Bebeklerin bağışıklık sistemi ne zaman gelişir?

O küçük ve kırılgan bebeklerimizin neden kaya gibi sağlam bir bağışıklık sistemi ile doğmadığını hiç merak ettiniz mi? Bir bebek ana rahmindeyken bağışıklık sistemi kendini geri çekmek zorundadır. Böylece bebeğin vücudu annenin hücrelerine karşı tolerans gösterebilir. Bebek dünyaya geldiğindeyse artık güvenebileceği bir annesi olmadığı için bebeğin bağışıklık sistemi tekrardan büyümeye ve evrimleşmeye başlar.

Emzirmek bebeğin bağışıklık sistemine nasıl fayda sağlar?

Doğum sonrası bebeklerin bağışıklık sistemi zayıf olsa da emzirmek bağışıklık sisteminin gelişiminde büyük bir rol oynar. Bir bebek anne sütü içtiğinde:

T ve B lenfositleri, Bakterisit Lakoferin gibi yararlı ve iyi bakteriler vücuda girer.

Tüm bunlar bebeğinizin bağışıklık sistemine katkı sağlayabilecek anne sütünde bulunan besin öğeleridir.

Bağışıklık sistemi gelişmeye nasıl devam eder?

Bağışıklık sistemi tüm çocukluk dönemi boyunca evrimleşmeye devam eder:

1- Açık hava aktiviteleri:

Çocuklar dışarıda, özellikle kirli olan yerlerde oynadıklarında bağışıklık sistemi yavaşça gelişir. Ne yazık ki toplumumuzda sokakta oyun oynamak azaldığı için çocuklar topraktan yeteri kadar “iyi” bakteri alamamaktadır. Çiftlikte büyüyen veya sürekli dışarıda oyun oynayan çocukların daha güçlü bir bağışıklık sistemine, daha az alerjiye ve daha az astım olma riskine sahip olduklarını biliyor muydunuz?!

2- Mikroplarla temas kurmak: Araştırmalar, sık sık diğer çocuklarla beraber zaman geçiren çocukların daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirtiyor. 3- Hasta olmak: Çocuğunuzu rahatsız görmek her ne kadar çok üzücü olsa da soğuk algınlığı gibi küçük hastalıklar çocuklarınızın bağışıklık sistemini güçlendirecek en iyi doğal yollardan biri. Çocuğunuz her nezle olduğunda vücudu enfeksiyonlarla ve hastalıklarla mücadele etmeyi öğrenebilmek için antikorlar üretir. Hatta 2018’de yapılan bir araştırmada iki yaşındayken çok nezle olan bir çocuğun ilkokula geçtiğinde nezle olma ihtimalinin yüzde 33 daha az olduğu bulunmuş. Çocuğunuzun zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olduğunun işaretleri nelerdir? Eğer çocuğunuz sürekli soğuk algınlığına yakalanıyorsa telaşlanmayın. Onun bağışıklık sistemi hala gelişme aşamasındadır. Bu yüzden çocuğunuz enfeksiyon kapmaya veya nezle olmaya daha müsaittir. Çocuğunuzun bağışıklık sisteminin oldukça hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayabilecek birçok faktör vardır. Sık sık hasta oluyorsa,

Kilo almakta zorluk çekiyorsa veya çok zayıfsa Sık sık pamukçuk enfeksiyonuna yakalanıyorsa Yukarıdaki belirtileri görüyorsanız çocuğunuzun doğal yollarla bağışık sistemini güçlendirmesi gerektiğini bilmelisiniz.

Tavsiye: Eğer çocuğunuz bir yıl içerisinde sekizden fazla kulak iltihabı veya ikiden fazla şiddetli sinüzit geçirdiyse bir doktora görünmeniz iyi olabilir. Bu durumda çocuğunuz nadir olarak görülen Primer İmmün Yetmezliği adındaki hastalığa yakalanmış olabilir. Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren doğal yollar neler? İyi haber ise çocuklarınızın bağışıklık sistemini güçlendirebilecek birçok doğal çözüm yolu vardır. Bunlar çocuk hastalıklarının sıklıklarını ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir. Yeterli uyku Uyku hem çocuklar hem de yetişkinler için bağışıklık sistemini güçlendirmede en önemli rollerden birine sahiptir. Uyku sırasında vücut hem kendini onarmaya başlar hem de enfeksiyonlarla mücadele eden beyaz kan hücreleri üretir. Hatta 2007’de hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada uykusuzluğun bu hücreleri azalttığı görülmüş ve vücudunuzda bu hücreler olmadan hasta olma riskiniz çok daha yüksek. Düzenli hareket Hareketin birçok faydası olduğunu biliyoruz ancak çocukların bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Egzersiz yapmak nezle olma riskini yüzde 67’ye kadar azaltabiliyor! 2008 yılında yapılan bir araştırmada düzenli spor yapan bireylerin üst solunum yolu enfeksiyonuna daha az yakalandığı görülmüş. Ayrıca bu bireylerin soğuk algınlığı geçirdiğinde bile çok daha kısa sürede hastalığı atlattıkları görülmüş.

Alışverişe giderken arabanızı olabildiğince uzak yere park edin ki böylece çocuğunuz da olabildiğince çok yürüsün. Çocuğunuzla beraber yüzme kursuna veya yoga derslerine katılın. ÇOCUKLU HAYAT Anne sütüne dair 5 bilimsel bilmece Sadece gerekli olduğunda antibiyotik alın Antibiyotik kontrollü ve bilinçli bir şekilde alınmalıdır. Gereğinden fazla antibiyotik alımı antikorları ilaca karşı dirençli hale getirebilir. Antibiyotiklerin etkili olmasını sağlamak için şu ipuçlarına göz atın: Viralenfeksiyonlar için asla antibiyotik kullanmayın. Çünkü virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler.

Viralenfeksiyonlar için asla antibiyotik kullanmayın. Çünkü virüsler antibiyotiklerden etkilenmezler. Antibakteriyel sabunlardan ve dezenfektanlardan uzak durun. Çünkü bu jeller vücudunuzda antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler üretebilir. Eğer antibiyotik medikal olarak gerekliyse kullanımından iki saat sonra çocuğunuzun sindirim sağlığı için ona probiyotik takviyesi vermeyi unutmayın. Çinko seviyesini artırın 2008’de yapılan bir araştırmada bağışıklık yetmezliğinin sebepleri arasında çinko eksikliğinin etkisi görüldü. Çinko vücudun T hücrelerini üretmesini sağlıyor. Bu hücreler ise bağışıklık sisteminin büyük bir parçası. Bakır ve çinko birbirinin zıttı olan besin öğeleridir. Çocuklar içeriği bakır açısından zengin olan çikolata, patates gibi besinleri tüketmeye meyillidir. Oysaki içeriği çinko bakımından zengin olan istiridye, balık ve kırmızı et gibi ürünleri ise tam tersine az tüketmektedirler. Çinko bakımından zengin olan bu gıdaları tüketmeye özen gösterin: Nohut: Çocuğunuza yemesi kolay olan humus tarifini yapabilirsiniz.

Protein açısından zengin bir kahvaltı. Kırmızı et: Makarnanın veya hamburgerin içinde oldukça lezzetli olabilir. Bitki özlü molekül içeren gıdalar tüketilmeli Pyhtonutrients adıyla da bilinen bitki özlü moleküller doğal olarak birçok bitkide, bitkilerin kendilerini koruması için bulunmaktadır. Bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendiren bu moleküller bitkileri bakterilere ve virüslere karşı korur. Bu moleküller aynı işlevi insanlar tükettiğinde de göstermektedir.

Havuç Kişniş, maydanoz, fesleğen gibi taze bitkiler

Özellikle emzirilen bebekler için D vitamini damlaları kullanabilirsiniz. Yağlı balıklar, yumurta sarısı ve otçul hayvan etleri gibi D vitamini bakımından zengin besinler.

Tereyağı Balık yağı (ayrıca D ve K vitaminlerini de içermektedir) gibi ürünlerden A vitamini alabilirsiniz.

Çilek dilimleri Ananas dilimleri veya nane yaprakları atabilirsiniz. Ayrıca meyvelerin ne kadar çok su içerdiğini de unutmayınız.

Günde bir kez diş ipi ile temizlik yapın Dişçinize düzenli olarak kontrole gidin.

Beyaz kan hücrelerinin önemi Timüs bezi beyaz kan hücreleri üreterek bağışıklık sistemimize yardımcı olur. Bahsettiğimiz üzere beyaz kan hücreleri mikroplara karşı mücadele etmektedirler. Ancak bu bezler ergenlik döneminde azalmaya başlar. Peki ne yapabiliriz? Masaj yaptırmanın rahatlatıcı etkisinin yanında vücuda birçok faydası da vardır. Buna beyaz kan hücresi üretimi de dahil. Sadece 45 dakikalık bir masaj ile vücudunuz çok daha fazla beyaz kan hücresi üretir. Bebeğinize masaj yapmak ayrıca bebeğinizin kilo almasını kolaylaştırır ve motor becerilerini geliştirir. Daha ne olsun?

Masaj yapmayı günlük bir rutin haline getirmek için tavsiyeler: Uyku zamanı öncesi çocuğunuza masaj yapmayı alışkanlık haline getirin: lavanta kokulu bir losyon ile küçük dokunuşlarla rahatlatıcı bir masaj yapabilirsiniz.

Uyku zamanı öncesi çocuğunuza masaj yapmayı alışkanlık haline getirin: lavanta kokulu bir losyon ile küçük dokunuşlarla rahatlatıcı bir masaj yapabilirsiniz. Sıcak bir banyo sonrası bebeğinize masaj yapabilirsiniz.

Sıcak bir banyo sonrası bebeğinize masaj yapabilirsiniz. Tüm bunları yaparken dinlendirici bir şarkı açarak bebeğinizle bir bağ kurma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bir kediyle aynı evi paylaşan yeni doğmuş bir bebeğin astım olma riski daha azdır. Evcil hayvanlar insanlardaki stres seviyesini düşürmektedir ve stres bağışıklık sistemini sabote edebilmektedir.

Ev içinde yetişen bitkiler Bakımı kolay bir toprak ile minik bir bahçe

Ayrıca şeker vücut içerisinde iltihap oluşumuna sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı şekerden uzak durmak iyi olabilir. Eğer çocuğunuz tatlı bir şey yemek isterse çikolatalı ev yapımı kek veya balkabaklı bir tatlı yapabilirsiniz.

Potasyum için günde yarım su bardağı hindistan cevizi suyu B vitamini için bir çay kaşığı arı poleni