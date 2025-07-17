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En güzel ikiz bebek isimleri

İkiz bebekleriniz oluyor ve siz isim telaşına mı düşütünüz? İşte en güzel ikiz bebek isimleri ve anlamları...

En güzel ikiz bebek isimleri
Giriş: 17 Temmuz 2025, Perşembe 16:00
Güncelleme: 22 Haziran 2026, Pazartesi 15:16

İkisi de erkek olacak ikizler için bebek isimleri...

Acar: Çevik, yiğit, atılgan

Alp: Yiğit, cesur, pehlivan kimse

Alpay: Büyük ay

Alper: Cesur asker, yiğit asker

Batu: Gelip gelen, gücü yeten anlamındadır

Batuhan: Galip gelen, hükümdar

Berk: Şimşek, yıldırım

Berkay: Kuvvetli, sağlam ay

Can: Cana yakın

Caner: Candan samimi

Çağan: Şenlik, bayram

Çağlar: Hareketli, atik

Çelik: Güçlü, kuvvetli

Çetin: Sert, inatçı, azimli

Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek

Denizalp: Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman

Dinç: Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde

Dinçer: Güçlü yiğit

Ender: Çok az, çok nadir

Erdinç: Dinç erkek

Faruk: Tasavvufta Allah anlamındadır

Furkân: Kur'ân-ı Kerim'in bir adıdır

Güner: Günün erken zamanı

Berkay: Kuvvetli, sağlam ay

İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali

İlker: İlk erkek çocuk

Savaş: Mücadele uğraş

Barış: Uzlaşma

Soner: Son doğan erkek çocuk.

İlker: İlk erkek çocuk

Kerem: Cömert, yardımsever

Kerim: Kerem sahibi, büyük, ulu

Mert: Sözünün eri, mert, cesur

Metin: Sağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru

Özgür: Rahat hareket eden, köle olmayan

Özden: Samimi, asil, akraba

İkisi de kız olacak ikizler için bebek isimleri...

Ada: Denizin ortasında kara parçası

Ece: Kraliçe

Aslı: Temel, hakikat

Sıla: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma

Canan: Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın

Candan: Samimi, içten, kalbi

Duru: Saf, berrak

Berrak: Duru, saf, bulanık olmayan

Deniz: Büyük su kütlesi

Güneş: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi, şems

Damla: Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre

Yağmur: Gökten damlalar halinde düşen su

Didem: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

Sinem: Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim

Hayat: Yaşayan, yaşama

Ömür: Hayat müddeti, yaşama süresi

Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir

Nehir: Akarsu, ırmak. Çok bol su

Nil: Mısır’dan geçen Akdeniz’e dökülen meşhur nehir

Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir

Pelin: Keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki

Selin: Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki

Masal: Öykü, hikaye. Çocuklar için üretilmiş öykü

Öykü: Hikaye / Masal

Peri: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık

Masal: Öykü, hikaye. Çocuklar için üretilmiş öykü

Bir kız bir erkek olacak ikizler için bebek isimleri...

Deniz: Büyük su kütlesi

Yıldız: Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi

Derya: Deniz, büyük nehir

Deniz: Büyük su kütlesi

Efe: Yiğit, cesur

Efsun: Büyü, afsun

Ece: Kraliçe

Ege: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan

Erkin: Serbest, hür

Ekin: Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl

Ferda: Gelecek zaman

Ferdi: Tek başına yapılan, tek şey.

Su: Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde

Toprak: Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü

Gökben: Uzak, sema, gökle ilgili

Göksel: Gökle ilgili, semavi

Şiir: Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi

Ozan: Şiir yazan, şair

Tuna: Karaormanlardan doğan, Karadeniz’e dökülen, Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı

Meriç: Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu

İsim rehberi için tıklayınız!
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HAMİLELİK

İkiz bebeklerin annelerinden çaldıkları 4 madde

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ÇOCUKLU HAYAT

İkiz bebekler birlikte mi uyumalıdır?

İkizlere dair bunları biliyor musunuz?

Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri farklıdır.  
100 ikizden 22'si solaktır.  
Dünyada tek yumurta ikizi doğum oranı en yüksek olan ülke Nijerya. ABD'de Massachusetts'te ise her yüz doğumun beşinde i...
İkiz kadınların ikiz doğurma ihtimali, diğer kadınlara göre daha yüksektir.  
400'de 1 ihtimal, ikizler farklı babaların çocukları olabilir.  
İkiz hamilelik süresi ortalama 36 hafta 3 gündür.  
Hamileliğin 14. haftasından itibaren ikizler birbirine dokunmaya başlar.  
İkizlerin yaklaşık yüzde 70'i prematüre ve ortalama yüzde 40'ı sezaryen ile dünyaya geliyor.    
İstatistiklere göre son 35 yılda dünyada ikiz doğumların arttı.  
Gelecek kırk yıl içinde dünya genelinde ikiz doğumların artacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi, hamile kalma yaşının ve...
İkizler, ana dillerini öğrenene kadar, yalnız kendilerinin anladığı bir dil geliştirirler ve ana dillerini öğrendikten s...
Dünya genelinde gebeliklerin 100'de biri ikiz gebeliktir. İkizlerin üçte biri ise tek yumurta ikizidir.   
Tek yumurta ikizlerini ayırmak neredeyse imkansızdır, çünkü genetik yapıları aynıdır.
Tek yumurta ikizleri annenin yumurtası ve babanın sperminin buluşması ile oluşurken, çift yumurta ikizleri annenin iki y...
Genetik yapıları farklı olduğu için, çift yumurta ikizlerinin yarısının cinsiyeti farklıdır ve birbirilerine hiç benzeme...
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brush-purple Yorumlar
Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

Meriç

Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

Meriç

Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

Meriç

Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

Meriç

Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

Meriç

Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

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Misafir 22 Ekim 2022, Cumartesi

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