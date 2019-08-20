Anne karnındaki bebeğin gözünden doğum

Doğum başladığı andan itibaren bebeğiniz neler yaşıyor?

Doğum esnasında anne adayının vücudunun nasıl bir süreç geçireceği genellikle akla gelen ilk sorudur. Peki anne karnındaki bebek nasıl bir süreçten geçer hiç merak ettiniz mi?

Bebeğimin kafası oraya nasıl sığıyor?

Bebek ister çok zayıf ister çok kilolu doğsun, hepimizin aklına "Kafası vajinadan nasıl çıkacak?" sorusu gelmiştir. Çoğumuz yeni doğan bebeklerin kafatasının çok yumuşak olduğunu fark ederiz. Bu, doğum esnasında bebeğin vajinadan kolaylıkla çıkmasını sağlayan bir özelliktir. Bu süreçte bebeğinizin kafasının şekli biraz değişse de birkaç gün içinde normal haline geri döner.

Bebeğim nasıl nefes alıyor?

Anne karnındayken bebek direkt olarak oksijen alamaz, aldığı oksijen annesinden gelendir. Bu da plasenta aracılığıyla bebeğe geçer. Fakat bebek doğduğunda göbek bağı kesilir ve plasenta artık bu görevi yapamaz hale gelir. Bundan sonrasında ise görevi ciğerler devralır. Rahimdeyken fetüsün ciğerleri onun gelişmesini sağlayacak bir sıvıyla doludur. Doğum sırasında bu sıvı çekilir ve böylelikle bebeğin ciğerleri oksijen alabilir.

Bebeğim dış ortama nasıl adapte oluyor?

Anne rahminin dış ortamdan daha sıcak olduğu bariz. Peki bebek doğum anında buna nasıl adapte oluyor dersiniz? Bu noktada tiroid büyük öneme sahip. Doğum anında bebeğin tiroid seviyesinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bunun anne rahminden dışarı çıkıp daha soğuk bir havaya maruz kalınmasından ve adrenalin seviyesinin artmasından kaynaklı olduğunu belirtiyorlar. Yükselen tiroid seviyesi kahverengi yağ adı verilen bir yağdan ısı üretir, bu da bebeğin rahimden çıkıp dış ortama daha kolay alışmasını sağlar.

DOĞUMA GİDERKEN YANIMIZA ALDIĞIMIZ DUYGULAR

Bebeğim acı hissediyor mu?

Doktorlar yeni doğan bebeklerin acıyı hissedebildiklerini düşünüyorlar. Fakat doğum esnasında ne kadar acı hissettikleri ise tartışma konusu. Doğumdan hemen sonra cerrahi bir işlem geçiren bebeğin kesinlikle acı hissettiğin belirten uzmanlar, doğum esnasında hissedilen acının şiddetinden emin değiller. Fakat bu acının gergin bir deriyi sıkmakla eşdeğer olabileceğini tahmin ediyorlar.

Bebeğim ne görüp, duyuyor?

Bebeğin acı hissedip hissetmemesinden emin olamadıkları gibi doktorlar, doğum esnasında bebeğin neler görüp duyduğundan da emin değiller. Fakat bir bebeğin doğmadan önce duyma yetisinin olduğu kesin. Hatta 9 ay boyunca bebeğiyle konuşan ve ona şarkılar söyleyen annelerin bebeklerinin doğumdan sonra annenin sesini tanıdığı da biliniyor. Bebeğin doğumdan önceki görme yeteneğinin ölçülmesi ise bir hayli zor. Doğumdan sonra ise bebeğin görüşünün ilk başta bulanık olduğu ve odaklanmakta zorlandığı biliniyor. Annenin yüzüne 20-30 cm yakınlığında tutulduğunda ise bebeğin, annesinin yüzünü algılayabildiği ve bunun da anne-bebek bağı için önemli olduğu biliniyor.

Bebeğim doğum esnasında nasıl hareket ediyor?

İlk olarak rahim ağzının açılmasını başlatabilmek için bebeğinizin kafası doğum kanalına girer. Ardından bebekler en rahat çıkış pozisyonunu bulmak için doğum esnasında döner ve hareket ederler. Son olarak bebeğinizin en geniş organı, yani kafası, çıktıktan sonra vüdunun geri kalan kısmının çıkışı daha kolay olur.

Peki durum sezaryende nasıl?

Sezaryen ve normal doğum arasındaki farklardan biri bebeğin kafasının şeklidir. Sezaryenle doğmuş bebeklerin kafası başlangıçta da daha düzgün olur. Bunun yanı sıra sezaryenla doğmuş bebekler ciğerlerindeki sıvı emilene kadar daha hızlı ve derin olmayan nefesler alırlar. Bunun sebebi ise normal doğum esnasındaki gibi bebeğin doğum kanalında ciğerlerine baskı yapılmaması ve dolayısıyla sıvının ciğerlerden atılamamasıdır. Fakat bu sığ ve hızlı nefes alış 24-48 saat içinde normale döner.

Kaynak: Christiano, Donna. A Baby's View of Birth. Şuradan alınmıştır: https://www.parents.com/pregnancy/giving-birth/labor-and-delivery/a-babys-view-of-birth/