2022 yılı gökyüzü olayları

2022 yılında geçtiğimiz yıllardaki gibi çok zorlayıcı gezegen açıları olmayacak. Fakat yıl içerisindeki 4 tutulma özellikle maddi açıdan sert etkiler taşıyor.

Sırasıyla önemli gezegen geçişlerinden bahsedecek olursak; yıl başlamadan Jüpiter Balık burcuna girecek ve mayıs ayına kadar orada kalacak. Ayrıca 28 Ekim’de tekrar Koç burcundan Balık burcuna geçecek olan Jüpiter Aralık ayına kadar çok kısa süreliğine tekrar bu burçta kalacak. Jüpiter Balık burcunda kendi evinde, yönettiği burçtadır. Bu da bir gezegenin kendi etkilerini çok daha rahatça ortaya koyması ve vaadini yerine getirmesi anlamına gelir. Jüpiter Balık burcunda dünyadaki iyileşmeyi hızlandıracağını düşünüyorum. Ayrıca spiritüel konulara olan ilgiyi artırabilir ve bu alanlarda dünyada bir yükseliş, popülerite getirebilir.

Satürn, yıl boyunca Kova burcundaki ilerlemesine devam edecek. Bu da aslında teknolojik ilerlemelerin devam edeceğini, sosyal izolasyonun bir süre daha devam edeceğini gösteriyor olabilir.

Plüton ise Oğlak burcunda yıl boyunca kalmaya devam edecek. Kurumları, sistemleri değiştirmeye, dönüştürmeye, özellikle iş dünyasında ve liderlerle ilgili konulardaki krizleri tetiklemeye devam edecek. Fakat dediğim gibi bu sene gezegenlerin birbirleriyle sert etkileşimleri yok.

Uranüs de Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu da özellikle finans dünyasındaki ani değişikliklere, teknolojik ilerlemelere, kripto para dünyasının artık dünyayı daha da etkisi altına almasıyla devam edecek.

Yıl içerisindeki iki önemli gezegen etkileşiminden bahsedebiliriz. Bunlardan biri Jüpiter Neptün kavuşumu, diğeri de Jüpiter Uranüs altmışlığı olacak.

Jüpiter Neptün kavuşumu dini, felsefi, akademik konulardaki genişlemeleri anlatıyor olabilir fakat bu genişleme tarzı içerisinde hayal gücü, yaratıcılık ve sınırları aşan yapıdaki bir genişleme olacak. İçerisinde kafa karışıklığı ve kaosu da barındıran bu etki hayatlarımıza fazla abartı ve aşırı iyimserlik olarak dönebilir. Bu dönemde su ile ilgili konulara, sel baskınlarına dikkat etmek gerekiyor. Finansal konularda da fazla şişme, abartılı durumlar, balonlaşan fiyatlar gibi konulardan bahsedebiliriz. Yolculuklar için de yine biraz tehlike arz edebilen bir durum. Özellikle gemi yolculukları tehlikeli bir durumda olabilir, dünyada bu tarz haberlerle karşılaşabiliriz. Ayrıca yolculuklardaki yanlış ayarlamalar, hatalar da bu dönemde çokça gündeme gelebilir. Bu açı 12 Nisan’da kesinleşecek ve +- 2 ay süreyle devam edecek.

Jüpiter’in Uranüs ile olan altmışlık yani uyumlu açısı ise yine teknolojik gelişmeleri olumlu yönde tetikleyen durumda. Bu açı da 18 Şubat’ta kesinleşecek. Yani yılın ilk 3 ayında akademik, yolculuk gibi konularda teknolojik ilerlemeler veya zincirkıran olumlu etkiler yaşayacak, sonrasında da Jüpiter Neptün kavuşumu ile yüzleşeceğiz.

Kısacası bu senenin başrolü Jüpiter. Jüpiter Nisan Kasım ayı arasında da Koç burcunda olacak. Bu da bizi daha fevri, şansları yakalamaya ve hızlıca değerlendirmeye daha açık bir hale getiriyor. Özgüven ve cesaretimizi de oldukça yükselten bir etki diyebilirim.

Bu senenin belirgin özelliklerinden bir tanesi de hem 4 tane tutulmanın hem de ay düğümlerinin Boğa-Akrep aksında yaşanacak olması.

Düğümlerin yıl boyu Boğa Akrep aksında kalacak olması bu seneye özellikle finansal, sanatsal ve doğaya ait konularda önemli gelişmeler getirecektir. Zihinsel İkizler-Yay aksından Materyal Boğa-Akrep aksına geçiş tüm dünyada finansal konuların ön plana çıkması, elimizdekileri korumanın önemini, daha basit ve sade bir hayata geçişin ayak seslerini, borçlara ve birtakım krizlere girme isteğimizin azalabileceğini ve bu tarz konuların biraz daha risk ihtiva edebileceğini gösteriyor. Yani daha fazlasını elde etmek için girilecek krizlerden çok elimizdekilerin huzuru bu sene daha çok önem kazanıyor.

2022 yılının Ay ve Güneş Tutulması tarihleri

30 Nisan 2022 23.27’de Boğa burcunda Güneş Tutulması.

16 Mayıs 2022 07.13’te Akrep Burcunda Ay Tutulması.

25 Ekim 2022 saat 13.48’de Akrep burcunda Güneş Tutulması.

8 Kasım 2022 saat 14.01’de Boğa Burcunda Ay Tutulması gerçekleşecek.

Tüm bu tutulmalara detaylıca yazılar hazırlayacağım. Fakat bu tutulmalar da aynı ay düğümlerindeki gibi özellikle finans dünyasındaki konuları, tarım, toprak, sahip olduklarımız ile ilgili konuları vurgulayacak etkiler taşıyor. Yılın atmosferi bu konular etrafında şekilleniyor.

2022 yılının retro tarihleri:

Merkür Retro dönemleri

13 Ocak 2022 – 5 Şubat 2022 (10 derece Kova – 24 derece Oğlak)

9 Mayıs 2022 – 4 Haziran 2022 (4 derece İkizler – 26 derece Boğa)

9 Eylül 2022 – 3 Ekim 2022 (8 derece Terazi – 24 derece Başak)

28 Aralık 2022 – 19 Ocak 2023 (24 derece Oğlak – 8 derece Oğlak)

Mars Retro dönemleri

29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 (25-8 derece İkizler)

Jüpiter Retro dönemleri

27 Temmuz 2022 – 25 Kasım 2022 (8 derece Koç – 28 derece Balık)

Satürn Retro dönemleri

4 Haziran 2022 – 24 Ekim 2022 (25-18 derece Kova)

Uranüs Retro dönemleri

1 Ocak 2022 – 19 Ocak 2022 (11-10 derece Boğa)

23 Ağustos 2022 – 24 Ocak 2023 (18-14 derece Boğa)

Neptün Retro dönemleri

27 Haziran 2022 – 6 Aralık 2022 (25-22 derece Balık)

Plüton Retro dönemleri