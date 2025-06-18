Yaz lohusalarına tavsiyeler

Doğum şekliniz nasıl olursa olsun, doğum sonrasında toparlanmak ve normal rutininize dönmek için biraz zamana ihtiyaç duyarsınız. Lohusalık her zaman sıkıntılı olmak zorunda değildir ama anneliğe uyum sağlamaya çalışırken bedeninizde gerçekleşen yenilenme sürecini daha kolay atlatmak için kendinize biraz özen göstermeniz gerekir. Yaz aylarında doğum yaptıysanız, sıcak yaz günlerinde lohusa olmak biraz zor görünebilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Bol bol su

Her sağlıklı insanın günde 2-3 litre kadar su tüketmesi gerektiği artık herkes tarafından kabul ediliyor. Lohusaysanız, hele bir de yaz lohusasıysanız, buna özellikle dikkat etmeniz gerek. İyileşme ve yenilenme sürecinde olan vücudunuzu susuz bırakmamanız için bolca su için. Böylece hem süt üretimini kolaylaştırmış olursunuz, hem aşırı terleme ile kaybettiğiniz suyu geri kazanırsınız. Daha dinç hissetmeniz için de su önemli. Suyunuzun içine atacağınız bir dilim limon, birkaç yaprak taze nane, daha da ferahlamanıza yardımcı olur.

İyi beslenme

Elbette bu da her zaman önemli, ancak lohusalıkta doğru beslenmezseniz aşırı yorgunluk, uykusuzluk, emzirme zorlukları ve hatta depresyon gibi sorunları tetikleyebilirsiniz. Bunları önlemek için düzenli ve kaliteli beslendiğinizden emin olun. Yağlı ve hamurlu yiyeceklerden mümkün mertebe uzak durun, bolca sebze ve meyve tüketin. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, bir beslenme uzmanına danışabilirsiniz.

Yeterince uyuyun, en azından deneyin!

Yeni annelerin en bilinen sıkıntılarından biri de uykusuzluk! Bu tamamen normal, hem hormonal değişiklikler, hem de bebeğinizin ritmine uyum sağlamaya çalışıyor olmanız, uyku düzeninizi ciddi biçimde sarsabilir. Ancak bunu büyük bir sorun olmaktan çıkarmak da mümkün. Bebeğiniz uyuduğunda siz de uyuyun, dinlenin. Çevrenizde size ev işlerinde ve bebek bakımında yardımcı olabilecek birileri varsa da yardım istemekten çekinmeyin.

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Yürüyüşlerinizi planlayın

Kucağınızda bebekle dışarı çıkmak, hele bir de hava çok sıcaksa, oldukça zor gözükebilir! Ancak güneşin etkisinin daha az hissedildiği sabah ya da akşam saatlerinde yapacağınız hafif yürüyüşlerden kendinizi mahrum etmeyin. Açık renkli ve rahat kıyafetlerinizi giyin ve bebeğinizle kısa bir yürüyüşe çıkın. Temiz hava ikinize de iyi gelecek. Hem metabolizmanız rahatlayacak hem de psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Birlikte takılabileceğiniz başka anneler de varsa ne ala!

Egzersizlerinizi abartmayın

Doğumdan sonra, hamilelik kilolarından kurtulmak için egzersiz yapmak isteyebilirsiniz. Bu harika bir fikir, ancak yaz aylarında dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Dışarıya çıkıp yürüyüş yapacaksanız, öğlen saatlerinde çıkmamaya özen gösterin. Evde yapacağınız hafif egzersizler için de sabah ya da akşam saatleri en uygun zamanlar olacaktır. Kendinize çok yüklenmeden, basit bir program yapın ve bu programa uymaya çalışın. Her gün ya da iki günde bir yarım saatinizi esneme ve güçlenme hareketleri için ayırmanız bile çok faydalı olacaktır. Ancak aşırı terleyip su kaybetmemeye ve hassas vücudunuza çok yüklenmemeye dikkat edin.

Akıntınızı ve kanamanızı kontrol edin

Lohusalık dönemi boyunca alışık olmadığınız türde vajinal akıntınız olabilir. Doktorunuzla bunu mutlaka konuşun ve anormal bir durum görürseniz mutlaka bildirin. Yaz sıcağında lohusa akıntınızın sizi daha fazla rahatsız etmemesi için mutlaka pamuklu iç çamaşırları kullanın, düzenli duş alın ve gerekirse ılık oturma banyoları kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle epizyotomi dikişleriniz veya sezaryen dikişiniz varsa, yaralı bölgelerin bakımına yazın biraz daha özen göstermeniz gerekir.

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