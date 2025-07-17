En güzel ikiz bebek isimleri

İkisi de erkek olacak ikizler için bebek isimleri...
Acar: Çevik, yiğit, atılgan
Alp: Yiğit, cesur, pehlivan kimse
Alpay: Büyük ay
Alper: Cesur asker, yiğit asker
Batu: Gelip gelen, gücü yeten anlamındadır
Batuhan: Galip gelen, hükümdar
Berk: Şimşek, yıldırım
Berkay: Kuvvetli, sağlam ay
Can: Cana yakın
Caner: Candan samimi
Çağan: Şenlik, bayram
Çağlar: Hareketli, atik
Çelik: Güçlü, kuvvetli
Çetin: Sert, inatçı, azimli
Demiralp: Demir gibi sağlam, dayanıklı erkek
Denizalp: Her şeyi deniz gibi bol olan kahraman
Dinç: Sağlıklı, gücü kuvveti yerinde
Dinçer: Güçlü yiğit
Ender: Çok az, çok nadir
Erdinç: Dinç erkek
Faruk: Tasavvufta Allah anlamındadır
Furkân: Kur'ân-ı Kerim'in bir adıdır
Güner: Günün erken zamanı
Berkay: Kuvvetli, sağlam ay
İlkay: Ayın ilk günlerindeki hali
İlker: İlk erkek çocuk
Savaş: Mücadele uğraş
Barış: Uzlaşma
Soner: Son doğan erkek çocuk.
İlker: İlk erkek çocuk
Kerem: Cömert, yardımsever
Kerim: Kerem sahibi, büyük, ulu
Mert: Sözünün eri, mert, cesur
Metin: Sağlam ve dayanıklı, özü ve sözü doğru
Özgür: Rahat hareket eden, köle olmayan
Özden: Samimi, asil, akraba
İkisi de kız olacak ikizler için bebek isimleri...
Ada: Denizin ortasında kara parçası
Ece: Kraliçe
Aslı: Temel, hakikat
Sıla: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma
Canan: Sevgili, gönül verilmiş, sevilen kadın
Candan: Samimi, içten, kalbi
Duru: Saf, berrak
Berrak: Duru, saf, bulanık olmayan
Deniz: Büyük su kütlesi
Güneş: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi, şems
Damla: Bir sıvıdan ayrılarak düşen parça halinde, küçük miktar, katre
Yağmur: Gökten damlalar halinde düşen su
Didem: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
Sinem: Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim
Hayat: Yaşayan, yaşama
Ömür: Hayat müddeti, yaşama süresi
Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
Nehir: Akarsu, ırmak. Çok bol su
Nil: Mısır’dan geçen Akdeniz’e dökülen meşhur nehir
Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
Pelin: Keskin ve güzel kokulu, bir çeşit bitki
Selin: Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki
Masal: Öykü, hikaye. Çocuklar için üretilmiş öykü
Öykü: Hikaye / Masal
Peri: Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık
Masal: Öykü, hikaye. Çocuklar için üretilmiş öykü
Bir kız bir erkek olacak ikizler için bebek isimleri...
Deniz: Büyük su kütlesi
Yıldız: Geceleri gökte çıplak gözle ışıklı bir nokta olarak görülen gök cismi
Derya: Deniz, büyük nehir
Deniz: Büyük su kütlesi
Efe: Yiğit, cesur
Efsun: Büyü, afsun
Ece: Kraliçe
Ege: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her halinden sorumlu olan
Erkin: Serbest, hür
Ekin: Ekilmiş tahılın sürmüşü, tarlada bitmiş tahıl
Ferda: Gelecek zaman
Ferdi: Tek başına yapılan, tek şey.
Su: Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde
Toprak: Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
Gökben: Uzak, sema, gökle ilgili
Göksel: Gökle ilgili, semavi
Şiir: Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi
Ozan: Şiir yazan, şair
Tuna: Karaormanlardan doğan, Karadeniz’e dökülen, Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı
Meriç: Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsuİsim rehberi için tıklayınız!
İkiz bebeklerin annelerinden çaldıkları 4 madde
İkiz bebekler birlikte mi uyumalıdır?
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç