Harris görevi üstlenebilir.

Jüpiter Neptün Balık Burcu Kavuşumu bu yılın ilkbahar ayları af, birleşme, birlik enerjisi taşıyor. Deniz hukuku alanında da gelişmeler yaşayabiliriz.

Jüpiter Koç’a geçişi ve ardından Mars gezegeninin Koç burcuna geçişi yangın risklerini artırabilir. 25-29 Mayıs tarihlerine dikkat, 14 Haziran, 21-22 Haziran dikkat. Sonbahar ve kasım aralık aylarında özellikle Avustralya’da bu aylarda çıkabilecek yangınlara dikkat.

Jüpiter Güneş etrafındaki yörüngesindeyken Güneş’e en yakın geçtiği anlarda kuraklık yaşanabilir. Dolayısıyla önümüzde kuraklığın yaşanacağı böyle bir geçiş var. 2023 yılında kuraklığı daha çok konuşacağız. Sıcaklık artacak.

Türkiye için 14 şubat tarihinde ekonomik anlamda yeni başlangıçlar var. 30 yıllık yeni bir döngü. Kendine özgü bir sistem olacak.

Programın tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz: