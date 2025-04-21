Anne-kız bağını güçlendirecek aktiviteler

Ergenlik çağındaki (veya ergenliğe girmek üzere olan) bir kızın annesiyseniz, büyüme sancıları hissediyor olabilirsiniz. Yaşlandıkça, ortak bir zemin bulmak zorlaşabilir. Düzenli bağ kurma zamanı önemli olsa da çocuğunuz bağımsızlığını kazandıkça işler daha da karmaşık hale gelir. Terapist Jordanne Sculler “Anne-kız ilişkisi çok karmaşıktır; çoğu kadının hayatındaki en biçimlendirici ilişkilerden biridir. Düzenli bağ kurmak önemlidir çünkü güven, duygusal güvenlik oluşturur ve açık iletişimi teşvik eder, bunların hepsi de kızların kendi kimliklerini, ev dışındaki arkadaşlıklarını ve bağımsızlıklarını keşfetmeleri için çok önemlidir. Bazen yürekten sohbetler her zaman gerçekleşmeyebilir, bu yüzden zorla konuşmaya zorlamak yerine birlikte yapabileceğiniz ortak aktivitelere odaklanmak, ergenlik çağındaki çocuğunuzla bağ kurmanın en iyi yolu olabilir. Anne-kız aktivitesine katılmak ayrıca ergenlerin savunmalarını indirmelerini ve sorgulanma korkusu olmadan ebeveynlerinin yanında rahat hissetmelerini sağlar ve günün sonunda kaliteli zaman, zorla kurulan bağlantıdan çok daha önemlidir” diyor. İşte kızınızla iletişiminizi ve bağınızı artırabileceğiniz bazı aktiviteler…

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Mutfak aktiviteleri

İkiniz de yemek düşkünü müsünüz? Yemek yapmayı veya yeni yiyecekler denemeyi bağ kurma ritüellerinizin bir parçası haline getirin, çünkü insanları lezzetli bir yemekten daha iyi bir araya getiren hiçbir şey yoktur.

Aylık bir brunch veya kahve buluşması ayarlayın. O zamanı o hafta neler olduğunu ve çocuğunuzun önümüzdeki hafta için neler planladığını konuşmak için kullanın. Apple Maps veya Google Maps gibi uygulamalar denemek istediğiniz belirli noktaları yer imlerine eklemenize yardımcı olabilir.

Yeni bir restoran veya mutfağı deneyin. Telefonunuzda denediğiniz tüm restoranların bir listesini tutun ve ilerledikçe puanlayın.

Bir kek pişirin. Yaratıcı olun ve keki başka bir şeye benzetmeyi deneyin, belki kek köfte veya kahve fincanı gibi görünebilir. Farklı şekilleri deneyin ve ailenizin geri kalanını birlikte şaşırtın!

Birlikte yemek pişirme kursuna katılın.

Fitness ve açık hava aktiviteleri

Vücudunuzu hareket ettirmek, sadece bloğun etrafında bir yürüyüş bile olsa, bağ kurmanın harika bir yolu olabilir. Egzersiz yaparken, dikkat dağıtıcı şeyleri bir kenara bırakıp birbirinize ve yaptığınız aktiviteye odaklanabilirsiniz.

Yeni bir şey deneyin veya ikinizin de sevdiği bir aktivite yapın.

Haftada bir kez birlikte yürüyüşe çıkın. Telefonlarınızı evde bırakın ve sohbet edin.

Birlikte bir spor yapın. Tenis ve pickleball şu sıralar çok revaçta. Bir kort bulun ve oynamaya başlayın—kaybeden bulaşıkları yıkamak zorunda!

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Yaratıcı etkinlikler

İçinizdeki sanatçıyı birlikte serbest bırakın bakalım ortaya neler çıkacak!

Bir kitap kulübü başlatın. Ailenizdeki herkesin aynı kitabı okumasını sağlayın, ardından bir gün seçip bir araya gelin ve kitaptaki temaları tartışın. Çoğu kütüphane ayrıca her yaştan çocuk için kitap kulüpleri sunar.

Mum yapımı dersi alın.

Sanat veya tarih müzesine gidin. En sevdiğiniz parçayı veya sergiyi paylaşın ve sizin için ne anlama geldiğini tartışın.

Resim veya çömlekçilik dersi alın.

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Gönüllü faaliyetleri

Başkalarına özen göstermek için zaman ayırmak (ister komşularınız, ister yardıma muhtaç hayvanlar, isterse çevre olsun) toplumunuzla etkileşime geçmenin ve birlikte kaliteli zaman geçirmenin harika bir yoludur. Her ikinizin de desteklediği bir amaç için gönüllü olun.

Boş zaman aktiviteleri

Aile fotoğraf albümlerine ve albümlerine göz atın. Hatta Shutterfly ve Canva gibi web sitelerini kullanarak çevrimiçi olarak birlikte yeni bir fotoğraf albümü bile oluşturabilirsiniz.

Evinizdeki bir odayı yeniden dekore edin veya yeniden düzenleyin. Alanın genel işlevselliğini nasıl iyileştireceğinize dair tavsiyeler için YouTube'daki kılavuzlara göz atın.

Yakınınızda yaşayan sevdiğiniz biriyle vakit geçirin.

Çiçek ekin veya bahçede çalışın. Kızınıza herhangi bir yaralanmayı önlemek için yaşına uygun bahçe aletleri sağladığınızdan emin olun.

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Seyahat aktiviteleri

Zamanınız ve bütçeniz varsa, sadece ikinizin olacağı bir hafta sonu gezisi veya özel bir gece planlayın.

Kendi şehrinizde turist gibi davranın! Şehrinizdeki en büyük turistik yeri bulun ve oraya gidin, tonlarca fotoğraf çekin ve sonrasında birlikte bir yemeğin tadını çıkarın.

Eğlence aktiviteleri

Alışveriş, sinema ve televizyon dizileri bağ kurmak ve sohbet etmek için harika başlangıç ​​noktaları olabilir.

Bir spa günü planlayın.

Aylık veya haftalık bir sinema randevusu planlayın.

Alışveriş merkezine gidin. Birlikte alışverişe çıkın (veya vitrinlere bakın) ve birbirinizin deneyeceği kıyafetleri seçin.

Birlikte bir TV programı veya mini dizi izleyin ve tartışın. "

20 soru oynayın. Bu, birbirinize en sevdiğiniz şeyleri ve anılarınızı sormak için harika bir fırsattır.

Karmaşık bir yapboz bulmacasına başlayın (ve bitirin!). Size ve kızınıza konuşmak için bolca zaman tanıyan harika bir ekransız aktivite!

Sculler, düzenli bağ kurma etkinliklerini dahil etmenin kızınızın ihtiyaçlarına öncelik vermenin ve kendini ifade edebileceği "güvenli bir alan" yaratmanın harika bir yolu olduğunu söylüyor. “Bu, mücadelelerini açıkça paylaşabilecekleri ve korkmadan destek ve rehberlik arayabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca duygusal bağın normalleşmesine yardımcı oluyor, kızlara ilişkilerin karşılıklı saygı, anlayış ve koşulsuz destek üzerine kurulabileceğini ve kurulması gerektiğini gösteriyor” diye açıklıyor.

Referanslar

Kara Nesvig. "43 Teen-Approved Activities for Mother-Daughter Bonding". Şuradan alındı: https://www.parents.com/teen-approved-activities-for-mother-daughter-bonding-11703913 (02.04.2025).