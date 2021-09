Çocuklar neden babalarını süper kahraman olarak görüyor?

Bir çocuk için ebeveynleri kadar önemli bir şey yoktur. Doğumdan itibaren anne ile bağ kaçınılmazdır. Ancak babalar, bebek ile yakınlığını pekiştirmek için ilk birkaç ay boyunca biraz daha fazla çaba sarf etmelidir. Bununla birlikte, sonsuz bebek bezi değişiklikleri ve sarılmalarından sonra çocuk, babanın hayatında güvenebileceği başka bir kişi olduğunu kısa sürede öğrenir.

Çocuk büyüdükçe ve geliştikçe, babası güç ve canlılık rolünü üstlenir. Çoğu çocuk, babalarının bir süper kahraman kadar güçlü olduğu inancıyla büyür. Bir çocuk düşüp dizini sıyırdığında, rahatlamak için anneye koşar, ancak onları koruyacak birine ihtiyaç duyduklarında babaya koşarlar.

Babalar çocuklara konfor sağlar

Babanızın her şeyi fethedebileceğine ve bir anda sizi kurtarabileceğine inanmaktan gelen bir rahatlık duygusu var. Sonuç olarak, bu baba ve çocuk arasında sağlıklı bir ilişki geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Erkekler, zamanın başlangıcından beri ailelerini ve köylerini koruyan güçlü savaşçılar olmalıydı.

Yapılan bir anket sonucunda, 1000 çocuğun yarısından fazlası, babalarının süper kahraman güçleri olduğuna inandıklarını belirtti. Bazıları babalarının zihin okuyabildiğine ya da suçla mücadele gereçlerini sakladığı gizli bir sığınağı olduğuna inanıyor.

Çocukların babalarıyla ilgili üstün vizyonları olduğu aşikar, ancak hayal güçlerinin kısıtlanmasına asla izin vermezler. Tıpkı bir çocuk gibi, çizgi film izlemek hayvanların konuşabileceğine, insanların uçabileceğine ve tek bir sihirli komutla insanüstü gücü harekete geçirebileceğinize inanır. Babalarının da aynı doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanarak rahatlarlar. Çocuk bakan babalara tavsiyeler yazısını okumak için tıklayınız...

Baba ile ilişkinin psikolojik önemi

Çocuklar birçok insanla bağ kurabilir. Anne ön planda olsa da, baba hızla yer geliştirir. Bir çocuk ve babası arasında oluşan bağ, onların sağlıklı psikolojik gelişimi için önemlidir.

İnsanların söylediği ilk şeylerden biri, "baba sorunları" olduğudur. Gerçekten de, pek çok kişi bir baba ve çocuğun geliştirdiği güçlü bir ilişkiye sahip olmadığını ve o duyguların eksik olduğunu belirten insanlar vardır. Buna karşılık, hayatında özlemini duyduğu ilişkinin yerini alabilecek bir adam bularak bu boşluğu doldurmaya çalışır.

Gelişimsel olarak, ebeveynlerin her iki rolü de esastır. Çocuk kendini güvende hissettiğinden, her şeyi babasının halledeceğini bilmek ve bu güven duygusundan yoksun büyüdüğünde bir boşluk hisseder. Koruma ve güvenlik ihtiyacı kaçınılmazdır, bu yüzden bu boşluğu doldurmak için mümkün olan her türlü yöntemi arayacaklardır.

Rol dikotomi nasıl değişti?

Zaman kesinlikle değişti. Önceki yıllarda, babalar eve yemek getirirken, kadınlar evde kalır ve çocuklara bakardı. Bu ikilinin rolü son yirmi yılda değişti. Anne ve babanın rolleri arasındaki çizgiler bulanık.

Kadınlar artık tam zamanlı işlerde çalışıyorlar ve doktor, gazeteci, siyasetçi olabilir ve seçtikleri herhangi bir kariyere sahip olabilirler. Erkekler de hemşirelik ya da okul öncesi öğretmeni gibi yeni alanlarda kendilerini geliştirdiler. Anneler çocuk yetiştirme işini yaparken bir yandan, evde oturan babaların sayısında bir artış görüyorsunuz.

Son olarak, her iki ebeveyn de çalışabilir ve hafta boyunca çocuğun bakımından bir kreş sorumludur. Bu yeni rollerle birlikte bazı çocukların gelişiminde değişiklikler meydana gelir. Toplum nihayet anne ve babalara aile birimi içindeki rollerini seçme özgürlüğü veriyor. Ebeveynlik formalitelerinde ve çocukların bu ilgili pozisyonlarla kurdukları bağlarda muazzam bir değişim sağlıyor.

Babalar ve hamilelik dönemindeki hormon değişimleri

İronik olarak, babalar bebeği taşımaz veya hamile bir annenin hislerininin hiçbirini yaşamazlar. Yine de, birçoğu, eşleri beklerken istek duyduklarını ve farklı hissettiklerini söylüyor. Bir baba, yeni bir bebek beklentisiyle hormonal değişiklikleri de hissedebilir mi?

Çocuğunun doğumundan sonra sadece annenin beyni sismik değişikliklerle karşılaşmaz, babaların da hormonlar tarafından değiştirildiği görülüyor. Bununla birlikte, değişiklikler çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Bu teoriyi doğrulamak için 2012'de İsrail'de yapılan bir araştırma, hem anneler hem de babalar çocuklarıyla etkileşime girdiğinde beyinlerin nasıl tepki verdiğini görmek istedi.

Ebeveynler, kendileri ve çocukları arasındaki etkileşimlerin video kasetlerini izlediler. Ayıca beyin aktivitelerini izlemek için elektrotlara bağlandılar. Annelerin zihinlerinin duygusal merkezlerinde bir artış gösterdi, ancak babalar da bilişsel işlevi artırdı. Ebeveynlik rollerinin değişimini daha da derinleştirmek ve tepkilerinin ne kadar farklı olduğunu görmek için aynı cinsiyetten bir çift kullandılar. Adamların ikisi de tipik bir anne ve babaya özgü tepkiler gösterdi. Bu, beynin çocuğun ihtiyaç duyduğu her şey için harekete geçmek için donanıma sahip olduğunu ve bir erkeğin gerektiğinde hem anne hem de baba rolünü üstlenebileceğini kanıtlıyor.

Bir kadının doğum yaptıktan sonra hangi hormonal tepkilere sahip olduğuna dair çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu tepkiler çocuğuyla bağ kurmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, bir baba da aynı değişimlerin çoğunu yaşayacaktır. Burada esas olarak artan prolaktin ve oksitosin hormonlarıdır. Bu hormonlar arttığında, çocukla bağ kurmayı kolaylaşır.

Babaların vücutlarında da değişiklikler kanıtlandı!

Northwestern Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, babaların vücutlarında da değişiklikler yaşadığını kanıtlıyor. Testosteron seviyeleri onları daha besleyici hale getirmek için düşer. Uzmanlar, bu değişimlerin, babaları başıboş dolaşmaktan alıkoymak için olabileceğini varsayıyor.

Mevcut araştırmalar, babanın gebe kalma sırasındaki stres düzeylerinin doğmamış çocuğa geçtiğini kanıtlıyor. Ebeveynler tarafından çocuğa verilen genetik bilgi miktarı tekinsizdir. Bununla birlikte, büyükanne ve büyükbabanızdan da hayati bilgiler aldığınıza dair kanıtlar var. Büyük büyükanne ve büyükbabanızın astım gibi bir durumu varsa, bu rahatsızlığa yakalanma riskinin arttığını biliyor muydunuz? Genetik güçlü bir şeydir ve anne babanız size hem iyi hem de kötü genleri aktarabilir.

Bugün babanın rolü nedir?

Bir babanın, çocuğunun hayatı boyunca etkisi büyüktür. Her iki rol de eşit derecede önemli olduğundan, annenin rolü asla ikinci planda kalmamalıdır. Baba, çocuklarının annesiyle istikrarlı ve sağlıklı bir ilişkiye sahip olduğunda, yaşamlarına dahil olma şansları artar. Ek olarak, her iki ebeveyni de çalışan ve onları çok yönlü hale getirmeye çalışan bu çocuklar, tipik olarak duygusal ve psikolojik olarak istikrarlı çocuklar yetiştirirler.

Bununla birlikte, son yıllarda değişim belirgin hale geldi, ancak her iki ebeveyn de çok yönlü bir çocuk yetiştirmek için eşit derecede birbirini desteklemeli. Babanın aile birimindeki rolü genişlemektedir. Şimdi her iki ebeveyn de çalışıyor ve iş günleri bittiğinde ev ve çocukların sorumluluğunu paylaşıyorlar. Bir babanın bebek bezi çantasını taşıdığını veya çocuğu bez değiştirmek için umumi tuvalete girdiğini görebilirsiniz ve toplum bu değişikliklere uyum sağlıyor. Birçok umumi tuvaletin artık erkek banyolarında da bebek bezi değiştirme merkezleri bulunmaktadır.

Süper kahraman babalar hakkında...

Bir çocuk doğduğunda en çok ilgiyi anne çeker çünkü bebeği taşır. İkisi arasındaki bağ açıktır. Ancak baba, bir anne kadar önemlidir, gücü çocuğu güçlendirmeye yardımcı olur. Günümüz toplumu, market alışverişi yapan, çocukları kreşe götüren, evde anne baba olan ve akşam yemeği hazırlayan babaları kucaklıyor. Babaların rolü genişliyor ve 1950'lerin tipik ikonik erkek rolünde görülmek istemeyen erkekler için oldukça özgürleştirici.

Zaman ilerledikçe toplum, babaların çocuğun hayatında istediği herhangi bir role sahip olabileceğini anladı. Ve onları adım attıkları ve daha fazlasını üstlendikleri için övmeliyiz. Yalnızca her iki ebeveyn de onların iyiliği için birlikte çalıştığında çok yönlü çocuklar yaratır.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/fathers-as-superheroes-neuroscience-explains/