Başka ülkelerdeki insanlar uyuyabilmek için neler yapıyor?

Yorgunluğunuza rağmen uyuyamama gibi bir sıkıntı yaşadınız mı? Ya da belki sonunda uykuya dalarsınız ancak uykunuz huzursuz olur ve sürekli olarak bölünür... Her iki durumda da gecenin ortasında uykusuzluğunuza çözüm aramanın acısını muhtemelen biliyorsunuzdur. Bunun için hangi ülkede ne tür çözümlerin bulunduğunu merak ediyorsanız haberimizin devamında cevaplarını bulabilirsiniz.

Çin

Ayak spası ve masajı

Spa pedikürlerini seviyorsanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Gece yapılan bu geleneğin kökleri geleneksel Çin tıbbına (TCM) kadar uzanıyor ve rahatlamak ve yorgun ayaklarınızı yatıştırmak için harika bir yol olarak görülüyor. İhtiyacınız olan tek şey sıcak su dolu bir küvet veya pedikür için kullanılan küçük plastik bir leğen. Sıcak suyunuzu aşağıdakiler gibi farklı yatıştırıcı malzemelerle de süsleyebilirsiniz:

Epsom tuzu

Lavanta ve gül gibi cilde zarar vermeyen uçucu yağlar

Meyve kabukları

Misk otu gibi otlar

TCM'ye göre bu, zihindeki qi miktarını (Çin kültüründe "hayat enerjisi" anlamına geliyor.) azaltmaya yardımcı olabilir. Bir TCM doktoru ve lisanslı akupunktur uzmanı olan Debbie Kung, bu yöntem için "Limbik sistemi rahatlatır, beyninize ve vücudunuza gevşemesi için sinyaller vererek onu uykuya hazırlar. diyor. Araştırmalar sağlık yararları olduğunu öne sürse de FDA, uçucu yağların saflığını veya kalitesini düzenlemiyor. Uçucu yağları kullanmaya başlamadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmanız ve bir markanın ürünlerinin kalitesini araştırdığınızdan emin olmanız oldukça önemli. Yeni bir uçucu yağ denemeden önce daima küçük bir yerde deneyin ve herhangi bir uçucu yağı bir taşıyıcı yağ ile seyreltin, böylece cildinizi yakmaz.

Hünnap

Hünnap meyvesi, TCM'de zihni ve duyguları sakinleştirmek, rahat bir ruh halini ve derin, dinlendirici bir uykuyu teşvik etmek için kullanılıyor. "Hünnap, duyguları bastıran iki kimyasal olan saponinleri ve flavonoidleri içeriyor. TCM pratisyeni ve lisanslı akupunktur uzmanı Jamie Bacharach, "Aynı zamanda rahatlamayı teşvik ederken stresin de üstesinden geliyor" diyor bu meyve için. Flavonoidler ve saponinler ayrıca uyku süresini uzatmaya da yardımcı olabilir. Özellikle flavonoidler, derin uykuda (SWS) geçirdiğiniz zamanınızı da artırabilir.

Kung, "SWS, uykumuzun en onarıcı kısmıdır." diye de ekliyor. "Hafıza ve öğrenme ile ilişkili olarak bu tür bir uyku eksikliği, gündüz vaktindeki işlevlerde azalmaya neden olabilir. 2020'de yapılan bir klinik çalışmada, 106 tane menopoz sonrasındaki kadın, 21 gün boyunca günde iki kez 250 mg hünnap kapsülü aldı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hünnapın uyku kalitesini iyileştirmede olumlu etkisi olduğu ve faydalı bir bitkisel ilaç olarak önerilebileceğini gösterdi.

Hindistan

Ayurveda tıbbının en önemli bitkilerinden biri olan ve Hint Yarımadası'nın geleneksel bitkisi olarak görülen ashwagandha yani mor salkım binlerce yıldır kullanılıyor. Stres ve kaygıyı azaltmak ve buna bağlı semptomların tedavisini desteklemek için kullanılır. 2020 yılında yapılan bir çalışmada 150 sağlıklı yetişkine 6 hafta boyunca günde bir kez 120 mg Ashwagandha verildi ve görülen etkiler şunlardı:

Uykuya dalma süresinde azalma

Uyku kalitesinde iyileşme

Restoratif olmayan uykuda azalma

Yaşam kalitesinde iyileşme

2021'de yapılan bir çalışma Ashwagandha'nın özellikle uykusuzluk teşhisi konanlar için uyku düzenleri üzerinde "küçük ama önemli" bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ashwagandha'nın ayrıca kaygı ve zihinsel uyanıklığı da iyileştirdiği öne sürüldü. 2019'da yapılan bir araştırma, Ashwagandha'nın plaseboya kıyasla kaygı ve sabahki kortizol düzeylerinde daha fazla azalma ile ilişkili olduğunu keşfetti. Kortizol ise uykunun bozulmasına katkıda bulunabilen hipotalamus hipofiz adrenal (HPA) ekseni tarafından üretilen bir stres hormonunun adı.

İsveç

İskandinav kültürü uzmanı Karl Andersson, "İsveç'te hem çocuklar hem de yetişkinler için daha iyi uyumak için en klasik numara, yatmadan hemen önce süt ve yulaf içeren sıcak bir yulaf lapası içeceği olan Välling'i içmektir." diyor. Besin değeri açısından zengin olan öğütülmüş yulaf ve inek sütünden yapılan bu sütlü tahıl içeceği genellikle bebeklere ve küçük çocuklara verilir. Ilık süt, günlük hayatta da uykuyu getirmek için yaygın bir öneri olarak biliniyor. Sağlıklı uyku döngülerini desteklediği bilinen triptofan, magnezyum, melatonin ve serotonin içermesiyle de biliniyor. Gerçekten de 2021'de İsveç'te yapılan bir araştırmanın, çocuklara küçükken sütlü tahıl içeceği yedirmenin katkıda bulunabileceğini ortaya koyduğunu belirtmekte fayda var.

Finlandiya

Bir başka İskandinav geleneği, Finlerin akşamları sauna keyfi yapma uygulaması. "Bu, vücut ısınızı yükseltir, kaslarınızı gevşetir ve sonuç olarak uykunuzun gelmesini sağlar." diyor Andersson. 2018 tarihli bir incelemeye göre, saunalar aşağıdakiler dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa iyi geliyor:

Koah

Konjestif kalp yetmezliği

Periferik arter hastalığı

Romatoid artrit

Depresyon ve anksiyete

2019'da 482 katılımcıyla yapılan bir ankete göre insanların yüzde 83,5'i saunadan sonra 1-2 gece süren uyku düzenindeki olumlu etkilerini gözlemledi. Ayda 5-15 kez saunaya girenler, girmeyenlere göre zihinsel olarak daha fazla olumlu yansımaları olduğunu ifade etti. Tabii ki tüm bunları yaparken bol su içtiğinizden emin olun.

Japonya

Shikibuton, bir Japon şiltesidir. Sadece yerden tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uyku ve sağlık yararlarının da olduğu biliniyor. Korece Yo'ya benzer şekilde, kullanmadığınız zamanlarda Shikibuton'u yukarı kaldırabilir ve katlayabilirsiniz. Genellikle pamuk ve yün gibi çevre dostu ve doğal malzemelerden yapılan futon yataklarının faydaları hakkında çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte, bazı insanlar uyku bozukluğunu önlemeye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca bu yataklar, bel ağrısını hafifletmeye ve omurga için destek sağlamaya da yardımcı oluyor. Shikibuton seçerken doğal malzemelerden yapılmış olmasına özen gösterin.

Güney ve Orta Amerika

Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle göz ardı edilen hamaklar, Güney ve Orta Amerika'da oldukça tercih edilen bir uykuya dalma yöntemi. "Hamak, uyku kalitesi için çok önemli olan şu iki şeyi sağlar: Güvenlik ve konfor." diyor Stephen Light. Hamaklarda uyumanın yararları üzerine yapılan çalışmaların çoğu bebekler üzerinde yapılmış olsa da 2011 yılında yapılan bir araştırma, hamakların sallanma hareketinin daha derin uykuya nasıl teşvik edebileceğini araştırdı. Çalışmada, 12 erkek ayrı günlerde 45 dakikalık iki öğleden sonrasında kestirdi. Bu kişilerden biri sabit yatakta diğeri ise sallanan yatakta kestirdi. Polisomnografi ve elektroensefalogram (EEG) verilerini kullanarak, araştırmacılar şunu keşfetti: Sallanan bir yatakta uyumak katılımcıların uykuya dalma süresini kısalttı ve derin uykudan önceki aşamayo uzattı.

Guatemala

"Worry" bebekler, Guatemala'nın yerli halkından gelen el yapımı bebeklerdir. Tahta, tel veya renkli kumaşlardan yapılırlar ve daha sonra geleneksel Maya kıyafetleriyle giydirilirler. Bebekler genellikle endişelerini ve korkularını ilk olarak bebeğe söylemeleri için cesaretlendirilen "endişeli" çocuklara verilir. Oyuncak bebeklerin gerçekten endişelerini giderebileceğine dair hiçbir bilimsel araştırma olmasa da stres etkenlerini adlandırma ve onları sembolik olarak serbest bırakma eyleminin zor duygularla başa çıkmanıza yardımcı olabileceği düşünülüyor.

2018 tarihli bir araştırma, "endişe" bebekleri çocuklara bir ebeveynin ölümüne hazırlanmalarına yardımcı olmak için yas öncesi destek sağlamak için kullanıldığını ortaya çıkardı.

Referans:

Monisha Bhanote & Virginia Duan. "11 Sleep Hacks from Around the World". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/healthy-sleep/sleep-hacks-from-around-the-world. (28 Şubat 2022).