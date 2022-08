Doğada çıplak ayak yürümenin 5 faydası

Günümüzde genç hissetmenizi ve görünmenizi sağlayacak birçok maddi yol var. Aslında genç kalmak çok daha kolay olabilir. Doğada çıplak ayak ile yürümenin insan sağlığı üzerinde gerçekten olumlu etkileri var! Yapılan araştırmalar, doğada ayakkabılarınızı çıkarmanın ve “topraklamanın” sandığınızdan daha fazla fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.

İşte doğada çıplak ayak ile yürümenin, “topraklamanın”, zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz üzerindeki faydaları...

1. Uykusuzluğa iyi gelir

Çıplak ayakla yürümek, uykuyu iyileştirebilir ve enerji seviyenizi artırabilir. Dünyamızın,toprağı ve suyu şarj eden birçok elektronu vardır ve onlar da bizi aynı şekilde şarj edebilirler. Fiziksel olarak dünyaya bağlı değilsek, önemli fonksiyonlarımız dengesiz hale gelir ve bu da iltihaplanma ve hastalığa yol açabilir. Hasta olduğumuzda ağrı hissederiz ve bu da uyku sorunları yaşamamıza neden olur.

2. Adet kramplarını hafifletir

Çıplak ayakla yürümek her türlü ağrıya iyi gelebileceği gibi, adet kramplarına da yardımcı olması şaşırtıcı değildir. Ayakkabısız toprağa basmak, zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için harikalar yaratabilir. Ve adet krampları yaşayanlar için birçok ağrı kesici ilaç olmasına rağmen, topraklamanın aslında hiçbir yan etkisi yoktur.

3. Stresten kurtulmanızı sağlar

Nasıl vücudumuzdaki D vitamini güneşten gelen enerji ve frekanslarla üretiliyorsa, bastığımız toprak da vücudumuza enerji ve frekanslar gönderir. Doğada çıplak ayakla yürümek ruh halinizi iyileştirebilir, kendinizi daha enerjik hissedebilir ve stresli durumlara çok daha iyi tahammül edebilirsiniz.

4. Çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar

Çocuklarınızın toprakta çıplak ayakla koşmasına izin vermek, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye, alerjilerden kurtulmaya ve stres seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Çocukların zihinsel olarak güçlü olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, kumsalda yalın ayak ıslak kum ve suda yürümek, dünyadan enerji aktarmanın en iyi yolu olabilir.

5. Yaşlanma karşıtı etkileri vardır

Doğada yalın ayak yürüyüş yapan insanların yüzleri, kılcal damarlara artan kan akışı nedeniyle genellikle biraz pembeye döner. Bu, yazın oyun alanında koşan bir çocuğun yüzüne benzer.

Bir saat çıplak ayakla doğa ile temas halinde olmak bile cilt dokusunun onarımını ve görünümünü iyileştirebilir.

Kaynak: "What Happens When You Start Walking Barefoot Everyday". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/what-happens-when-you-start-walking-barefoot-everyday-808550/.