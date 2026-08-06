“Daha az ye, daha çok hareket et” formülü her zaman göründüğü kadar basit olmayabilir. Son yıllarda tüm dünyada popülerleşen ve “iştah iğneleri” olarak bilinen GLP-1 ilaçları, zayıflama mücadelesinde tıp tarihinin en büyük adımlarından biri kabul ediliyor. Ancak bu ilaçlar sadece iştahı kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda beynimizin ve biyolojimizin çalışma şeklini de kökten değiştiriyor.

Yayımlanan güncel bir akademik çalışma, kilo vermenin ve verilen kiloları korumanın arkasındaki gizemli nörobiyolojik mekanizmaları ve beynimizin kiloyu korumak için verdiği savaşı detaylıca açıkladı. İşte modern bilimin ışığında kilo yönetiminin perde arkası:

1. İlaçlar tat algımızı nasıl değiştiriyor ve aşırı yeme isteğini nasıl susturuyor?

Birçok kişi bu ilaçların iştahı nasıl bu kadar radikal bir şekilde kesebildiğini merak ediyor. Yapılan araştırmalar popüler zayıflama ilaçlarının, kullanıcıların tat alma duyusunu doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Bu ilaçları kullanan kişilerin yiyecekleri çok daha tatlı veya daha tuzlu algıladığı gözlemlendi.

Tat algısındaki bu ince ve kritik değişim, doğrudan iştahın azalması ve daha güçlü bir tokluk hissiyle ilişkilendiriliyor. Beyndeki ödül ve iştah merkezlerini etkileyen bu mekanizma, kişilerin yiyeceklere karşı duyduğu o önlenemez aşırı yeme isteklerini neredeyse tamamen sessize alıyor.

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2. Muazzam sağlık faydaları ve ilacı bırakınca ortaya çıkan hızlı geri tırmanış riski

Kuşkusuz, bu yeni nesil ilaçların sağladığı kilo kaybı sadece estetik bir başarıdan ibaret değil. Yapılan klinik çalışmalar bu ilaçları kullanarak belirgin miktarda kilo veren kişilerin, obeziteyle ilişkili çok ciddi sağlık sorunlarına karşı da korunduğunu gösteriyor. Bu kişilerin özellikle uyku apnesi ve böbrek hastalıkları gibi hayati risk taşıyan rahatsızlıklara yakalanma oranında çok keskin bir düşüş saptandı.

Ancak madalyonun diğer yüzü, uzun vadeli etkinlik konusunda ciddi soru işaretleri barındırıyor. Araştırmalar zayıflama ilaçlarının kullanımının durdurulmasının ardından genellikle çok hızlı bir şekilde kilo alındığını gösteriyor. Hatta bilim insanları, ilacı bırakan kişilerin kaybettikleri kiloları, normal yollarla kilo verenlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde geri kazandıklarını tespit etti. Bu durum, beynimizin verilen kiloları bir tehdit olarak algılayıp eski kilosunu korumak için biyolojik olarak savaştığı teorisini güçlü bir şekilde destekliyor.

3. Şaşırtıcı bir tezat: Zayıflama ilacı kullananlar daha az mı hareket ediyor?

Zayıflama ilaçlarıyla ilgili yapılan en şaşırtıcı keşiflerden biri, fiziksel aktivite düzeylerinde yaşandı. Popüler kilo verme ilaçlarını kullanan kişilerin akıllı bileklik verilerini inceleyen araştırmacılar, ilginç bir tezatla karşılaştılar.

Bu ilaçları kullanan bireyler hızlı bir şekilde kilo veriyor olmalarına rağmen, günlük yaşamlarında normalden çok daha az hareket etmeye, yani daha az adım atmaya başladılar. Bilim insanları, kilo kaybına rağmen hareketliliğin bu şekilde düşmesinin, vücudun enerji tasarrufu yapma refleksinden veya ilaçların yarattığı ikincil etkilerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

4. Geleceğin çözümleri: Yapay zekanın bulduğu doğal ilaç ve tatlandırıcı gerçeği

İlaçların bu hızlı kilo alma riskine ve yan etkilerine karşı bilim dünyası çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan Stanford Üniversitesi araştırmacıları, popüler ilaçların yarattığı yan etkilere yol açmadan benzer tokluk faydaları sağlayabilecek “doğal bir zayıflama ilacı” keşfetmeyi başardılar.

Diğer yandan, diyet yaparken şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların iştahı artırıp artırmadığı yıllardır süregelen bir tartışma konusu. Son yapılan çift kör, randomize kontrollü çalışmalar bu konudaki endişeleri gideriyor. Şeker yerine yapay veya doğal tatlandırıcı tüketmenin insanları daha fazla acıktırmadığı kanıtlandı; üstelik bu alternatifler kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine de doğrudan yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, beynimizin ve bedenimizin biyolojik tasarımı, hayatta kalmak adına bizi kaybolan kiloları geri almaya zorluyor. Ancak gelecekte geliştirilecek yapay zeka destekli doğal tedaviler ve biyolojik mekanizmaları daha iyi anlayan sürdürülebilir yaklaşımlar, bu zorlu savaşı irademizi yıpratmadan kazanmamızı sağlayabilir.

Kaynak: "Your brain may be wired to regain lost weight". Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/08/260803080902.htm.

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