Aspir yağı nedir?

Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahip olan aspir yağı, vücuttaki kan şekeri oranını da düzenlemektedir. Peki aspir yağı nedir? Aspir yağının faydaları nelerdir? Aspir yapı hakkında merak edilen her şey...

Aspir yağı nedir?
Sağlık
17 Haziran 2021 Perşembe

Aspir yağı nedir?

Aspir bitkisi, genellikle aspir yağı elde etmek amacıyla kullanılmakta olup; çok dallı, otsu bitki çeşitleri arasında yer almaktadır. Sarı, kırmızı, turuncu çiçeklere sahiptir. Aspir bitkisinin farklı biçimlerde preslenmesiyle elde edilen aspir yağı, doymamış yağlar açısından oldukça zengindir. Sporcu takviyelerinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır.


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Aspir yağının faydaları nelerdir?

  • Bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Düzenli kullanıldığı takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudunuzu hastalıklara karşı daha dirençli kılacaktır.

  • Stres oranını azaltarak depresyon, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi çeşitli hastalıkların giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

  • Aspir yağı, kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmede etkilidir. Düzenli tüketildiğinde metabolizmanın çalışmasını destekleyerek kilo vermenize de yardımcı olacaktır.

  • Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemlerin giderilmesinde de etkilidir.

  • Vücuttaki kan şekeri oranını dengelemesi sebebiyle şeker hastalarının sıklıkla tercih ettiği bitkisel yağ çeşitlerinden biridir.


  • Adet döngüsünü düzenlediği bilinen aspir yağı, regl semptomlarını azaltma etkisine de sahiptir.

Aspir yağı fiyatı nedir?

Farklı markalar ve şişe boyutları göz önüne alındığında, 20 ml’lik bir şişe 14 TL’dir. 250 ml'lik aspir yağı 55 TL fiyatındadır.

Aspir yağı nasıl kullanılır?

Birkaç damla aspir yağını cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ayrıca şampuanınıza veya saç bakım kreminize eklemeniz halinde kepek sorununu giderici özelliğine sahiptir. Saçlarınızın daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlar. Aspir yağı ile zayıflamak isteyenler, salatalarına bir çay kaşığı aspir yağı ekleyebilir. Ayrıca üst solunum yollarını iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden kış aylarında öksürük, balgam gibi problemler yaşıyorsanız bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Aspir yağını kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise günlük kullanım miktarıdır. Günde bir tatlı kaşığından fazla kullanmamanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ yazısını okumak için tıklayın...


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