Losyonlar ve güneş kremleri çocuklarda hormonal bozukluklara yol açıyor

Yeni yapılan bir çalışmaya göre; losyonlar, saç yağları, saç kremleri, merhemler ve güneş kremi gibi kişisel bakım ürünlerinin kullanımının, küçük çocuklarda daha yüksek ftalat seviyeleri ile ilişkili olduğu endişe verici bir korelasyon bulundu.

Çalışmaya göre, çocukların ırksal ve etnik kökenlerine bağlı olarak, bu kimyasalların (doğal hormonları taklit eden, engelleyen veya bunlarla etkileşime giren endokrin bozucu özellikleriyle bilinen kimyasallar) farklı miktarları tespit edildi. Ftalatlar genellikle plastiklerin esnekliğini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır; ayrıca birçok kişisel hijyen ürününde de bulunurlar.

Araştırmacılar, bu kimyasalların vücudun doğal hormonları ile etkileşime girdiği için çocukların önemli büyüme aşamalarında gelişimlerine olası etkileri konusunda endişe duyuyorlar.

George Mason Üniversitesi Halk Sağlığı Koleji Küresel ve Toplum Sağlığı Bölümü'nde çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Michael S. Bloom: "Bu çalışma, küçük çocuklar tarafından kullanılan farklı cilt bakım ürünlerinin, çocuklarda endokrin bozucu ftalatlar ve ftalat yerine kullanılan maddelere maruziyeti farklı şekilde artırabileceğini öne süren ilk çalışmadır" açıklamasında bulundu.

Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 farklı bölgeden dört ila sekiz yaş arasındaki 630 çocuktan tıbbi veri topladı. Bu veriler, klinik bir inceleme ve idrar tahlili içeriyordu. Ayrıca, çocuğun ebeveyni veya vasisi, çocuğun incelemesinden önceki 24 saat içinde bir anket doldurmaları istendi. Bu anket, çocuğun sosyo-demografik bilgilerini (ırk/etnik kimlik, doğumda atanan cinsiyet vb.) içeriyordu. Ayrıca, ebeveynlerden çocuğun cildine uygulanan tüm cilt bakım ürünlerini (losyonlar, sabunlar, şampuanlar, yağlar ve kozmetikler dahil) ürün türü ve marka ya da jenerik adı ile olabildiğince detaylı olarak listelemeleri istendi.

Profesör Michael S. Bloom: "Farklı cilt bakım ürünlerinin son kullanımı ile ftalat ve ftalat yerine kullanılan bileşiklerin daha yüksek konsantrasyonları arasında bağlantılar bulduk. Çocuklarda cilt bakım ürünlerinin kullanımı ile endokrin bozucu kimyasallar arasındaki ilişkiler, çocukların ırksal ve etnik kimliklerine ve doğumda atanan cinsiyetlerine bağlı olarak farklılık gösterdi. Ayrıca, birden fazla cilt bakım ürününü bir arada kullanma kalıplarının, daha yüksek ftalat ve ftalat yerine kullanılan maddelerin konsantrasyonları ile ilişkili olduğunu bulduk" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bloom: "Sonuçlar, çocuklar üzerinde kullanılabilecek cilt bakım ürünlerindeki endokrin bozucu kimyasalların kullanımını ele almak için politikaları bilgilendirebilir ve ebeveynlerin çocuklarının gelişimsel toksinlere maruziyetini sınırlamaya yönelik ürün kullanımı hakkında karar vermelerine yardımcı olabilir" dedi.

Araştırma, özellikle hormonal dengenin sağlıklı gelişim için önemli olduğu erken yaşlarda, çocukların bu kimyasallara düzenli maruz kalmasının olası tehlikelerine dikkat çekmenin önemini vurguluyor.

Kaynak: Nikhil Pandey. "Lotions, Sunscreens Linked To Hormonal Disruptions In Children, Study Finds". Şuradan alındı: https://www.ndtv.com/science/lotions-sunscreens-linked-to-hormonal-disruptions-in-children-study-finds-6533234. (10.09.2024).