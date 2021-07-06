Arı ekmeği nedir?
Arı ekmeğinin bir diğer adı da perga'dır. Bitkilerin tohumu olan polenin arılar tarafından fermente edilmiş haline arı ekmeği denilmektedir. İçinde A, D, E, C, K ve B vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve fosfor mineralleri açısından da zengindir. %35 oranında doğal protein kaynağı olup, güçlü bir antioksidandır. Balın faydaları yazısını okumak için tıklayın...
Arı ekmeği faydaları nelerdir?
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına da iyi gelir.
- Bağırsakları koruyarak ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.
- Anemi yani kansızlık sorununun çözümünde önemli bir rol oynar.
- Arı ekmeği perga, antiseptik özelliği sayesinde, mikrop öldürücü özellikleri bulunmaktadır.
- Karaciğerin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
- Hücrelerin yenilenmesini hızlandırdığı için cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.
- Kronik kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olur.
Arı ekmeği günde kaç tane tüketilmelidir?
Arı ekmeği hem çocuklar hem de yetişkinler için uygundur. Çocuklarınızın beslenmesinde 1 yaş sonrasında ekleyebilirsiniz. Yetişkinler 6 - 12, çocuklar ise 3 - 6 adet doğrudan çiğneyerek ya da tercihlerine göre süt, yoğurt, ev yapımı dondurma, pankek gibi pek çok yiyecek ile karıştırarak tüketilebilir.
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