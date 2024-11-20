Hangi bot nasıl kombinlenir?

Kışın en zor noktalarından biri de kıyafetlerinize bot ve çizmeyi uydurmaktır. İşte bot ve çizme kombini yaparken işinize yarayacak birkaç ipucu...

Moda
Giriş: 20 Kasım 2024 15:08 Güncelleme: 20 Kasım 2024 15:09
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  • Bilekte bot nasıl giyilir?

    Bilek botları, her gardırobun kahramanlarındandır. Alçak topuklu klasik deri bilek botları, günlük kullanım için oldukça idealdir, konfor ve stil sunar. Chelsea botları ise kot pantolonlarla harika görünen veya daha şık bir görünüm için elbiselerle kombinlenebilen zamansız bir stildir. Toprak tonlarındaki süet bilek botları, sonbahar ve kış aylarında kıyafetlere doku ve sıcaklık katmak için harika bir seçimdir. Eğer daha şık olmanız gerekiyorsa hafif topuklu bir bilek boyu bot kullanabilirsiniz. Burada giyeceğiniz elvise veya eteğin boyu oldukça önemlidir çünkü ne kadar kısa giyerseniz bacaklarınız o kadar uzun görünür.

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  • Orta boy çizme nasıl giyilir?

    Orta boy çizmeler hemen hemen her kıyafeti bir üst seviyeye taşır ve her şekil ve stilde kullanılabilir. Alçak topuklu klasik deri orta boy çizmeler, günlük kullanım için tercih edilebilen, şık ve konforlu bir stil sunar. Sivri burunlu ve karmaşık dikişlere sahip Kovboy tarzı çizmeler de popüler bir diğer seçenektir. Orta boy çizmelerle ne giyeceğinizi düşünürken, gideceğiniz yeri aklınızda bulundurun. Günlük etkinlikler için orta boy çizmeleri en sevdiğiniz kot pantolon ve rahat bir kazakla kombinleyebilirsiniz. Daha şık bir görünüm için midi etek veya elbiseyle kombin yapmayı deneyin.

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  • Diz üstü çizme nasıl giyilir?

    Grubun en dikkat çekici olanı, diz üstü çizmeler bacağınızın uzunluğu boyunca uzanır ve diz üstünde herhangi bir yere gelir. Özellikle mini etek veya elbise ile kombinlendiğinde kıyafetinize anında şıklık katar. Diz üstü çizmelerinizi ayrıca büyük boy bir kazakla, skinny kotlarla da kombinleyebilirsiniz. Düz diz üstü çizmeler, rahatlığı ve pratikliği nedeniyle hareket halindeki günler için harikadır; bunları büyük boy kazaklar, kot etekler ve taytlarla kombinleyebilirsiniz.

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  • Kar botu nasıl giyilir?

    Kar botlarını, soğuğu uzak tutan rahat parçalarla eşleştirin. Siluetinize tam oturan bir kazak elbiseyle eşleşen şık botlar hem rahat hem de şık, anında kombinlenen parçalardır. Ekstra sıcaklık için kalın bir atkı ve sofistike bir yün palto ekleyin ve örme bir bere ve eldivenler kullanmayın. Kar botları kış boyunca stilinizden ödün vermeden sıcacık kalmanızı sağlayan iddialı bir parçadır.

    Referanslar:

    "How to: wear boots". Şuradan alındı: https://www.anthropologie.com/stories-style-how-to-wear-boots

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