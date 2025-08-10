%95'i su olan kavun, içerdiği zengin vitamin, mineral içeriğiyle sağlığımıza oldukça faydalı bir besin. Kavunu yüz maskesi, içecek, krem ve tohum olarak da değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte kavun çekirdeğinin faydaları ve kavun çekirdeği sütü tarifi... Kavunun faydaları yazısını okumak için tıklayınız...

Kavun çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Öksürüğü giderir.

Saçlara canlılık katar. Tırnakları güçlendirir.

Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.

Güzel kokusuyla vücut kokularını giderir.

Vücuda enerji verir.

Kavun çekirdeği suyu, idrar söktürücü ve idrar yolu hastalıklarına iyi gelir.

Cilde taze bir görünüm verir.

Hamilelerde mide yanmasını ve bulantıyı önler.

Akciğer sağlığını korur.

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Kansızlığa iyi gelir.

Mide asitlerini dengeler.

Meyvenin çekirdekleri suda bekletilip kaynatıldığında afrodizyak etkisi vardır.

Kavun çekirdeği sütü nasıl yapılır?

Mutfak robotunuza kavun çekirdekleri ile birlikte biraz su koyun ve robotu çalıştırın. Daha sonra bir tülbent ya da süzgeç yardımı ile süzün. İsteğe göre şeker de ekleyebilirsiniz. Ardından karışımı biraz dinlenmeye bırakın. Hazır olan kavun çekirdeği sütünü bir sürahiye alın ve soğuduktan sonra servis edin.

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Kavun çekirdeği maskesi nasıl yapılır?

Bir kaseye 2 yemek kaşığı kavun küspesi, 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı unu ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Yüzünüze sürdüğünüz bu karışımı yaklaşık 10 dakika bekletin ve daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.