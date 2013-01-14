Öksürüğe ne iyi gelir?

Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.
Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.
Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.
Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.
Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.
Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.
Not: Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.
Öksürüğü azaltmanın bir başka basit yolu da bol su içmekten, bitki çayına bal karıştırmaktan, bol C Vitamini almaktan, odanızın nem düzenini ayarlamaktan geçiyor. Bitti mi tabii ki hayır.
Öksürük özellikle soğuk mevsimlerde yetişkin ve çocuk bir çok insanı etkiliyor... Bazı kolay önlemlerle öksürüğü azaltmak mümkün...
Üst solunum yolu enfeksiyonları burun akıntısı, boğazı tahrişine dolayısıyla öksürüğe neden olabiliyor. Su, bu akıntıyı incelterek boğazın tahrişini hafifletebiliyor. Bol su içmek boğazın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor bu da öksürüğü hafifletiyor. Günde en az 2 litre su için. Su içerken diğer önemli nokta bardağı kafaya dikmeden, yudum yudum içmek. Ayakta içilen su midenize değil doğrudan böbreklere gidiyor ve 15-20 dakika sonra vücuttan idrarla atılıyor.
Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, nane limon gibi çaylar yine öksürüğün hafiflemesine fayda sağlayabilir. Bunların yanında tüketeceğiniz bal; vücuda giren mikroplarla savaşma gücünü arttırıyor, hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatıyor ve öksürüğün süresinin azalmasında da etki ediyor.
Greyfurt, mandalina, portakal ve limon gibi turunçgillerin yanı sıra kara lahana, ahududu, ıspanak, taze fasulye, bezelye ve soğan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketmek enfeksiyona bağlı gelişen öksürüğü hafifletiyor. Hastalığın vücuttan atılma sürecini hızlandırıyor.
Evdeki kuru hava solunum yollarını kurutuyor ve bu da öksürüğü arttırıyor. Evdeki nem düzeyinin yüzde 30-50 arasında olmasına dikkat edin. Akşamları yatarken hava soğuk da olsa mutlaka sirkülasyonu sağlaması açısından bir pencerenizi aralık bırakın. Ayrıca eviniziher gün havalandırmayı da ihmal etmeyin.
Sıcak banyodaki buhar ayrıca alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelir. Ayrıca burundaki salgıları düzenler.
Çamaşır suyu gibi ev temizlik ürünlerinin kokuları boğazı tahriş ederek, öksürüğe neden olabiliyor. Özellikle de alerjik bünyelerde ödem, bronkospazm geliştirme riskini arttırıyor... Titizlik yi ama fazlası zararlı...
Çay, kahve, gazlı içecekler ve çikolata gibi besin ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçınarak reflüye bağlı boğaz tahrişini en aza indirebilirsiniz. Aynı zamanda geç saatte yemek yemekten de kaçınmalı ve yastığınızın başını yükseltmelisiniz
Ev tozu akarları ile küf, kedi ve köpeğin tüyleri alerjik bünyelerde öksürüğe yol açabiliyor. Bu alerjik etkenlere karşı önlem alın. Yün atlet, yorgan, yastık ile halı kullanmayın. Halı yerine yıkanabilen kilim kullanın. Nevresim ve yastık kılıfınızı en az 60 derece ve üzerinde ısıda yıkayın.
Gıcıklı öksürükten kurtulmak, hazırladığınız öksürük çaylarının faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar var. «Gıcıklı öksürük» tabiri, sık öksürmekten boğazın yanmaya başladığı ve kaşıntıya benzer hissin geçmediği öksürük tipin anlatır. Bu durumu çabuk atlatabilmek için evde hazırlayacağınız doğal kürleri uygulayabilirsiniz. Bununla birlikte kürlerin faydasını görebilmek için kaçınmanız gereken durumlar da var.
İçme suyunuzu ılık için. Soğuk meşrubatlardan uzak durun. Soğuk yiyecek yemeyin. Örneğin buzdolabından çıkardığınız domatesi dilimleyip tavada hafif ısıtın, yoğurt gibi besinleri önceden ılıtıp yemeye özen gösterin.
Çok sıcak yiyecek ve içecekler, boğazınızın tahriş olmasına ve kurtulmak istediğiniz yanma hissinin artmasına sebep olur. Karabiberli tavuk suyu çorbası soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir, onun dışında içeceğiniz bütün çorbalara bir miktar karabiber eklemeyi ihmal etmeyin. Karabiber öksürüğü kesen etkili bir baharattır. Sıcak çorbanızı içtikten sonra boğazınızdaki o yumuşama hissini korumak için hemen su içmeyin. Bir süre sonra ılık su içebilirsiniz.
Hazırladığınız bitkisel öksürük çayının yanında bir şey yemeyin, çayınızı bitirdikten sonra da yarım saat kadar bir şey yemeyin. Çay içerken temizlenen boğazınızın biraz dinlenmesine izin verin. Yatmadan önce zencefilli ballı öksürük çayı içmeyi tercih edin.
Dışarı çıkarken mutlaka bir atkı ile boğazınızı sarın. Evde veya işyerindeyseniz üşütmeyen bir kumaştan fular kullanabilirsiniz.
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Esim Çinli.onların yöntemleri daha farklı.sadece ılık su( biraz sıcağa yakın) içiyorlar.ve mandalinadan kızartmalardan şekerden tuzdan et ve kebaptan hatta tavuktan bile uzak dur dıyor.portakalı tavsiye ederken mandalinadan kaçın diyor.aslı var mı.bir de okuduğum kadarıyla çoğunluk balı tavsiye ediyor.peki hangi bal manuka mı yoksa yoksa herhangi bir ucuz bal olur mu.eşim bal küçük çocuklara verilmez diyor.bilgisi olan var mı bu konuda.no joke pleaseCevapla
Ben astım hastasıyım bu sizin söylediğinizi yapamam ki ben sürekli hava kullanan bir kız çocuğum bu yüzden sizin söylediğinizin hiç birini yerine getiremem eyer öskürüğüm kesilecekse bunu yapmaya hazırım eyer bunu yaptıktan sonrada kesilmezse öskürüğüm yatağıma yattığım zaman başlıyor unutmayın bunuCevapla
Meraba Ben bir seneden cok oldu oksurugden bir turlu kurtulamiyorum doktora gidyorum ilac veryorlar etkisi olmiyor evde kendimde cok şeyler yaptim gecmiyor ne yapsam gecer başindan gecen olursa banada yardimci olun lutfenCevapla
AşkımCevapla
TeşekkürlerCevapla
MükemmelCevapla
Tşk bide bol limonlu adaçayı veya ıhlamır İyi gelirCevapla
çok teşekkürler çok iyi geldiCevapla
dı dı dı dı
şey çay içsem geçermiCevapla
hayat bana zorlu diken tüm dertleri ver ben çekem kimi sevdim ise oldu diken yari nasıl oy sececegimCevapla
Neyi nasıl yabacagızCevapla
tamamCevapla
Ben öldüm dirildi kara biberden buneCevapla
en ıyı ilaç sıyah turp oy içine kestane balı koy suzulsun bekle bardaga sonra iç
çok falza karabiber koyma böyle olur azıcık karabiber koy boğazın azıcık yanması geliyor iyi gelir boğz yanmaları eğer acı biber varsa çok az ondan ye boğazına iyi gelir aşkamları göğüsüne yün koy 1 gün öne bi günde arkaya koy nefesi rahatlatır
Limon karabiber ve tuz u denedim ölüyordumCevapla
Karabiber bal tarifinizi yaptım Acıdan ölüyorum Yapacağınız işi sizin benCevapla
TesekkurlerCevapla
çok iyi bir şey oksurugum gecti...Cevapla
mal yaaaa
en etkili yol gulhatmi cayidir . demlemesini 20 dk bekleyin daha sonra icin bi 2 bardak icin etkisi mukemmel fazla icildiyi zamansa tamamen yok ediyor ..Cevapla
2 hafta oldu öksürüyorum halen geçmedi neden acaba bi yöntem varsa sköyleyin ...Cevapla
Normal dovani kabuguyla dörde bölün kavanoza koyun üstüne 3yemek kaşagi bal koyun onu sabaha kadar bekleyin sabah ac karnina cocuga verin antibiyotik gecitiyorCevapla
dovani ne
soğan demek istiyor galiba
soğan demek istiyor galiba
Yaa ben ılık sütle balı 2 kere denedim fayda etmediCevapla
ben denedim etkisi az olsada oluyor
hll
Misafir b Bende behçet hastalıvar hastalıga bir başladımı arkası geliyor astımımvar klostırolum var kötü olan depresyon ilacı kullanıyom altı aydır rahatsızlıklarım devam ediyor napmam lazım teşekürlerCevapla
Kizim cok oksuruyor ne yapmaliyim suruplar fayda etmiyorCevapla
bal içir
bal karabiber ve himalaya tuzunu karıştırdım sulandırdım oğluma verdim.şuan öksürüğü kesildi.şimdi de zeytinyağını ısıtıp içine karabiber koyup ovucam göğsünü.yorum yazankardan allah razı olsun.doktorlar ilacları kendileri kullansın :))Cevapla
bu bal himalaya tuzu ölçüleri nedir cevap verirseniz memnun olurum
ayakta su içilmez kısımı şüpheli, su içerken duruş pozisyonunuz ile midenin duruş pozisyonu arasında hiçbir ilişki olmadığı söyleniyor..Cevapla
ayakta ıcmemek gerektıgı doğrudur
Limon kara biber tuz Harika geldi anında kesti diyebilirimCevapla
sımdı denedım ınsallah ıyı gelir
En çok hangisini deneyeyimCevapla
bence sütlü bal
iyiiyi iyiCevapla
herkese geçmiş olsun allah şifa versin zaten benimde en çok kışın bu hastaligim oluyorCevapla
google de olan her şeyi deneyin bence ben denedim ama biraz faydası oldu denemenizde zarar yokCevapla
Benbundan uc ay once grip gecrdim oksrugum gecmek bilmedi bi ara gecdi yeniden basladi bogazimda yanma be agri olusdu yapmadigim cay kur kalmadi kuru oksuruk sora balgamli oldu gogus kafesimde agri yanma olustu aci halinde bu oksurukten sra camasir syu parfum vernel.kullanamaz oldum npicagimi.bilmiyCevapla
aynen abi denemediğim şey kalmadı hala ilk günki gibi.Cevapla
öksürük hastalık değilde vucut refleksidir. bir akıntı var çigere iniyor. inmemesi için vucut öksürerek atmak istiyor. aslında akıntıyı kesmeye yönelik ilaç yada bitkisel çözüm daha faydalı olabilir. yani boğazda bir sorun yoksa :) mesela balgam yada akıntı varsa sinizit tedavisine bakmak faydalı olabilir diye düşünüyorum.Cevapla
dogru diyon bu adi şeref siz gegiz akıntısı yapıyo öksürügü başım calıyo adeta kırize girdigim zaman cigerim cıkıcak dışarı sanki bogazınız cok hasas laştıgı zaman fark ediliyo sürekli iceri bişey aktıgnı buda öksürügü tetikledigni napıcagımı zı bilmiyoz doktorlardesen öksürük kesici veriyo onların bazılarıda işinden bi haber iyi dok tor var nadir
geçmiş olsunCevapla
İçim dışım limon bal süt oldu ama hala geçmediCevapla
15haftalık hamileyim çok öksürüyorum ballı limonlu çay içiyorum zararı olur mu?Cevapla
aynı durumu ben de yaşadım . size bir öneri . kurutulmuş biber çekirdeği 1 tatlı kaşığı kadar olsun 1.5 su bardağı sütle kaynat çok iyi gelecek .ılık olarak iç
hamilsin demek
Arkaslar gecmiyoo bu oksuruk cigerlerim nasil kotu oldu ne yapsam iyi olnuyorCevapla
Hepsi manyak bunlarınCevapla
Bunlların hepsini hemen hemen yaptım ama öksürük bir türlü geçmiyor ilaç bile kullandığımız halde tıkanıp kalıyoruzCevapla
O doktorların bu işlerden cok anladıklarını düşünmüyorum kızımın oksurune bircareyok hepsi ayni isleri güçleri para hastanede bos bos oturmaktan ibaretCevapla
Çok hastayımCevapla
kardeş ılık su ama biraz sıcak olsun bol bol iç. birde bir kaşık balın üstüne karabiber koy birazda limon sık ve yut faydasını mutlaka görürsün.geçmiş olsun..
size teşekkür ederim ama bilgilerinizin çoğu yanlışCevapla
mesela
olabilir
:)))))))Cevapla
Teşekkürler çok yararlı olduCevapla
SuperCevapla
bir bardak sutu cezveye koyun icine yarim cay kasigi zencefil yarim cay kasigi tarcin toz olucak tahta kasikla karistirin kaynatin icine bir tanede kesme seker ekleyin iyi geliyor oksuruge gunde iki kez yapin faydasini gorursunz
Bu nasıl bir yazıdır. İnsanları yanlış bilgilendiriyorsunuz. Ayakta içilen su mideye değil böbreğe gidiyormuş. Nasıl gidiyor acaba ayakta su içtiğimizde bunu algılayan ağzımızdan direkt olarak bobreklerimize giden bi kanal mı var ? :) KomiksinizCevapla
ayakta içilen su mideye gidiyor ama ayakta olduğunuz için,midede durmuyor,hemen aşağıya iniyor. bu kanıtlanmıştır.
Doktora gidinCevapla
i̇lk önce acile gittim grip ilacı ve antibiyotik verdi iğne yaptı geçmedi sonra enfeksyion bölümüne gittim,kan tsti yaptı bişey çıkmadı o da antiviral verdi,yine geçmedi.sonra göğüs hastalıklarına gittim onun ilaçları da bitmek üzere hala geçmedi.testlerde hiç bişeyimin olmadıgını söylüyorlar
tereyağı ve karabibieri karıştırın, yutulabilecek büyüklükte toplar yapın ve buzlukta dondurun, hap gibi yutun, sabah öğren ve akşam. kesin çözümCevapla
bnm öksürüğüm geçmedi hala nane limon iyimidir acaba öksürüğü atarmıCevapla
nane limon mideye iyi gelir öksürüğe faydası yoktur
kekikli bal beni gerçekten iyileştirdiCevapla
öksürük için kullandığım dut pekmezi ve kuyruk yağıdır.yatarken bir yemek kaşığı dut pekmezine küçük bir parça kuyruk yağını eritip birlikte için üzerine su vs içmeyin. bir şeyiniz kalmazCevapla
bal ve sutu denedim 5 gundur ama bi etkisi bile olmadi, 2 aydir oksuruyorum gecmedi hala, ofCevapla
cok hastayım.nerdeyse hepsini denedim.ama bi faydası olmadı.tariflerde sorun mu var acaba.Cevapla
bir tencerenin içine pvc talaşı koyun 200 250 gram kadar ardından talaşı azar azar benzin ekleyerek eritin, kendimde denedim çok iyi geliyor ancak onu içtikten sonra ateşe yaklaşmayınız yoksa cayır cayır yanarsınız mazallah. tabi bunu yaptıktan sonra boğazınızı değiştirmeleri gerekebilir işte asıl çözüm bu boğaz değişirse öksürükte gider :dCevapla
sen ne diyon değişik
aklınızca insanlar ile alaymı ediyorsunuz ? bizlerin nasıl zor durumda oldugundan bir habersinz belliki ben günlerdir uyumuyorum kolaymı astım olup öksürük krizlerine girmek
allah senin de başına verir,böyle dolaşırsın buralarda
cok komiksin!!!
dayı portakal mevsimi değil ki yaz mevsimiCevapla
10 gündür süren kuru öksürüğüm var geliyor ne yapmalıyımCevapla
acı bıber tursusu ıyı gelıyor
istediyini
Tessekurler Karabiner ile bal cok iyi geldiCevapla
yoğurt ye
TeşekkürlerCevapla
evet
Kuru kuru öksürügüm var yardım edinCevapla
soğan suyu nasıl olurCevapla
sgarayı bırakamıyonasıl bırakabilirim yardımcı oCevapla
çok kolay canin si̇gara i̇sdedi̇mi̇ sovuk duşun altinda 1 daki̇ka bekle bunu 3 gün yap si̇garadan kurtulursun
Kızımın balgamı var ilaç kullandım ama geçmediCevapla
Balli sut cok iyi geliyor hemen kesmiyo ama azalyiyoCevapla
acı elma yağı da sürebilirsiniz ayağının altına.Cevapla
Lütfi Doğan Yayın Grubu hastaCevapla
Bal kara biber şimdilik bi işe yaramıyor gibi hala devam ediyo ama sonradan geçerse onu bilemem geçerse benden çok dua alirsinizCevapla
Bogaz agrilarinaCevapla
Limon meselesi oldu tesekkurler ;)Cevapla
burun tikanikligi icin ne yapmaliCevapla
ilik suya tuz atip kariştirin sonra da burnunuzla çeki̇n tikanikligi açiyor.
soğanı 4 de bölün kaynatın sonra 1 bardağa boşaltın içine 1 yemek kaşığı bal yarım çay kaşığı karabiber koyun sonra bana dua edinCevapla
öksürüğü olmıyanlar da öksürük getirici
Gecnryen oksurek icinnCevapla
bende bal ve karabiber cayini denedim cok faydasini gordumCevapla
Portakal suyu ve badem cok iyi geler 1 seneden beri devamli kullanibiliremCevapla
Cigerden gelen oksurukCevapla
limon ve kara biberi 6 yaşındaki cocuklarada yapabilirmiyizCevapla
guzel kardeslerim ben doktor deyilim ama size faydasini gorduyum bir tedavi soyluyeyim once sitadan bir gazeteyi 4 de katlayin goksunuze koyun ve kendinizi terletin bu sekil kac defa uygulayin insallah turp gibi olursunuz eyer ilestiyseniz bana dua edin yeter ismim umit hadi bilmillah basliyalimCevapla
bunlar sadece basit gıcıkları geçirir. eğer hastaysanız hiçbir işe yaramıyor.Cevapla
yaw he he
1 haftadir okula gidemiyorumCevapla
yo gdersin
Nasıl kurtulacak. Bu. ÖksürüktenCevapla
ömerCevapla
aşırı çok öksürüyorum ne içmem lazımCevapla
rakı iç
sütün içine biraz bal katın ılık süt
ben limonu denedim
ne kullanmalyım
Ruyada silah görmek nedirCevapla
canım rüyanda silah görmek iyi bir şeyi belirtirmiş eğer bir şeyden korkuyorsan o korkunu yenermişin eğer biri yolcu ise o kişi yolundan geri dönermiş yani iyi şeylerin olduğu bir şeymiş
Hangisi daha etkiliCevapla
Hangisi daha etkiliCevapla
aşırı çok öksürüyorum ne içmem lazımCevapla
en iyisi bal 10 gün kullanın sabah aç karına
Öksürük geçmiyor ne yalBirimCevapla
Çok mantıklı denedik cok guzelCevapla
mCevapla
aşirı öksürüyorum
Hamileler için ne öneriyorsunuzCevapla
Yarın okullar tatilmiCevapla
1 çorba kaşığı pekmeze çeyrek limon sıkıp isterseniz içine 1 çay k. Zencefil de koyup yiyin çok iyi geliyor ayrıca bronşitli olanlar içinde çok iyi geliyor!!!Cevapla
çocuklar için ne iyigelır kardeşim çok kutu öksuruyor
1 çay kaşığı zencefili 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp yiyin çok iyi geliyor. DENEYİNCevapla
1 çay kaşığı zencefili 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp yiyin çok iyi geliyor. DENEYİNCevapla
helva bal tereyağı tatlı türleri iyi gelirCevapla
Osmaniye fıstığıCevapla
Anne limon yapıp için bir de bugaziniza etap sarıp bir yorganın altına girin yarım saat oturun sonra terledikten sonra yorganın altından çıkın esarpi değiştirin ve bu sefer yorganın altına girip 2 saat yatın bu çok iyi geliyor ben bu sayede iyilestim.Cevapla
yumurtayı kırın beyazıyla sarısını ayırın içmenize bile gerek yokCevapla
siyah turp un ortasını oyup içine bal koyup bekletince sulanıyor suyunu içmekte öksürüğü kesiyorCevapla
Elazig kanlariCevapla
adamlar öksürüge ne iyi gelir die başlık açmış alta da yazmışlar hnala öksürüge ne iyi gelir diolar ?Cevapla
çam kozalağı astım, öksürük, bronşit, grip, nezle ve balgama karşı 5 adet yeşil çam kozalağı doğranıp üzerine su konur. 24 saat bekletilir, yarım saat kaynatılır. şeker veya balla tatlandırılır, elde edilen mayiden günde 3 çay kaşığı içilir. veya 1 bardak suya, 4-6 gr ufalanmış taze kozalak konur, 10 dk kaynatılır, tatlandırılır, günde 1 bardak içilir. veya taze kozalak suya konulur, 1 gece bekletilip içilir.Cevapla
hangi çamın kozalağı
En iyisi ayaklarin altina viks surmekCevapla
ÖKSÜRMEYE NE İYİ GELİRCevapla
ÖKSÜRMEYE NE İYİ GELİRCevapla
Ihlamur biraz geçiyorCevapla
Ihlamur biraz geçiyorCevapla
hiçbişey bulamadımCevapla
çok kötüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüCevapla
Gecmedi hepsini denedimCevapla
aaaCevapla
Güzel yöntemler varCevapla
Guzel bir yotem deneyinCevapla
bal kaynatılmaz, 43 derece üzerinde bal içerisindeki enzim, asit, protein, vitamin ve minerallerde kayıp olurCevapla
ve bal kanserojen maddeye dönüşür
Cooookkkkkkkk guzeeelllCevapla
Bal ve karabiber karisimini cocuklarda kullana bilirmi mesela 3 yasındakı kızımCevapla
Bence deneyin kim yazdıysa ona Allah Razı OlsunCevapla
güzelmi
FacebokkCevapla
karabiber her zaman kullandığımız olsa yani yeni çekilmemiş olsa birşey olurmuCevapla
normel kullandığımız kara biber olsa yani yeni çekilmiş olmasa birşey olurmuCevapla
ÖksürükCevapla
olur.
Oğlum sik sik oksuruyor ne yapmam lazim örneklerinin hic birini yemek ve icmezCevapla
oglum astim versem bisorun olurmuCevapla
çook kötü kuscam sankiCevapla
Bir hafta dir cok öksürük var öksürür ken kafama kadar vuruyor bunun için ne yapmam lazımCevapla
badem ve portakal suyu hazırladım anneme çok iyi geldi. öksürüğü yavas yavas geçiyor. badem ve portakalı günde 7 defa yani bir hafta içmelisinizCevapla
bogazimdaki gicigi bir türlü geciremedimbutun her şeyi denedim ne yapmaliyimCevapla
anneme söylüyeceğim denesin umarım işe yarar :(Cevapla
benim bademciğim alındı ama şişmişCevapla
teşekkürlerCevapla
hepinizde sigara iciyorsunuz bırakın hemen gecerCevapla
her güzel fikirlere ihtiyaç varCevapla
bende süt ve balı denedim öksürüğümü hafifletti.Cevapla
pek superCevapla
benimde oksurum ckCevapla
ben bunu anlamıyorum "öksürüyorum yardım edin" nedir yani?insanlar burada size bir çözüm önermiş.burada 7/24 iletişime geçebileceğiniz bir doktorumuz var dememiş ki.nasıl buraya yorum yapıp yardım bekliyorsunuzCevapla
ya çok oksuruyorum bogazim aciyor ve sonra kulagima kasinti vuruyor.kisa bi yontem yokmu?Cevapla
yardım edinnn...öksürmekten uyuyamıyorum yazdıklarınızın hepsini denedim doktora da gittim bişey fayda etmedi :(Cevapla
hamile bayana sorum olacak hamilelikle ilgili bir sorun mu varda doktor ilac verdi yoksa vitamin kalsiyum ilaclarindan mi bende hamileyim oksuruyorumCevapla
ben 8 bucuk aylik hamileyim allah izin verirse 2 hhaftam kaldi btonsit olmusum oksurmekten kaburgalarim bile ağrıyor beni bu hale doktorlar getrdi yanlış ilaçlar ve bi sürü iğne! ama hicbir ise yaramadı 2 haftadr surunuyorum vu yontemler az da olsa azaltıyor öksürüğüCevapla
bal kaynatilmaz ve 45 dereceden sicak su icine konulmazCevapla
allah razı olsun, kızım (12 yaşında) çok öksürüyordu, bal karabiber tuz karışımını 1 tatlı kaşığı yedirdim, birde ayak tabanına vikis sürdüm faydası oldu tşk ederim :)Cevapla
i̇yileşmesine çok memnun oldum :)
denicemCevapla
yapamamCevapla
ben 8 aylık hamıleyım cok kotu oksuruyorum ılac fayda etmıyo naapmalıyım lutfen yardımcı olurmusunuzCevapla
cok tesekkur ederimCevapla
bnim gecmek bilmeyn birr oksurumm var ve bnn bes aylik hamileym ilik sutle bali denedm ise yarammadi ne yapmaliymmm acabaCevapla
denemek lazımCevapla
Tereyağı ve dud pekmezini kaynatıp oğluma.ılık bir çay kaşığı verdim çok faydasi oldu öksürüğü geçtiCevapla
Epeydir öksürük warCevapla
eminim cok iyi gelcek ben denedim ve su an cok iyiyimCevapla
bence bal zencefil ve cörekotunu karıstirip her yemektennce bir kasik yiyinCevapla
öksürmekten canım çıktı hiçbişey iyi gelmediCevapla
ben doktorum sizi uyarıyorum bunalrın hepsi bahaneCevapla
her şeyi denedim işe yarayan yokCevapla
karabiber tuz limon işe yaramadı ılık süt bal bir işe yaramadı sonra badem portakal suyum işe yaramadı işim bittiCevapla
5 gundur yapmadigin kalmamis hala doktora gitmek yerine baska bir tedavi arayisi icindesin.. cem yilmaz kalkan baligi muabbeti seninki..coxuga yazik gotur bi doktora.. bbu kadar faydali besinlerin gecirmedigi bir oksuruk varsa tedavisi oncelikli doktordur..Cevapla
pekmeze toz zencefil dökülerek yenmeli ya da bala dökülerek yenmeli sıcağa yakın ılık su bal ve zencefil çok faydalı yolculukta durmayan öksürük için şişeye koydum her öksürdüğümde bir yudum alıp bir süre rahat ettimCevapla
ya herşeyi yaptım bal karabiber karışımı,adaçayı,bıldırcın yumurtası bal süt karışımı,viks sürdüm ayaklarının altına yinede yok 3 gündür ne yapsam olmuyor. başka tavsiye var mı? kızım 5 yaşındaCevapla
iyiymişCevapla
öksürük nasıl geçer bilirim bir soğanı dörde bölün su ile beş bekletin ve sonra bir bardağa katın içine bir tatlı kaşığı bal katın yarım saat sonra öksürüğünüz geçerCevapla
benim dedem çok öksürüyor nerdeyse 1 yıl geçti nasıl yapmalıyım geçirmek için???????:(Cevapla
acil yardım dedem her zaman öksürüyor ölecek diye düsünüyoruz ve hep bal istiyor biz bal işe yaramaz daha kötü yapar ılık su iç diyoruz inanmıyorrr ölecekk gibi:(:(:(:(:(:(:(:(Cevapla
oksurkle beraber saridan koyu yeşil balgam geliyor ne yapmalıyım. .Cevapla
geniz akıntısından da öksürük olur. geniz akıntısını çözerseniz, öksürük biter. buruna tuzlu su çekmeyi deneyin. alerjiniz olan veya size dokunan besinleri yemeyin, içmeyin.Cevapla
ben çok kötü öksürüyorum gıcık oldu artık ne yapsam geçerCevapla
ya öksürükten ölüyorum nefes alamıyorum ne yapmam lazımCevapla
zencefil cay kasığı hakiki zeytin yağı bal karıştır ye 4dakka bilemedin 5sonra kesin çözümCevapla
yaa öksürükten bogulcam öksürmekten karın kaslarım agrıyo artık dokt gıtdık oda fayda etmedı nasıl gecıcek bu öksürük yaaCevapla
ben gecelerı oksurukten boguluyorum ve bunların hepsını kullandım gecmıyor ne yapmam lazım ?Cevapla
sigaraya içiyorsanız sigarayı bırakın rahatlatır
ya ben cok oksuruyorum hepsini denwdim ama hic fayda etmediCevapla
yardim edin esim geceleri cok oksuruyorCevapla
teşekkürlerCevapla
bal karabiberCevapla
geceleri çok öksürüyorum bunları denesek yarar mı acaba ?Cevapla
misafir çok bogazım gıcık oluyor ve balgam geliyor çok öksürüyörüm.ne yapmalıyımCevapla
4,yaşındaki çocuğuna bir sene boyunca her aksam bir tatlı kaşığı geçirdim çocuğum simdi 8 yasında eskisi gibi asla oksumuyo ,,,lütfen deneyin,Cevapla
çok öksürüyorum sıgarada içiyorum bu bitgileri deneyeceğim bakalım inşallah fayda ederCevapla
hiç denemedim ama şimdi deneyeceğim bakalım iyi gelecek mi sabah 9 buçukta kalkıp öksürmeye başladım inşallah geçirirCevapla
bitki çaylarından yararlnabilirsinCevapla
oksurmekten uyuyamiyorumm :((( basim da agriyo burnunda akiyo.ilaç da icemiyorum.öff! bi an önce yaz gelse artikCevapla
ccok sagolCevapla
e işe yaramıyıorCevapla
benim kizimda iki gündür cok oksürüyordu bir tatli kasigin icine yarim cay kaşıgi karabiber koyun karistirin icirin oksürüge iyi geliyor zeytinyagıni isitin birazda karabiber cocugun gögsüne sıtina sûrün buda iyi gelir oksüregeCevapla
cok tesekkur ederim hemen kizima uygulamaya basliyacagimCevapla
bu bilgiler için teşekkür ederim allah sizden razı olsun gerçektende işe yarıyor tavsiye ediyorum deneyin arkadaşlar...Cevapla
inş işe yarar öksürmekten karnım ağırıyor artık 3 değişik ses çıkıyor oksürdüğümdeCevapla
çok güzelCevapla
çok güzel yöntem herhaldeCevapla
güzel bir yöntemCevapla
bofazima iyi geldi okula gidecektimCevapla
denedm cok işe yaradıCevapla
bal kekik ve karabiberli karışım işe yaradı.Cevapla
idare eder güzel bir karışımCevapla
denedim ama işe yarar mı bilmiyorum inşallah yarar :) teşekkürler...Cevapla
pek anlayamadımCevapla
çok güzel karışımlar. ama neden tuzCevapla
bende denedim ama su an pek bi faydasi olmadi en az uc gun denicem bakalim iyi gunlerCevapla
birkaç hap yutun bir zahmet veya birkaç kaşık öksürük şurubu. doğal tedavi yöntemleri güzel fakat uzun sürede etkili. yani bir yaşam stili olması gerekiyor. yoksa onu denedim fayda etmedi, bunu denedim fayda etmedi, o boş iş...Cevapla
vay arkadaş öksür öksür ciğer falan kalmadı kendimi tutamıyorum bi geldimi kış boyu gitmiyor vallahi billahi usandim bi acil öneri vücudunun işi gücü koyverdi sanki amk balgam makınasina döndü yav vallahi bıktım ne limonu balı zencefil vız geliyor önerilerinizi acil bekliyorum lütfen bu arada doktoruda sevmiyorummCevapla
limon karabiber ve tuzu deniycemCevapla
çay karabiber liomon üşütmeye birebir deneyin işe yaradığını göreceksiniz tek seferde gecer demeyinCevapla
tamam
sut ve bal cok iyi geldi cok tesekkurlerCevapla
limon karabiber ve tuzu karıştırdım fakat tabağa sıktım sizce uygunmu acaba ?Cevapla
çocukların öksürügünü ne yaptı isem kesemedim ;(Cevapla
bende uyuyamıyorum ve sabahçıyım erken kalkıyorumCevapla
gece öksüren çocuğun ayağının altına viks sürün çorabını giydirin yere basmasın ama uyusun allaın izni ile rahat uyurCevapla
slm benim oglum 3bucuk yassinda burnu akiyor ve surekli oksuruk ozelliklede geceleri cook asiri oksuruyor oksurukten istifa ediyor artik geceleri uyku uyumuyor lutfen yardimci ollabilirmisinizz???????????Cevapla
çocuğun göğsüne bal sürün üstüne toz kahveyi serpin sonrada ütüyle ısıttığınız havluyu göğsüne koyun giydirip yatırın ben çocuklarıma yapardım iyi gelirdi sabah bal vücut tarafından emilmiş biraz kahve tozu kalırdı ama öksürük geçerdi.deneyin bir zararı yok.