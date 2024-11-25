Ezogelin çorbası

Anadolu mutfağımızda önemli bir yeri olan bereketli çorbalarımızdan biri... Ezogelin çorbası nasıl yapılır? Müjgan Yurtseven, ezogelin çorbası tarifini verdi.

Ezogelin çorbası
Yaşam
Giriş: 25 Kasım 2024 09:25 Güncelleme: 25 Kasım 2024 10:08
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Müjgan Yurtseven, Ezogelin Çorbası Tarifi için şöyle diyor: "Besleyici ve yapılışı pratik leziz çorbayı basınçlı tencerede 10 dakika pişiyorum. Normal tencerede pişirirseniz yaklaşık 30 - 35 dakikada yemeye hazır hale gelir."


Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: Basınçlı tencerede 10 dakika


Ezogelin çorbası tarifi için malzemeler

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük kuru soğan, minik küpler halinde doğranmış
  • 2 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı ince bulgur
  • 2 yemek kaşığı Osmancık pirinç
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 bardak et suyu
  • 6 bardak sıcak su

Üzerine;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 limon suyu




Yapılışı:

*Mercimeği bol suda yıkayarak süzdürün.


*Yağlar ve doğranmış kuru soğanı tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun ve sarımsağı ekleyin, sarımsak yağa aromasını bırakınca salçalar, mercimek, bulgur, pirinç baharatlar, tuz, et suyu ve sıcak suyu ilave edin (elinizde et suyu yoksa toplamda 9 bardak olacak gibi sıcak su ilave edin).


*Tencerenin kapağını kapatın, açık ateşte basınç düğmesi pişirme ayarına gelince oacağı kısık ateşe ayarlayıp 10 dakika pişirin.


*Zeytinyağını küçük bir sos tenceresine alın, kısa ateşte yağ ısınınca kuru naneyi ekleyip karıştırın ve nanenin yanmaması için ocağı hemen kapatın. Naneli yağı tenceredeki çorbaya ekleyip karıştırın. Limon suyunu da ilave edip sıcak olarak servis edin.


Kısa notlar;

*Bizim evde koyu kıvamlı çorba sevildiğinden yukarıdaki su & et suyu ölçüsü yeterli oluyor, daha sulu olmasını isterseniz bir bardak daha sıcak su ekleyin.


*Çorbayı pişirdikten sonra dilerseniz kısa süre blenderden geçirebilirsiniz. Ben basınçlı tencerede pişirdiğimden blenderden geçirmeye gerek kalmadı.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Kırmızı mercimek çorbası
Kırmızı mercimek çorbası

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