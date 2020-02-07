Evde mum nasıl yapılır?

Romantik akşamların vazgeçilmezi mum... Bu basit tarifle siz de evinizde mum yapabilirsiniz.

Hem dekorasyon olarak hem de ihtiyaçtan evimizde bulundurduğumuz mumları artık siz de yapabilirsiniz.

Düşük maliyetlerle kolaylıkla hazırlayacağınız bu mumları ister evinizde kullanır isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Malzemeler

100 gr stearin (hobi malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz)

1 kilogram parafin (aktardan temin edebilirsiniz)

Renklendirici (pastel boya veya mum boyası)

Saf pamuklu ip ya da mum fitili

Çiçek esansı

Evde mum nasıl yapılır?

Katı halde bulunan parafini bir kabın içinde kısık ateşte eritin. Bu işlemi yaparken kullandığınız kabın eski olmasına dikkat edin. İçine stearini ekleyin. Sıvı hale gelene kadar karıştırın, içine renklendirici olarak mum boyasını ilave edin. Renklendirici ile birlikte çiçek esansını da eklemeyi unutmayın. Çünkü çiçek esansı mumu yaktığınızda harika bir koku yaymasına neden olacaktır.

Evde yapılan mum nasıl bir kaba konulmalıdır?

Bu hazırladığınız mumu cam veya seramik şişeye hatta farklı bir tarz yaratmak isterseniz; ceviz kabuğunun ya da portakal kabuğunun içine dökebilirsiniz. Ya da değişik kaplarla da farklı mum şekilleri hazırlayabilirsiniz. Silikon kaplar bu anlamda çok işinize yarayabilir...

Mum için hazır olan sıvıyı eklemeden önce saf pamuklu ipi ya da mum fitilini dökeceğiniz kabın içine yerleştirin. Hemen elde ettiğiniz sıvıyı kabın içine dökün. Biraz oda sıcaklığında beklettikten sonra donması için buzdolabına koyun. Donma işlemi tamamlandıktan sonra mumunuz hazır!

Evde kolay mum yapımı

Parafin ve stearin kullanmadan da evde mum yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olanlar:

Malzemeler

5 adet bakkal mumu

Boş süt kutusu

Süzgeç

Kalem

Makas ve bıçak

Isıya dayanıklı kaplar

Yapılışı

Mumları fitilinden ayırıp küçük parçalara bölün. Benmari usulü eritin. (Mumun içine su kaçmamasına dikkat edin. İşin püf noktası bu.) Süt kutusunun üstünü kesin. Mumun fitilini bir kaleme bağlayıp kutunun üzerine sabitleyin. Bunu yaparken fitilin alt kısmında 1 santimlik bir pay bırakın. Benmari usulü erittiğiniz mumu süt kutusuna dikkatlice boşaltın. Serin bir yerde mumun sertleşmesini bekleyin. Süt kutusundan mumu çıkarmak için kutuyu yanlarından kesin. Mumunuz hazır!

Kendin yap köşesi: Evde mumluk nasıl yapılır?