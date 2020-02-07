Evde mum nasıl yapılır?

Romantik akşamların vazgeçilmezi mum... Bu basit tarifle siz de evinizde mum yapabilirsiniz.

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Evde mum nasıl yapılır?

Hem dekorasyon olarak hem de ihtiyaçtan evimizde bulundurduğumuz mumları artık siz de yapabilirsiniz.

 

Düşük maliyetlerle kolaylıkla hazırlayacağınız bu mumları ister evinizde kullanır isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

 

Malzemeler

  • 100 gr stearin  (hobi malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz)
  • 1 kilogram parafin (aktardan temin edebilirsiniz)
  • Renklendirici (pastel boya veya mum boyası)
  • Saf pamuklu ip ya da mum fitili
  • Çiçek esansı

 

Evde mum nasıl yapılır?

 

Katı halde bulunan parafini bir kabın içinde kısık ateşte eritin. Bu işlemi yaparken kullandığınız kabın eski olmasına dikkat edin. İçine stearini ekleyin. Sıvı hale gelene kadar karıştırın, içine renklendirici olarak mum boyasını ilave edin. Renklendirici ile birlikte çiçek esansını da eklemeyi unutmayın. Çünkü çiçek esansı mumu yaktığınızda harika bir koku yaymasına neden olacaktır.  

 

Evde yapılan mum nasıl bir kaba konulmalıdır?

Bu hazırladığınız mumu cam veya seramik şişeye hatta farklı bir tarz yaratmak isterseniz; ceviz kabuğunun ya da portakal kabuğunun içine dökebilirsiniz. Ya da değişik kaplarla da farklı mum şekilleri hazırlayabilirsiniz. Silikon kaplar bu anlamda çok işinize yarayabilir...

 

Mum için hazır olan sıvıyı eklemeden önce saf pamuklu ipi ya da mum fitilini dökeceğiniz kabın içine yerleştirin. Hemen elde ettiğiniz sıvıyı kabın içine dökün. Biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra donması için buzdolabına koyun. Donma işlemi tamamlandıktan sonra mumunuz hazır!

 

Evde kolay mum yapımı

 

Parafin ve stearin kullanmadan da evde mum yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar:

 

Malzemeler

  • 5 adet bakkal mumu
  • Boş süt kutusu
  • Süzgeç
  • Kalem
  • Makas ve bıçak
  • Isıya dayanıklı kaplar

 

Yapılışı

Mumları fitilinden ayırıp küçük parçalara bölün. Benmari usulü eritin. (Mumun içine su kaçmamasına dikkat edin. İşin püf noktası bu.) Süt kutusunun üstünü kesin. Mumun fitilini bir kaleme bağlayıp kutunun üzerine sabitleyin. Bunu yaparken fitilin alt kısmında 1 santimlik bir pay bırakın. Benmari usulü erittiğiniz mumu süt kutusuna dikkatlice boşaltın. Serin bir yerde mumun sertleşmesini bekleyin. Süt kutusundan mumu çıkarmak için kutuyu yanlarından kesin. Mumunuz hazır!

 

TARÇINLI MUM NASIL YAPILIR?

 

Kendin yap köşesi: Evde mumluk nasıl yapılır?

 

Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

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Yorumlar
30
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    21 Mart 2018 Çarşamba 20:17

    bende onun kalplisini yapıcam malzemeler elimdee yani masamda durun... şimdi malzemeli koydum çıkarttım neyse misafirler hoşçkalın.

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Mart 2017 Cuma 18:17

    hangi malzemeden ne kadar kullanılacağını yazar mısınız

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2017 Salı 20:14

    Gerçekten inanılmaz güzel ve ayrıntılı bilgi vermişsiniz tskr ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Şubat 2017 Pazar 21:09

    Harikalaryaratmisiniz

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Nisan 2017 Salı 10:16

    he he

  • Misafir
     
    10 Ocak 2017 Salı 21:30

    Malzemeleri nereden temin ediliyor

    Cevapla
  • Misafir
     
    09 Kasım 2016 Çarşamba 18:53

    Çok güzel oldu

    Cevapla
  • Misafir
     
    22 Ekim 2016 Cumartesi 16:30

    ben sizden bunu istemedim

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Ekim 2016 Pazartesi 12:40

    tarif oldukça eksik değil mi,ne kadar parafine ne kadar stearin konuluyor,

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Eylül 2016 Pazar 22:35

    fitili nasıl yerleştiriyorsunuz acaba. o bölümü biraz ayrıntılandırabilir misiniz?

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Ağustos 2016 Pazartesi 17:00

    parafinsizde oluyo ilkokulda yapmıştım

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Nisan 2016 Pazartesi 02:35

    Ha şöyle yaa bukadar basit diger yerler hem zor anlatım hemde satarız malzemeyi bizden alın şöyle olmaz böyle olmaz kırk dereden su getitrtiyorlar benmari usulu yap şöyle boya kulan falan filan siz güzel yazmışsınız işte bu

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Nisan 2016 Cumartesi 11:30

    güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2016 Salı 14:43

    Bu nasıl birşeyya

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mart 2016 Pazar 12:14

    anlamadın mı ya

  • Misafir
     
    03 Şubat 2016 Çarşamba 18:27

    verdiğiniz tarif, oran vermediğiniz takdirde hiç bir anlam ifade etmez. ya kaldırın bu yazıyı ya da düzeltin. okuyup zamanımı harcadım.

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Şubat 2016 Pazartesi 19:45

    bakın mum parafin fiftil ve pastel boyayla yapılır o yüzden me-al mal onların tavsiyesine uyma uyduysan yapabildinmi

  • Misafir
     
    29 Şubat 2016 Pazartesi 19:46

    bence de

  • Misafir
     
    17 Ocak 2016 Pazar 16:23

    Sterin ve prafin ne cevap gönderin

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mart 2018 Çarşamba 20:19

    onlar bi özel maddeler yani parafin mumun ipi ama sterin i bilmiyorum.

  • Misafir
     
    24 Kasım 2015 Salı 19:02

    çok güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mayıs 2015 Perşembe 22:04

    kotu

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Mart 2015 Cumartesi 09:19

    sterin ve parefin ne

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Mart 2015 Salı 15:33

    bence muhteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm harika

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Aralık 2014 Çarşamba 20:59

    güzel ama daha uzun olsaymış keşke yoksa güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Aralık 2014 Çarşamba 18:26

    güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Aralık 2014 Çarşamba 16:49

    doğru olup olmadığnı bilmiyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Aralık 2014 Pazar 16:39

    ehhhhh işte

    Cevapla
  • Misafir
     
    02 Aralık 2014 Salı 01:09

    doğru

    Cevapla

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