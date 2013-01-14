Öksürük nasıl geçer?

Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri...

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Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürüğe karşı karabiber çayı

Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

 

Öksürüğe karşı karabiber çayının hazırlanışı

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.

 

 

Öksürüğe karşı kekik - bal

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.

 

 

Öksürüğe karşı limon - karabiber - tuz

Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

 

 

Öksürüğe karşı ılık süt - bal

Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.

 

  

Öksürüğe karşı badem - portakal suyu

Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

 

Not: Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.

   

Öksürüğe ne iyi gelir?

 

Öksürük evde nasıl geçer

 

Bir türlü geçmeyen öksürüğünüz için evde yapabileceğiniz başka yöntemler de var. Bu yöntemler: 

  • Ananas suyu ve bal
  • Bal
  • Ceviz ve badem
  • Bal ve ılık su
  • Okaliptüs
  • Soğan lapası
  • Elma sirkeli yastıklar
  • Limon ve ballı çay
  • Soğan şurubu

  

Öksürüğü azaltmanın bir başka basit yolu da bol su içmekten, bitki çayına bal karıştırmaktan, bol C Vitamini almaktan, odanızın nem düzenini ayarlamaktan geçiyor. Bitti mi tabii ki hayır. 

 

Bir türlü geçmeyen öksürük için şurup önerileri
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Ananas suyu ve bal  Bromelain enzimi içeren ananas lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra öksürükten iltihaplanmış akciğerlerin tedavisinde de kullanılır. Daha fazla öksürme ihtiyacını bastırır. Uzmanların araştırmalarına göre ananasta doğal olarak bulunan bromelain astım tarzı öksürüklerde de kullanılır. Ananas suyunu biraz ılıtın. 1 yemek kaşığı balı buna ekleyin ve balın erimesini bekleyin. Sıcak ve soğuk içebilirsiniz. Ilık hali boğazınızı rahatlatacaktır.

 

ÖKSÜRÜK ÇAYI NASIL YAPILIR?

 

Öksürük için ne yapılır?

 

Öksürük özellikle soğuk mevsimlerde yetişkin ve çocuk bir çok insanı etkiliyor... Bazı kolay önlemlerle öksürüğü azaltmak mümkün...  

 

Öksürüğe karşı bol su için

Üst solunum yolu enfeksiyonları burun akıntısı, boğazı tahrişine dolayısıyla öksürüğe neden olabiliyor. Su, bu akıntıyı incelterek boğazın tahrişini hafifletebiliyor. Bol su içmek boğazın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor bu da öksürüğü hafifletiyor. Günde en az 2 litre su için. Su içerken diğer önemli nokta bardağı kafaya dikmeden, yudum yudum içmek. Ayakta içilen su midenize değil doğrudan böbreklere gidiyor ve 15-20 dakika sonra vücuttan idrarla atılıyor.

 

Öksürüğe karşı bitki çayı ve bal

 Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, nane limon gibi çaylar yine öksürüğün hafiflemesine fayda sağlayabilir.  Bunların yanında tüketeceğiniz bal; vücuda giren mikroplarla savaşma gücünü arttırıyor, hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatıyor ve öksürüğün süresinin azalmasında da etki ediyor.

 

Öksürüğe karşı C vitamini

Greyfurt, mandalina, portakal ve limon gibi turunçgillerin yanı sıra kara lahana, ahududu, ıspanak, taze fasulye, bezelye ve soğan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketmek enfeksiyona bağlı gelişen öksürüğü hafifletiyor. Hastalığın vücuttan atılma sürecini hızlandırıyor. 

 

Odanızın nem düzeyini ayarlayın

Evdeki kuru hava solunum yollarını kurutuyor ve bu da öksürüğü arttırıyor. Evdeki nem düzeyinin yüzde 30-50 arasında olmasına dikkat edin. Akşamları yatarken hava soğuk da olsa mutlaka sirkülasyonu sağlaması açısından bir pencerenizi aralık bırakın. Ayrıca eviniziher gün havalandırmayı da ihmal etmeyin.

 

Sıcak duş

Sıcak banyodaki buhar ayrıca alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelir. Ayrıca burundaki salgıları düzenler.

 

Çamaşır suyu kullanmayın

Çamaşır suyu gibi ev temizlik ürünlerinin kokuları boğazı tahriş ederek, öksürüğe neden olabiliyor. Özellikle de alerjik bünyelerde ödem, bronkospazm geliştirme riskini arttırıyor... Titizlik yi ama fazlası zararlı... 

 

Geç saatte yemek yemeyin

Çay, kahve, gazlı içecekler ve çikolata gibi besin ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçınarak reflüye bağlı boğaz tahrişini en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda geç saatte yemek yemekten de kaçınmalı ve yastığınızın başını yükseltmelisiniz

 

Nevresimlerinizi 60 derecede yıkayın

Ev tozu akarları ile küf, kedi ve köpeğin tüyleri alerjik bünyelerde öksürüğe yol açabiliyor. Bu alerjik etkenlere karşı önlem alın. Yün atlet, yorgan, yastık ile halı kullanmayın. Halı yerine yıkanabilen kilim kullanın. Nevresim ve yastık kılıfınızı en az 60 derece ve üzerinde ısıda yıkayın.

 

ŞİMDİ GRİP ZAMANI

 

Gıcıklı öksürük nasıl geçer?


Gıcıklı öksürükten kurtulmak, hazırladığınız öksürük çaylarının faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar var. «Gıcıklı öksürük» tabiri, sık öksürmekten boğazın yanmaya başladığı ve kaşıntıya benzer hissin geçmediği öksürük tipin anlatır. Bu durumu çabuk atlatabilmek için evde hazırlayacağınız doğal kürleri uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte kürlerin faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar da var.



Soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun

İçme suyunuzu ılık için. Soğuk meşrubatlardan uzak durun. Soğuk yiyecek yemeyin. Örneğin buzdolabından çıkardığınız domatesi dilimleyip tavada hafif ısıtın, yoğurt gibi besinleri önceden ılıtıp yemeye özen gösterin.

 

Sıcak çorba için ama kaynar değil!

Çok sıcak yiyecek ve içecekler, boğazınızın tahriş olmasına ve kurtulmak istediğiniz yanma hissinin artmasına sebep olur. Karabiberli tavuk suyu çorbası soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir, onun dışında içeceğiniz bütün çorbalara bir miktar karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Karabiber öksürüğü kesen etkili bir baharattır. Sıcak çorbanızı içtikten sonra boğazınızdaki o yumuşama hissini korumak için hemen su içmeyin. Bir süre sonra ılık su içebilirsiniz.

 

Yatmadan önce bitki çayı için

Hazırladığınız bitkisel öksürük çayının yanında bir şey yemeyin, çayınızı bitirdikten sonra da yarım saat kadar bir şey yemeyin. Çay içerken temizlenen boğazınızın biraz dinlenmesine izin verin. Yatmadan önce zencefilli ballı öksürük çayı içmeyi tercih edin.

 

Boğazınızı sıcak tutun

Dışarı çıkarken mutlaka bir atkı ile boğazınızı sarın. Evde veya işyerindeyseniz üşütmeyen bir kumaştan fular kullanabilirsiniz.

 

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER Çocuklarda görülen öksürük çeşit... SOĞANLI SÜT Grip misiniz? İyileşmek için bir...

 

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Yorumlar
263
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:01

    Esim Çinli.onların yöntemleri daha farklı.sadece ılık su( biraz sıcağa yakın) içiyorlar.ve mandalinadan kızartmalardan şekerden tuzdan et ve kebaptan hatta tavuktan bile uzak dur dıyor.portakalı tavsiye ederken mandalinadan kaçın diyor.aslı var mı.bir de okuduğum kadarıyla çoğunluk balı tavsiye ediyor.peki hangi bal manuka mı yoksa yoksa herhangi bir ucuz bal olur mu.eşim bal küçük çocuklara verilmez diyor.bilgisi olan var mı bu konuda.no joke please

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  • Misafir
     
    23 Temmuz 2019 Salı 07:57

    Ben astım hastasıyım bu sizin söylediğinizi yapamam ki ben sürekli hava kullanan bir kız çocuğum bu yüzden sizin söylediğinizin hiç birini yerine getiremem eyer öskürüğüm kesilecekse bunu yapmaya hazırım eyer bunu yaptıktan sonrada kesilmezse öskürüğüm yatağıma yattığım zaman başlıyor unutmayın bunu

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  • Misafir
     
    08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:55

    Meraba Ben bir seneden cok oldu oksurugden bir turlu kurtulamiyorum doktora gidyorum ilac veryorlar etkisi olmiyor evde kendimde cok şeyler yaptim gecmiyor ne yapsam gecer başindan gecen olursa banada yardimci olun lutfen

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2019 Cuma 20:13

    Aşkım

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  • Misafir
     
    13 Şubat 2019 Çarşamba 09:51

    Teşekkürler

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  • Misafir
     
    08 Ocak 2019 Salı 14:03

    Mükemmel

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  • Misafir
     
    21 Aralık 2018 Cuma 20:52

    Tşk bide bol limonlu adaçayı veya ıhlamır İyi gelir

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  • Misafir
     
    12 Haziran 2018 Salı 09:34

    çok teşekkürler çok iyi geldi

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  • Misafir
     
    21 Haziran 2018 Perşembe 21:55

    dı dı dı dı

  • Misafir
     
    19 Mayıs 2018 Cumartesi 08:59

    şey çay içsem geçermi

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  • Misafir
     
    26 Şubat 2018 Pazartesi 13:10

    hayat bana zorlu diken tüm dertleri ver ben çekem kimi sevdim ise oldu diken yari nasıl oy sececegim

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  • Misafir
     
    23 Şubat 2018 Cuma 17:32

    Neyi nasıl yabacagız

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Şubat 2018 Pazartesi 12:58

    tamam

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  • Misafir
     
    09 Şubat 2018 Cuma 10:55

    Ben öldüm dirildi kara biberden bune

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  • Misafir
     
    14 Şubat 2018 Çarşamba 09:11

    en ıyı ilaç sıyah turp oy içine kestane balı koy suzulsun bekle bardaga sonra iç

  • Misafir
     
    01 Temmuz 2018 Pazar 20:52

    çok falza karabiber koyma böyle olur azıcık karabiber koy boğazın azıcık yanması geliyor iyi gelir boğz yanmaları eğer acı biber varsa çok az ondan ye boğazına iyi gelir aşkamları göğüsüne yün koy 1 gün öne bi günde arkaya koy nefesi rahatlatır

  • Misafir
     
    05 Şubat 2018 Pazartesi 18:36

    Limon karabiber ve tuz u denedim ölüyordum

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2018 Cumartesi 20:46

    Karabiber bal tarifinizi yaptım Acıdan ölüyorum Yapacağınız işi sizin ben

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ocak 2018 Pazartesi 00:21

    Tesekkurler

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  • Misafir
     
    13 Ocak 2018 Cumartesi 18:18

    çok iyi bir şey oksurugum gecti...

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  • Misafir
     
    22 Ocak 2018 Pazartesi 08:59

    mal yaaaa

  • Misafir
     
    29 Aralık 2017 Cuma 14:40

    en etkili yol gulhatmi cayidir . demlemesini 20 dk bekleyin daha sonra icin bi 2 bardak icin etkisi mukemmel fazla icildiyi zamansa tamamen yok ediyor ..

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  • Misafir
     
    27 Aralık 2017 Çarşamba 10:17

    2 hafta oldu öksürüyorum halen geçmedi neden acaba bi yöntem varsa sköyleyin ...

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Aralık 2017 Pazartesi 20:59

    Normal dovani kabuguyla dörde bölün kavanoza koyun üstüne 3yemek kaşagi bal koyun onu sabaha kadar bekleyin sabah ac karnina cocuga verin antibiyotik gecitiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Mayıs 2018 Cuma 22:07

    dovani ne

  • Misafir
     
    10 Haziran 2018 Pazar 18:42

    soğan demek istiyor galiba

  • Misafir
     
    10 Haziran 2018 Pazar 18:43

    soğan demek istiyor galiba

  • Misafir
     
    13 Aralık 2017 Çarşamba 20:07

    Yaa ben ılık sütle balı 2 kere denedim fayda etmedi

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Aralık 2017 Cumartesi 20:41

    ben denedim etkisi az olsada oluyor

  • Misafir
     
    06 Ocak 2019 Pazar 18:44

    hll

  • Misafir
     
    04 Aralık 2017 Pazartesi 19:25

    Misafir b Bende behçet hastalıvar hastalıga bir başladımı arkası geliyor astımımvar klostırolum var kötü olan depresyon ilacı kullanıyom altı aydır rahatsızlıklarım devam ediyor napmam lazım teşekürler

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Aralık 2017 Pazar 22:42

    Kizim cok oksuruyor ne yapmaliyim suruplar fayda etmiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ocak 2019 Pazar 18:44

    bal içir

  • Misafir
     
    29 Ekim 2017 Pazar 01:38

    bal karabiber ve himalaya tuzunu karıştırdım sulandırdım oğluma verdim.şuan öksürüğü kesildi.şimdi de zeytinyağını ısıtıp içine karabiber koyup ovucam göğsünü.yorum yazankardan allah razı olsun.doktorlar ilacları kendileri kullansın :))

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  • Misafir
     
    10 Aralık 2017 Pazar 16:18

    bu bal himalaya tuzu ölçüleri nedir cevap verirseniz memnun olurum

  • Misafir
     
    26 Ekim 2017 Perşembe 09:36

    ayakta su içilmez kısımı şüpheli, su içerken duruş pozisyonunuz ile midenin duruş pozisyonu arasında hiçbir ilişki olmadığı söyleniyor..

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  • Misafir
     
    22 Kasım 2017 Çarşamba 23:48

    ayakta ıcmemek gerektıgı doğrudur

  • Misafir
     
    04 Temmuz 2017 Salı 02:04

    Limon kara biber tuz Harika geldi anında kesti diyebilirim

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  • Misafir
     
    01 Kasım 2017 Çarşamba 00:21

    sımdı denedım ınsallah ıyı gelir

  • Misafir
     
    12 Nisan 2017 Çarşamba 16:48

    En çok hangisini deneyeyim

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  • Misafir
     
    31 Mayıs 2017 Çarşamba 17:11

    bence sütlü bal

  • Misafir
     
    14 Mart 2017 Salı 11:51

    iyiiyi iyi

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  • Misafir
     
    14 Mart 2017 Salı 10:34

    herkese geçmiş olsun allah şifa versin zaten benimde en çok kışın bu hastaligim oluyor

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  • Misafir
     
    14 Mart 2017 Salı 10:26

    google de olan her şeyi deneyin bence ben denedim ama biraz faydası oldu denemenizde zarar yok

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2017 Cuma 23:10

    Benbundan uc ay once grip gecrdim oksrugum gecmek bilmedi bi ara gecdi yeniden basladi bogazimda yanma be agri olusdu yapmadigim cay kur kalmadi kuru oksuruk sora balgamli oldu gogus kafesimde agri yanma olustu aci halinde bu oksurukten sra camasir syu parfum vernel.kullanamaz oldum npicagimi.bilmiy

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2017 Cuma 17:32

    aynen abi denemediğim şey kalmadı hala ilk günki gibi.

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  • Misafir
     
    15 Şubat 2017 Çarşamba 16:25

    öksürük hastalık değilde vucut refleksidir. bir akıntı var çigere iniyor. inmemesi için vucut öksürerek atmak istiyor. aslında akıntıyı kesmeye yönelik ilaç yada bitkisel çözüm daha faydalı olabilir. yani boğazda bir sorun yoksa :) mesela balgam yada akıntı varsa sinizit tedavisine bakmak faydalı olabilir diye düşünüyorum.

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  • Misafir
     
    23 Mart 2018 Cuma 00:15

    dogru diyon bu adi şeref siz gegiz akıntısı yapıyo öksürügü başım calıyo adeta kırize girdigim zaman cigerim cıkıcak dışarı sanki bogazınız cok hasas laştıgı zaman fark ediliyo sürekli iceri bişey aktıgnı buda öksürügü tetikledigni napıcagımı zı bilmiyoz doktorlardesen öksürük kesici veriyo onların bazılarıda işinden bi haber iyi dok tor var nadir

  • Misafir
     
    12 Şubat 2017 Pazar 23:03

    geçmiş olsun

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  • Misafir
     
    07 Şubat 2017 Salı 07:13

    İçim dışım limon bal süt oldu ama hala geçmedi

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  • Misafir
     
    31 Ocak 2017 Salı 10:55

    15haftalık hamileyim çok öksürüyorum ballı limonlu çay içiyorum zararı olur mu?

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  • Misafir
     
    14 Ocak 2018 Pazar 09:56

    aynı durumu ben de yaşadım . size bir öneri . kurutulmuş biber çekirdeği 1 tatlı kaşığı kadar olsun 1.5 su bardağı sütle kaynat çok iyi gelecek .ılık olarak iç

  • Misafir
     
    23 Mart 2018 Cuma 00:05

    hamilsin demek

  • Misafir
     
    28 Ocak 2017 Cumartesi 23:00

    Arkaslar gecmiyoo bu oksuruk cigerlerim nasil kotu oldu ne yapsam iyi olnuyor

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  • Misafir
     
    26 Ocak 2017 Perşembe 23:52

    Hepsi manyak bunların

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  • Misafir
     
    14 Ocak 2017 Cumartesi 22:32

    Bunlların hepsini hemen hemen yaptım ama öksürük bir türlü geçmiyor ilaç bile kullandığımız halde tıkanıp kalıyoruz

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ocak 2017 Çarşamba 06:16

    O doktorların bu işlerden cok anladıklarını düşünmüyorum kızımın oksurune bircareyok hepsi ayni isleri güçleri para hastanede bos bos oturmaktan ibaret

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  • Misafir
     
    08 Ocak 2017 Pazar 23:03

    Çok hastayım

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Ocak 2017 Cumartesi 06:22

    kardeş ılık su ama biraz sıcak olsun bol bol iç. birde bir kaşık balın üstüne karabiber koy birazda limon sık ve yut faydasını mutlaka görürsün.geçmiş olsun..

  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 18:53

    size teşekkür ederim ama bilgilerinizin çoğu yanlış

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  • Misafir
     
    02 Ocak 2017 Pazartesi 19:33

    mesela

  • Misafir
     
    13 Kasım 2017 Pazartesi 20:15

    olabilir

  • Misafir
     
    27 Aralık 2016 Salı 04:11

    :)))))))

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Aralık 2016 Cumartesi 17:46

    Teşekkürler çok yararlı oldu

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Aralık 2016 Cuma 21:03

    Super

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Ekim 2017 Pazar 20:50

    bir bardak sutu cezveye koyun icine yarim cay kasigi zencefil yarim cay kasigi tarcin toz olucak tahta kasikla karistirin kaynatin icine bir tanede kesme seker ekleyin iyi geliyor oksuruge gunde iki kez yapin faydasini gorursunz

  • Misafir
     
    18 Aralık 2016 Pazar 14:32

    Bu nasıl bir yazıdır. İnsanları yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ayakta içilen su mideye değil böbreğe gidiyormuş. Nasıl gidiyor acaba ayakta su içtiğimizde bunu algılayan ağzımızdan direkt olarak bobreklerimize giden bi kanal mı var ? :) Komiksiniz

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  • Misafir
     
    25 Mart 2017 Cumartesi 18:29

    ayakta içilen su mideye gidiyor ama ayakta olduğunuz için,midede durmuyor,hemen aşağıya iniyor. bu kanıtlanmıştır.

  • Misafir
     
    30 Ekim 2016 Pazar 07:58

    Doktora gidin

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  • Misafir
     
    18 Mart 2018 Pazar 20:12

    i̇lk önce acile gittim grip ilacı ve antibiyotik verdi iğne yaptı geçmedi sonra enfeksyion bölümüne gittim,kan tsti yaptı bişey çıkmadı o da antiviral verdi,yine geçmedi.sonra göğüs hastalıklarına gittim onun ilaçları da bitmek üzere hala geçmedi.testlerde hiç bişeyimin olmadıgını söylüyorlar

  • Misafir
     
    26 Ekim 2016 Çarşamba 12:23

    tereyağı ve karabibieri karıştırın, yutulabilecek büyüklükte toplar yapın ve buzlukta dondurun, hap gibi yutun, sabah öğren ve akşam. kesin çözüm

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  • Misafir
     
    10 Ekim 2016 Pazartesi 17:36

    bnm öksürüğüm geçmedi hala nane limon iyimidir acaba öksürüğü atarmı

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  • Misafir
     
    17 Ocak 2018 Çarşamba 11:35

    nane limon mideye iyi gelir öksürüğe faydası yoktur

  • Misafir
     
    30 Eylül 2016 Cuma 10:18

    kekikli bal beni gerçekten iyileştirdi

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  • Misafir
     
    17 Eylül 2016 Cumartesi 20:34

    öksürük için kullandığım dut pekmezi ve kuyruk yağıdır.yatarken bir yemek kaşığı dut pekmezine küçük bir parça kuyruk yağını eritip birlikte için üzerine su vs içmeyin. bir şeyiniz kalmaz

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  • Misafir
     
    25 Ağustos 2016 Perşembe 21:01

    bal ve sutu denedim 5 gundur ama bi etkisi bile olmadi, 2 aydir oksuruyorum gecmedi hala, of

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  • Misafir
     
    20 Ağustos 2016 Cumartesi 16:51

    cok hastayım.nerdeyse hepsini denedim.ama bi faydası olmadı.tariflerde sorun mu var acaba.

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ağustos 2016 Cumartesi 01:23

    bir tencerenin içine pvc talaşı koyun 200 250 gram kadar ardından talaşı azar azar benzin ekleyerek eritin, kendimde denedim çok iyi geliyor ancak onu içtikten sonra ateşe yaklaşmayınız yoksa cayır cayır yanarsınız mazallah. tabi bunu yaptıktan sonra boğazınızı değiştirmeleri gerekebilir işte asıl çözüm bu boğaz değişirse öksürükte gider :d

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  • Misafir
     
    01 Eylül 2016 Perşembe 13:33

    sen ne diyon değişik

  • Misafir
     
    06 Ekim 2016 Perşembe 05:57

    aklınızca insanlar ile alaymı ediyorsunuz ? bizlerin nasıl zor durumda oldugundan bir habersinz belliki ben günlerdir uyumuyorum kolaymı astım olup öksürük krizlerine girmek

  • Misafir
     
    18 Mart 2018 Pazar 20:13

    allah senin de başına verir,böyle dolaşırsın buralarda

  • Misafir
     
    17 Ağustos 2019 Cumartesi 20:51

    cok komiksin!!!

  • Misafir
     
    27 Temmuz 2016 Çarşamba 15:45

    dayı portakal mevsimi değil ki yaz mevsimi

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Temmuz 2016 Pazar 03:27

    10 gündür süren kuru öksürüğüm var geliyor ne yapmalıyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Kasım 2017 Çarşamba 22:50

    acı bıber tursusu ıyı gelıyor

  • Misafir
     
    19 Şubat 2018 Pazartesi 12:57

    istediyini

  • Misafir
     
    26 Haziran 2016 Pazar 19:42

    Tessekurler Karabiner ile bal cok iyi geldi

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Ocak 2018 Salı 15:04

    yoğurt ye

  • Misafir
     
    18 Haziran 2016 Cumartesi 23:51

    Teşekkürler

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2017 Perşembe 21:07

    evet

  • Misafir
     
    30 Mayıs 2016 Pazartesi 23:47

    Kuru kuru öksürügüm var yardım edin

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Mayıs 2016 Salı 20:39

    soğan suyu nasıl olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Mayıs 2016 Pazartesi 16:46

    sgarayı bırakamıyonasıl bırakabilirim yardımcı o

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Aralık 2017 Salı 13:42

    çok kolay canin si̇gara i̇sdedi̇mi̇ sovuk duşun altinda 1 daki̇ka bekle bunu 3 gün yap si̇garadan kurtulursun

  • Misafir
     
    23 Mayıs 2016 Pazartesi 09:02

    Kızımın balgamı var ilaç kullandım ama geçmedi

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Mayıs 2016 Pazar 09:29

    Balli sut cok iyi geliyor hemen kesmiyo ama azalyiyo

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Mayıs 2016 Çarşamba 16:54

    acı elma yağı da sürebilirsiniz ayağının altına.

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2016 Çarşamba 10:52

    Lütfi Doğan Yayın Grubu hasta

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2016 Çarşamba 00:57

    Bal kara biber şimdilik bi işe yaramıyor gibi hala devam ediyo ama sonradan geçerse onu bilemem geçerse benden çok dua alirsiniz

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 23:19

    Bogaz agrilarina

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Nisan 2016 Perşembe 20:04

    Limon meselesi oldu tesekkurler ;)

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Nisan 2016 Pazartesi 13:35

    burun tikanikligi icin ne yapmali

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Temmuz 2017 Perşembe 18:31

    ilik suya tuz atip kariştirin sonra da burnunuzla çeki̇n tikanikligi açiyor.

  • Misafir
     
    29 Mart 2016 Salı 10:29

    soğanı 4 de bölün kaynatın sonra 1 bardağa boşaltın içine 1 yemek kaşığı bal yarım çay kaşığı karabiber koyun sonra bana dua edin

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Ekim 2017 Cumartesi 22:03

    öksürüğü olmıyanlar da öksürük getirici

  • Misafir
     
    28 Mart 2016 Pazartesi 21:56

    Gecnryen oksurek icinn

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Mart 2016 Salı 07:48

    bende bal ve karabiber cayini denedim cok faydasini gordum

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Mart 2016 Pazar 09:06

    Portakal suyu ve badem cok iyi geler 1 seneden beri devamli kullanibilirem

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Mart 2016 Salı 23:34

    Cigerden gelen oksuruk

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Mart 2016 Pazartesi 09:17

    limon ve kara biberi 6 yaşındaki cocuklarada yapabilirmiyiz

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Şubat 2016 Pazar 01:13

    guzel kardeslerim ben doktor deyilim ama size faydasini gorduyum bir tedavi soyluyeyim once sitadan bir gazeteyi 4 de katlayin goksunuze koyun ve kendinizi terletin bu sekil kac defa uygulayin insallah turp gibi olursunuz eyer ilestiyseniz bana dua edin yeter ismim umit hadi bilmillah basliyalim

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Şubat 2016 Cumartesi 16:59

    bunlar sadece basit gıcıkları geçirir. eğer hastaysanız hiçbir işe yaramıyor.

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Nisan 2016 Cumartesi 12:28

    yaw he he

  • Misafir
     
    24 Şubat 2016 Çarşamba 09:25

    1 haftadir okula gidemiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Haziran 2017 Çarşamba 22:10

    yo gdersin

  • Misafir
     
    18 Şubat 2016 Perşembe 15:24

    Nasıl kurtulacak. Bu. Öksürükten

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Şubat 2016 Cumartesi 18:41

    ömer

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Şubat 2016 Cuma 22:38

    aşırı çok öksürüyorum ne içmem lazım

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2016 Salı 19:41

    rakı iç

  • Misafir
     
    26 Şubat 2016 Cuma 16:25

    sütün içine biraz bal katın ılık süt

  • Misafir
     
    13 Mart 2016 Pazar 19:43

    ben limonu denedim

  • Misafir
     
    03 Nisan 2017 Pazartesi 15:26

    ne kullanmalyım

  • Misafir
     
    09 Şubat 2016 Salı 03:54

    Ruyada silah görmek nedir

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Mart 2016 Çarşamba 09:41

    canım rüyanda silah görmek iyi bir şeyi belirtirmiş eğer bir şeyden korkuyorsan o korkunu yenermişin eğer biri yolcu ise o kişi yolundan geri dönermiş yani iyi şeylerin olduğu bir şeymiş

  • Misafir
     
    08 Şubat 2016 Pazartesi 21:06

    Hangisi daha etkili

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2016 Pazar 06:34

    Hangisi daha etkili

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Şubat 2016 Cumartesi 23:16

    aşırı çok öksürüyorum ne içmem lazım

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Aralık 2017 Pazartesi 16:13

    en iyisi bal 10 gün kullanın sabah aç karına

  • Misafir
     
    04 Şubat 2016 Perşembe 20:50

    Öksürük geçmiyor ne yalBirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Şubat 2016 Çarşamba 18:21

    Çok mantıklı denedik cok guzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 16:19

    m

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Şubat 2016 Pazartesi 23:36

    aşirı öksürüyorum

  • Misafir
     
    19 Ocak 2016 Salı 15:10

    Hamileler için ne öneriyorsunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Ocak 2016 Pazartesi 21:53

    Yarın okullar tatilmi

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Ocak 2016 Pazar 00:04

    1 çorba kaşığı pekmeze çeyrek limon sıkıp isterseniz içine 1 çay k. Zencefil de koyup yiyin çok iyi geliyor ayrıca bronşitli olanlar içinde çok iyi geliyor!!!

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Ocak 2016 Pazar 12:17

    çocuklar için ne iyigelır kardeşim çok kutu öksuruyor

  • Misafir
     
    16 Ocak 2016 Cumartesi 23:58

    1 çay kaşığı zencefili 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp yiyin çok iyi geliyor. DENEYİN

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Ocak 2016 Cumartesi 23:58

    1 çay kaşığı zencefili 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp yiyin çok iyi geliyor. DENEYİN

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ocak 2016 Salı 09:09

    helva bal tereyağı tatlı türleri iyi gelir

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ocak 2016 Pazar 19:04

    Osmaniye fıstığı

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Ocak 2016 Pazar 18:34

    Anne limon yapıp için bir de bugaziniza etap sarıp bir yorganın altına girin yarım saat oturun sonra terledikten sonra yorganın altından çıkın esarpi değiştirin ve bu sefer yorganın altına girip 2 saat yatın bu çok iyi geliyor ben bu sayede iyilestim.

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Ocak 2016 Cuma 15:37

    yumurtayı kırın beyazıyla sarısını ayırın içmenize bile gerek yok

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Ocak 2016 Perşembe 15:17

    siyah turp un ortasını oyup içine bal koyup bekletince sulanıyor suyunu içmekte öksürüğü kesiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ocak 2016 Çarşamba 15:59

    Elazig kanlari

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ocak 2016 Salı 13:53

    adamlar öksürüge ne iyi gelir die başlık açmış alta da yazmışlar hnala öksürüge ne iyi gelir diolar ?

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ocak 2016 Salı 13:00

    çam kozalağı astım, öksürük, bronşit, grip, nezle ve balgama karşı 5 adet yeşil çam kozalağı doğranıp üzerine su konur. 24 saat bekletilir, yarım saat kaynatılır. şeker veya balla tatlandırılır, elde edilen mayiden günde 3 çay kaşığı içilir. veya 1 bardak suya, 4-6 gr ufalanmış taze kozalak konur, 10 dk kaynatılır, tatlandırılır, günde 1 bardak içilir. veya taze kozalak suya konulur, 1 gece bekletilip içilir.

    Cevapla
  • Misafir
     
    06 Ocak 2016 Çarşamba 17:04

    hangi çamın kozalağı

  • Misafir
     
    02 Ocak 2016 Cumartesi 00:04

    En iyisi ayaklarin altina viks surmek

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2016 Cuma 20:51

    ÖKSÜRMEYE NE İYİ GELİR

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ocak 2016 Cuma 20:51

    ÖKSÜRMEYE NE İYİ GELİR

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Aralık 2015 Salı 11:56

    Ihlamur biraz geçiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Aralık 2015 Salı 11:56

    Ihlamur biraz geçiyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Aralık 2015 Pazar 14:55

    hiçbişey bulamadım

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Aralık 2015 Cumartesi 17:21

    çok kötüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Aralık 2015 Pazar 18:44

    Gecmedi hepsini denedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Aralık 2015 Cuma 19:29

    aaa

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Aralık 2015 Çarşamba 21:59

    Güzel yöntemler var

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Aralık 2015 Salı 09:24

    Guzel bir yotem deneyin

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Aralık 2015 Pazartesi 15:06

    bal kaynatılmaz, 43 derece üzerinde bal içerisindeki enzim, asit, protein, vitamin ve minerallerde kayıp olur

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Mart 2017 Salı 21:22

    ve bal kanserojen maddeye dönüşür

  • Misafir
     
    11 Aralık 2015 Cuma 10:36

    Cooookkkkkkkk guzeeelll

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Aralık 2015 Cuma 00:14

    Bal ve karabiber karisimini cocuklarda kullana bilirmi mesela 3 yasındakı kızım

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Kasım 2015 Cumartesi 11:40

    Bence deneyin kim yazdıysa ona Allah Razı Olsun

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Aralık 2015 Salı 18:29

    güzelmi

  • Misafir
     
    21 Kasım 2015 Cumartesi 14:36

    Facebokk

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Kasım 2015 Cumartesi 00:23

    karabiber her zaman kullandığımız olsa yani yeni çekilmemiş olsa birşey olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Kasım 2015 Cumartesi 00:10

    normel kullandığımız kara biber olsa yani yeni çekilmiş olmasa birşey olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Kasım 2015 Pazar 22:42

    Öksürük

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Kasım 2015 Perşembe 20:01

    olur.

  • Misafir
     
    22 Ekim 2015 Perşembe 19:30

    Oğlum sik sik oksuruyor ne yapmam lazim örneklerinin hic birini yemek ve icmez

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Ekim 2015 Pazartesi 20:10

    oglum astim versem bisorun olurmu

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Ağustos 2015 Salı 20:50

    çook kötü kuscam sanki

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Ağustos 2015 Cuma 12:29

    Bir hafta dir cok öksürük var öksürür ken kafama kadar vuruyor bunun için ne yapmam lazım

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Haziran 2015 Pazartesi 17:32

    badem ve portakal suyu hazırladım anneme çok iyi geldi. öksürüğü yavas yavas geçiyor. badem ve portakalı günde 7 defa yani bir hafta içmelisiniz

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Haziran 2015 Cumartesi 11:02

    bogazimdaki gicigi bir türlü geciremedimbutun her şeyi denedim ne yapmaliyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    12 Haziran 2015 Cuma 22:21

    anneme söylüyeceğim denesin umarım işe yarar :(

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Haziran 2015 Salı 15:27

    benim bademciğim alındı ama şişmiş

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mayıs 2015 Perşembe 18:42

    teşekkürler

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mayıs 2015 Perşembe 13:23

    hepinizde sigara iciyorsunuz bırakın hemen gecer

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mayıs 2015 Perşembe 21:55

    her güzel fikirlere ihtiyaç var

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mayıs 2015 Salı 13:19

    bende süt ve balı denedim öksürüğümü hafifletti.

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2015 Çarşamba 21:58

    pek super

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Mayıs 2015 Pazar 10:10

    benimde oksurum ck

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mayıs 2015 Cumartesi 13:21

    ben bunu anlamıyorum "öksürüyorum yardım edin" nedir yani?insanlar burada size bir çözüm önermiş.burada 7/24 iletişime geçebileceğiniz bir doktorumuz var dememiş ki.nasıl buraya yorum yapıp yardım bekliyorsunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Mayıs 2015 Cuma 07:43

    ya çok oksuruyorum bogazim aciyor ve sonra kulagima kasinti vuruyor.kisa bi yontem yokmu?

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Nisan 2015 Pazartesi 13:53

    yardım edinnn...öksürmekten uyuyamıyorum yazdıklarınızın hepsini denedim doktora da gittim bişey fayda etmedi :(

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Nisan 2015 Salı 08:04

    hamile bayana sorum olacak hamilelikle ilgili bir sorun mu varda doktor ilac verdi yoksa vitamin kalsiyum ilaclarindan mi bende hamileyim oksuruyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Nisan 2015 Pazartesi 10:29

    ben 8 bucuk aylik hamileyim allah izin verirse 2 hhaftam kaldi btonsit olmusum oksurmekten kaburgalarim bile ağrıyor beni bu hale doktorlar getrdi yanlış ilaçlar ve bi sürü iğne! ama hicbir ise yaramadı 2 haftadr surunuyorum vu yontemler az da olsa azaltıyor öksürüğü

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Nisan 2015 Cumartesi 00:17

    bal kaynatilmaz ve 45 dereceden sicak su icine konulmaz

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Nisan 2015 Pazartesi 02:25

    allah razı olsun, kızım (12 yaşında) çok öksürüyordu, bal karabiber tuz karışımını 1 tatlı kaşığı yedirdim, birde ayak tabanına vikis sürdüm faydası oldu tşk ederim :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:27

    i̇yileşmesine çok memnun oldum :)

  • Misafir
     
    12 Nisan 2015 Pazar 00:45

    denicem

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Nisan 2015 Perşembe 16:43

    yapamam

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Nisan 2015 Perşembe 23:17

    ben 8 aylık hamıleyım cok kotu oksuruyorum ılac fayda etmıyo naapmalıyım lutfen yardımcı olurmusunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Mart 2015 Pazar 01:16

    cok tesekkur ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mart 2015 Cumartesi 22:46

    bnim gecmek bilmeyn birr oksurumm var ve bnn bes aylik hamileym ilik sutle bali denedm ise yarammadi ne yapmaliymmm acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mart 2015 Cumartesi 15:13

    denemek lazım

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Mart 2015 Pazartesi 01:55

    Tereyağı ve dud pekmezini kaynatıp oğluma.ılık bir çay kaşığı verdim çok faydasi oldu öksürüğü geçti

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Mart 2015 Pazar 04:18

    Epeydir öksürük war

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mart 2015 Cumartesi 16:32

    eminim cok iyi gelcek ben denedim ve su an cok iyiyim

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mart 2015 Cumartesi 16:31

    bence bal zencefil ve cörekotunu karıstirip her yemektennce bir kasik yiyin

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Mart 2015 Perşembe 22:37

    öksürmekten canım çıktı hiçbişey iyi gelmedi

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Mart 2015 Salı 12:09

    ben doktorum sizi uyarıyorum bunalrın hepsi bahane

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 19:33

    her şeyi denedim işe yarayan yok

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 19:31

    karabiber tuz limon işe yaramadı ılık süt bal bir işe yaramadı sonra badem portakal suyum işe yaramadı işim bitti

    Cevapla
  • Misafir
     
    16 Mart 2015 Pazartesi 01:05

    5 gundur yapmadigin kalmamis hala doktora gitmek yerine baska bir tedavi arayisi icindesin.. cem yilmaz kalkan baligi muabbeti seninki..coxuga yazik gotur bi doktora.. bbu kadar faydali besinlerin gecirmedigi bir oksuruk varsa tedavisi oncelikli doktordur..

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mart 2015 Cuma 14:05

    pekmeze toz zencefil dökülerek yenmeli ya da bala dökülerek yenmeli sıcağa yakın ılık su bal ve zencefil çok faydalı yolculukta durmayan öksürük için şişeye koydum her öksürdüğümde bir yudum alıp bir süre rahat ettim

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  • Misafir
     
    11 Mart 2015 Çarşamba 22:31

    ya herşeyi yaptım bal karabiber karışımı,adaçayı,bıldırcın yumurtası bal süt karışımı,viks sürdüm ayaklarının altına yinede yok 3 gündür ne yapsam olmuyor. başka tavsiye var mı? kızım 5 yaşında

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  • Misafir
     
    09 Mart 2015 Pazartesi 16:26

    iyiymiş

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  • Misafir
     
    07 Mart 2015 Cumartesi 20:31

    öksürük nasıl geçer bilirim bir soğanı dörde bölün su ile beş bekletin ve sonra bir bardağa katın içine bir tatlı kaşığı bal katın yarım saat sonra öksürüğünüz geçer

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  • Misafir
     
    07 Mart 2015 Cumartesi 11:47

    benim dedem çok öksürüyor nerdeyse 1 yıl geçti nasıl yapmalıyım geçirmek için???????:(

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  • Misafir
     
    05 Mart 2015 Perşembe 10:47

    acil yardım dedem her zaman öksürüyor ölecek diye düsünüyoruz ve hep bal istiyor biz bal işe yaramaz daha kötü yapar ılık su iç diyoruz inanmıyorrr ölecekk gibi:(:(:(:(:(:(:(:(

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  • Misafir
     
    04 Mart 2015 Çarşamba 00:00

    oksurkle beraber saridan koyu yeşil balgam geliyor ne yapmalıyım. .

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  • Misafir
     
    27 Şubat 2015 Cuma 16:56

    geniz akıntısından da öksürük olur. geniz akıntısını çözerseniz, öksürük biter. buruna tuzlu su çekmeyi deneyin. alerjiniz olan veya size dokunan besinleri yemeyin, içmeyin.

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  • Misafir
     
    25 Şubat 2015 Çarşamba 20:50

    ben çok kötü öksürüyorum gıcık oldu artık ne yapsam geçer

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  • Misafir
     
    23 Şubat 2015 Pazartesi 20:25

    ya öksürükten ölüyorum nefes alamıyorum ne yapmam lazım

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  • Misafir
     
    22 Şubat 2015 Pazar 01:41

    zencefil cay kasığı hakiki zeytin yağı bal karıştır ye 4dakka bilemedin 5sonra kesin çözüm

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  • Misafir
     
    21 Şubat 2015 Cumartesi 23:15

    yaa öksürükten bogulcam öksürmekten karın kaslarım agrıyo artık dokt gıtdık oda fayda etmedı nasıl gecıcek bu öksürük yaa

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  • Misafir
     
    19 Şubat 2015 Perşembe 20:39

    ben gecelerı oksurukten boguluyorum ve bunların hepsını kullandım gecmıyor ne yapmam lazım ?

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  • Misafir
     
    06 Şubat 2018 Salı 09:31

    sigaraya içiyorsanız sigarayı bırakın rahatlatır

  • Misafir
     
    18 Şubat 2015 Çarşamba 23:35

    ya ben cok oksuruyorum hepsini denwdim ama hic fayda etmedi

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  • Misafir
     
    17 Şubat 2015 Salı 16:48

    yardim edin esim geceleri cok oksuruyor

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  • Misafir
     
    15 Şubat 2015 Pazar 22:28

    teşekkürler

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  • Misafir
     
    10 Şubat 2015 Salı 19:07

    bal karabiber

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  • Misafir
     
    08 Şubat 2015 Pazar 19:49

    geceleri çok öksürüyorum bunları denesek yarar mı acaba ?

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  • Misafir
     
    05 Şubat 2015 Perşembe 16:38

    misafir çok bogazım gıcık oluyor ve balgam geliyor çok öksürüyörüm.ne yapmalıyım

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  • Misafir
     
    04 Şubat 2015 Çarşamba 12:11

    4,yaşındaki çocuğuna bir sene boyunca her aksam bir tatlı kaşığı geçirdim çocuğum simdi 8 yasında eskisi gibi asla oksumuyo ,,,lütfen deneyin,

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  • Misafir
     
    24 Ocak 2015 Cumartesi 18:21

    çok öksürüyorum sıgarada içiyorum bu bitgileri deneyeceğim bakalım inşallah fayda eder

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  • Misafir
     
    23 Ocak 2015 Cuma 16:35

    hiç denemedim ama şimdi deneyeceğim bakalım iyi gelecek mi sabah 9 buçukta kalkıp öksürmeye başladım inşallah geçirir

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  • Misafir
     
    23 Ocak 2015 Cuma 03:20

    bitki çaylarından yararlnabilirsin

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  • Misafir
     
    21 Ocak 2015 Çarşamba 15:42

    oksurmekten uyuyamiyorumm :((( basim da agriyo burnunda akiyo.ilaç da icemiyorum.öff! bi an önce yaz gelse artik

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  • Misafir
     
    16 Ocak 2015 Cuma 12:35

    ccok sagol

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  • Misafir
     
    10 Ocak 2015 Cumartesi 13:05

    e işe yaramıyıor

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  • Misafir
     
    09 Ocak 2015 Cuma 22:49

    benim kizimda iki gündür cok oksürüyordu bir tatli kasigin icine yarim cay kaşıgi karabiber koyun karistirin icirin oksürüge iyi geliyor zeytinyagıni isitin birazda karabiber cocugun gögsüne sıtina sûrün buda iyi gelir oksürege

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  • Misafir
     
    09 Ocak 2015 Cuma 20:47

    cok tesekkur ederim hemen kizima uygulamaya basliyacagim

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  • Misafir
     
    04 Ocak 2015 Pazar 11:33

    bu bilgiler için teşekkür ederim allah sizden razı olsun gerçektende işe yarıyor tavsiye ediyorum deneyin arkadaşlar...

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  • Misafir
     
    03 Ocak 2015 Cumartesi 21:12

    inş işe yarar öksürmekten karnım ağırıyor artık 3 değişik ses çıkıyor oksürdüğümde

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  • Misafir
     
    03 Ocak 2015 Cumartesi 17:37

    çok güzel

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  • Misafir
     
    03 Ocak 2015 Cumartesi 17:36

    çok güzel yöntem herhalde

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  • Misafir
     
    29 Aralık 2014 Pazartesi 08:10

    güzel bir yöntem

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  • Misafir
     
    28 Aralık 2014 Pazar 18:28

    bofazima iyi geldi okula gidecektim

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  • Misafir
     
    22 Aralık 2014 Pazartesi 15:24

    denedm cok işe yaradı

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  • Misafir
     
    21 Aralık 2014 Pazar 09:35

    bal kekik ve karabiberli karışım işe yaradı.

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  • Misafir
     
    20 Aralık 2014 Cumartesi 21:53

    idare eder güzel bir karışım

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  • Misafir
     
    19 Aralık 2014 Cuma 22:45

    denedim ama işe yarar mı bilmiyorum inşallah yarar :) teşekkürler...

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  • Misafir
     
    14 Aralık 2014 Pazar 20:29

    pek anlayamadım

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  • Misafir
     
    09 Aralık 2014 Salı 21:46

    çok güzel karışımlar. ama neden tuz

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  • Misafir
     
    09 Aralık 2014 Salı 17:25

    bende denedim ama su an pek bi faydasi olmadi en az uc gun denicem bakalim iyi gunler

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  • Misafir
     
    05 Aralık 2014 Cuma 13:47

    birkaç hap yutun bir zahmet veya birkaç kaşık öksürük şurubu. doğal tedavi yöntemleri güzel fakat uzun sürede etkili. yani bir yaşam stili olması gerekiyor. yoksa onu denedim fayda etmedi, bunu denedim fayda etmedi, o boş iş...

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  • Misafir
     
    03 Aralık 2014 Çarşamba 04:19

    vay arkadaş öksür öksür ciğer falan kalmadı kendimi tutamıyorum bi geldimi kış boyu gitmiyor vallahi billahi usandim bi acil öneri vücudunun işi gücü koyverdi sanki amk balgam makınasina döndü yav vallahi bıktım ne limonu balı zencefil vız geliyor önerilerinizi acil bekliyorum lütfen bu arada doktoruda sevmiyorumm

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  • Misafir
     
    26 Kasım 2014 Çarşamba 12:14

    limon karabiber ve tuzu deniycem

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  • Misafir
     
    25 Kasım 2014 Salı 18:57

    çay karabiber liomon üşütmeye birebir deneyin işe yaradığını göreceksiniz tek seferde gecer demeyin

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  • Misafir
     
    19 Şubat 2018 Pazartesi 12:55

    tamam

  • Misafir
     
    22 Kasım 2014 Cumartesi 23:18

    sut ve bal cok iyi geldi cok tesekkurler

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  • Misafir
     
    22 Kasım 2014 Cumartesi 16:54

    limon karabiber ve tuzu karıştırdım fakat tabağa sıktım sizce uygunmu acaba ?

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  • Misafir
     
    22 Kasım 2014 Cumartesi 01:41

    çocukların öksürügünü ne yaptı isem kesemedim ;(

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  • Misafir
     
    20 Kasım 2014 Perşembe 21:01

    bende uyuyamıyorum ve sabahçıyım erken kalkıyorum

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  • Misafir
     
    14 Kasım 2014 Cuma 16:18

    gece öksüren çocuğun ayağının altına viks sürün çorabını giydirin yere basmasın ama uyusun allaın izni ile rahat uyur

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  • Misafir
     
    05 Kasım 2014 Çarşamba 18:41

    slm benim oglum 3bucuk yassinda burnu akiyor ve surekli oksuruk ozelliklede geceleri cook asiri oksuruyor oksurukten istifa ediyor artik geceleri uyku uyumuyor lutfen yardimci ollabilirmisinizz???????????

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  • Misafir
     
    26 Ocak 2018 Cuma 15:57

    çocuğun göğsüne bal sürün üstüne toz kahveyi serpin sonrada ütüyle ısıttığınız havluyu göğsüne koyun giydirip yatırın ben çocuklarıma yapardım iyi gelirdi sabah bal vücut tarafından emilmiş biraz kahve tozu kalırdı ama öksürük geçerdi.deneyin bir zararı yok.


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