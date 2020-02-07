Evde mum nasıl yapılır?

Hem dekorasyon olarak hem de ihtiyaçtan evimizde bulundurduğumuz mumları artık siz de yapabilirsiniz.
Düşük maliyetlerle kolaylıkla hazırlayacağınız bu mumları ister evinizde kullanır isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.
Malzemeler
Katı halde bulunan parafini bir kabın içinde kısık ateşte eritin. Bu işlemi yaparken kullandığınız kabın eski olmasına dikkat edin. İçine stearini ekleyin. Sıvı hale gelene kadar karıştırın, içine renklendirici olarak mum boyasını ilave edin. Renklendirici ile birlikte çiçek esansını da eklemeyi unutmayın. Çünkü çiçek esansı mumu yaktığınızda harika bir koku yaymasına neden olacaktır.
Bu hazırladığınız mumu cam veya seramik şişeye hatta farklı bir tarz yaratmak isterseniz; ceviz kabuğunun ya da portakal kabuğunun içine dökebilirsiniz. Ya da değişik kaplarla da farklı mum şekilleri hazırlayabilirsiniz. Silikon kaplar bu anlamda çok işinize yarayabilir...
Mum için hazır olan sıvıyı eklemeden önce saf pamuklu ipi ya da mum fitilini dökeceğiniz kabın içine yerleştirin. Hemen elde ettiğiniz sıvıyı kabın içine dökün. Biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra donması için buzdolabına koyun. Donma işlemi tamamlandıktan sonra mumunuz hazır!
Parafin ve stearin kullanmadan da evde mum yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar:
Malzemeler
Yapılışı
Mumları fitilinden ayırıp küçük parçalara bölün. Benmari usulü eritin. (Mumun içine su kaçmamasına dikkat edin. İşin püf noktası bu.) Süt kutusunun üstünü kesin. Mumun fitilini bir kaleme bağlayıp kutunun üzerine sabitleyin. Bunu yaparken fitilin alt kısmında 1 santimlik bir pay bırakın. Benmari usulü erittiğiniz mumu süt kutusuna dikkatlice boşaltın. Serin bir yerde mumun sertleşmesini bekleyin. Süt kutusundan mumu çıkarmak için kutuyu yanlarından kesin. Mumunuz hazır!
bende onun kalplisini yapıcam malzemeler elimdee yani masamda durun... şimdi malzemeli koydum çıkarttım neyse misafirler hoşçkalın.Cevapla
hangi malzemeden ne kadar kullanılacağını yazar mısınızCevapla
Gerçekten inanılmaz güzel ve ayrıntılı bilgi vermişsiniz tskr ederimCevapla
HarikalaryaratmisinizCevapla
he he
Malzemeleri nereden temin ediliyorCevapla
Çok güzel olduCevapla
ben sizden bunu istemedimCevapla
tarif oldukça eksik değil mi,ne kadar parafine ne kadar stearin konuluyor,Cevapla
fitili nasıl yerleştiriyorsunuz acaba. o bölümü biraz ayrıntılandırabilir misiniz?Cevapla
parafinsizde oluyo ilkokulda yapmıştımCevapla
Ha şöyle yaa bukadar basit diger yerler hem zor anlatım hemde satarız malzemeyi bizden alın şöyle olmaz böyle olmaz kırk dereden su getitrtiyorlar benmari usulu yap şöyle boya kulan falan filan siz güzel yazmışsınız işte buCevapla
güzelCevapla
Bu nasıl birşeyyaCevapla
anlamadın mı ya
verdiğiniz tarif, oran vermediğiniz takdirde hiç bir anlam ifade etmez. ya kaldırın bu yazıyı ya da düzeltin. okuyup zamanımı harcadım.Cevapla
bakın mum parafin fiftil ve pastel boyayla yapılır o yüzden me-al mal onların tavsiyesine uyma uyduysan yapabildinmi
bence de
Sterin ve prafin ne cevap gönderinCevapla
onlar bi özel maddeler yani parafin mumun ipi ama sterin i bilmiyorum.
çok güzelCevapla
kotuCevapla
sterin ve parefin neCevapla
bence muhteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm harikaCevapla
güzel ama daha uzun olsaymış keşke yoksa güzelCevapla
güzelCevapla
doğru olup olmadığnı bilmiyorumCevapla
ehhhhh işteCevapla
doğruCevapla