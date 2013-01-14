Öksürük nasıl geçer?

Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri...

Öksürüğe karşı karabiber çayı

Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

Öksürüğe karşı karabiber çayının hazırlanışı

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.

Öksürüğe karşı kekik - bal



Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.

Öksürüğe karşı limon - karabiber - tuz

Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Öksürüğe karşı ılık süt - bal



Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.

Öksürüğe karşı badem - portakal suyu



Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

Not: Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.

Öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük evde nasıl geçer?

Bir türlü geçmeyen öksürüğünüz için evde yapabileceğiniz başka yöntemler de var. Bu yöntemler:

Ananas suyu ve bal

Bal

Ceviz ve badem

Bal ve ılık su

Okaliptüs

Soğan lapası

Elma sirkeli yastıklar

Limon ve ballı çay

Soğan şurubu

Öksürüğü azaltmanın bir başka basit yolu da bol su içmekten, bitki çayına bal karıştırmaktan, bol C Vitamini almaktan, odanızın nem düzenini ayarlamaktan geçiyor. Bitti mi tabii ki hayır.

Bir türlü geçmeyen öksürük için şurup önerileri

+9 Ananas suyu ve bal Bromelain enzimi içeren ananas lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra öksürükten iltihaplanmış akciğerlerin tedavisinde de kullanılır. Daha fazla öksürme ihtiyacını bastırır. Uzmanların araştırmalarına göre ananasta doğal olarak bulunan bromelain astım tarzı öksürüklerde de kullanılır. Ananas suyunu biraz ılıtın. 1 yemek kaşığı balı buna ekleyin ve balın erimesini bekleyin. Sıcak ve soğuk içebilirsiniz. Ilık hali boğazınızı rahatlatacaktır. Bromelain enzimi içeren ananas lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra öksürükten iltihaplanmış akciğerlerin tedavisinde de kullanılır. Daha fazla öksürme ihtiyacını bastırır. Uzmanların araştırmalarına göre ananasta doğal olarak bulunan bromelain astım tarzı öksürüklerde de kullanılır. Ananas suyunu biraz ılıtın. 1 yemek kaşığı balı buna ekleyin ve balın erimesini bekleyin. Sıcak ve soğuk içebilirsiniz. Ilık hali boğazınızı rahatlatacaktır.

Öksürük için ne yapılır?

Öksürük özellikle soğuk mevsimlerde yetişkin ve çocuk bir çok insanı etkiliyor... Bazı kolay önlemlerle öksürüğü azaltmak mümkün...

Öksürüğe karşı bol su için

Üst solunum yolu enfeksiyonları burun akıntısı, boğazı tahrişine dolayısıyla öksürüğe neden olabiliyor. Su, bu akıntıyı incelterek boğazın tahrişini hafifletebiliyor. Bol su içmek boğazın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor bu da öksürüğü hafifletiyor. Günde en az 2 litre su için. Su içerken diğer önemli nokta bardağı kafaya dikmeden, yudum yudum içmek. Ayakta içilen su midenize değil doğrudan böbreklere gidiyor ve 15-20 dakika sonra vücuttan idrarla atılıyor.

Öksürüğe karşı bitki çayı ve bal



Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, nane limon gibi çaylar yine öksürüğün hafiflemesine fayda sağlayabilir. Bunların yanında tüketeceğiniz bal; vücuda giren mikroplarla savaşma gücünü arttırıyor, hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatıyor ve öksürüğün süresinin azalmasında da etki ediyor.

Öksürüğe karşı C vitamini

Greyfurt, mandalina, portakal ve limon gibi turunçgillerin yanı sıra kara lahana, ahududu, ıspanak, taze fasulye, bezelye ve soğan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketmek enfeksiyona bağlı gelişen öksürüğü hafifletiyor. Hastalığın vücuttan atılma sürecini hızlandırıyor.

Odanızın nem düzeyini ayarlayın

Evdeki kuru hava solunum yollarını kurutuyor ve bu da öksürüğü arttırıyor. Evdeki nem düzeyinin yüzde 30-50 arasında olmasına dikkat edin. Akşamları yatarken hava soğuk da olsa mutlaka sirkülasyonu sağlaması açısından bir pencerenizi aralık bırakın. Ayrıca eviniziher gün havalandırmayı da ihmal etmeyin.

Sıcak duş



Sıcak banyodaki buhar ayrıca alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelir. Ayrıca burundaki salgıları düzenler.

Çamaşır suyu kullanmayın



Çamaşır suyu gibi ev temizlik ürünlerinin kokuları boğazı tahriş ederek, öksürüğe neden olabiliyor. Özellikle de alerjik bünyelerde ödem, bronkospazm geliştirme riskini arttırıyor... Titizlik yi ama fazlası zararlı...

Geç saatte yemek yemeyin

Çay, kahve, gazlı içecekler ve çikolata gibi besin ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçınarak reflüye bağlı boğaz tahrişini en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda geç saatte yemek yemekten de kaçınmalı ve yastığınızın başını yükseltmelisiniz

Nevresimlerinizi 60 derecede yıkayın

Ev tozu akarları ile küf, kedi ve köpeğin tüyleri alerjik bünyelerde öksürüğe yol açabiliyor. Bu alerjik etkenlere karşı önlem alın. Yün atlet, yorgan, yastık ile halı kullanmayın. Halı yerine yıkanabilen kilim kullanın. Nevresim ve yastık kılıfınızı en az 60 derece ve üzerinde ısıda yıkayın.

Gıcıklı öksürük nasıl geçer?



Gıcıklı öksürükten kurtulmak, hazırladığınız öksürük çaylarının faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar var. «Gıcıklı öksürük» tabiri, sık öksürmekten boğazın yanmaya başladığı ve kaşıntıya benzer hissin geçmediği öksürük tipin anlatır. Bu durumu çabuk atlatabilmek için evde hazırlayacağınız doğal kürleri uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte kürlerin faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar da var.





Soğuk içecek ve yiyeceklerden uzak durun

İçme suyunuzu ılık için. Soğuk meşrubatlardan uzak durun. Soğuk yiyecek yemeyin. Örneğin buzdolabından çıkardığınız domatesi dilimleyip tavada hafif ısıtın, yoğurt gibi besinleri önceden ılıtıp yemeye özen gösterin.

Sıcak çorba için ama kaynar değil!

Çok sıcak yiyecek ve içecekler, boğazınızın tahriş olmasına ve kurtulmak istediğiniz yanma hissinin artmasına sebep olur. Karabiberli tavuk suyu çorbası soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir, onun dışında içeceğiniz bütün çorbalara bir miktar karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Karabiber öksürüğü kesen etkili bir baharattır. Sıcak çorbanızı içtikten sonra boğazınızdaki o yumuşama hissini korumak için hemen su içmeyin. Bir süre sonra ılık su içebilirsiniz.

Yatmadan önce bitki çayı için

Hazırladığınız bitkisel öksürük çayının yanında bir şey yemeyin, çayınızı bitirdikten sonra da yarım saat kadar bir şey yemeyin. Çay içerken temizlenen boğazınızın biraz dinlenmesine izin verin. Yatmadan önce zencefilli ballı öksürük çayı içmeyi tercih edin.

Boğazınızı sıcak tutun

Dışarı çıkarken mutlaka bir atkı ile boğazınızı sarın. Evde veya işyerindeyseniz üşütmeyen bir kumaştan fular kullanabilirsiniz.

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