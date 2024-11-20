Hangi bot nasıl kombinlenir?

Diz üstü çizme nasıl giyilir?
Grubun en dikkat çekici olanı, diz üstü çizmeler bacağınızın uzunluğu boyunca uzanır ve diz üstünde herhangi bir yere gelir. Özellikle mini etek veya elbise ile kombinlendiğinde kıyafetinize anında şıklık katar. Diz üstü çizmelerinizi ayrıca büyük boy bir kazakla, skinny kotlarla da kombinleyebilirsiniz. Düz diz üstü çizmeler, rahatlığı ve pratikliği nedeniyle hareket halindeki günler için harikadır; bunları büyük boy kazaklar, kot etekler ve taytlarla kombinleyebilirsiniz.
YORUMLAR