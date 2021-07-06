Arı ekmeği nedir?

Arı ekmeğinin bir diğer adı da perga'dır. Bitkilerin tohumu olan polenin arılar tarafından fermente edilmiş haline arı ekmeği denilmektedir. İçinde A, D, E, C, K ve B vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve fosfor mineralleri açısından da zengindir. %35 oranında doğal protein kaynağı olup, güçlü bir antioksidandır. Balın faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Arı ekmeği faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Bağırsakları koruyarak ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

Anemi yani kansızlık sorununun çözümünde önemli bir rol oynar.

Arı ekmeği perga, antiseptik özelliği sayesinde, mikrop öldürücü özellikleri bulunmaktadır.

Karaciğerin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Hücrelerin yenilenmesini hızlandırdığı için cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kronik kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olur.

Arı ekmeği günde kaç tane tüketilmelidir?

Arı ekmeği hem çocuklar hem de yetişkinler için uygundur. Çocuklarınızın beslenmesinde 1 yaş sonrasında ekleyebilirsiniz. Yetişkinler 6 - 12, çocuklar ise 3 - 6 adet doğrudan çiğneyerek ya da tercihlerine göre süt, yoğurt, ev yapımı dondurma, pankek gibi pek çok yiyecek ile karıştırarak tüketilebilir.