Yemek Tarifleri

Karamelize armut tatlısı 
Yemek Tarifleri

Karamelize armut tatlısı 

Yılbaşı akşamı veya özel davetlerde yemek sonrası için kolaylıkla hazırlanan karamelize armut tatlısı. Müjgan Yurtseven'in tarifi ile...

Karamelize armut tatlısı 
Giriş: 26 Aralık 2025, Cuma 09:15
Güncelleme: 26 Aralık 2025, Cuma 09:15

Mapple şurup, tarçın, ceviz, nar taneleri, taze kekik ve esmer şeker aromaların çok yakıştığı nefis tatlıyı deneyin derim. Bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında saklayabileceğiniz tatlının malzemelerini kişi sayısına göre eşit oranda artırabilirisiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

  • 2 adet santa maria armut
  • 1 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş
  • 2 yemek kaşığı mapple şurup
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Servis esnasında;

  • 2 yemek kaşığı çırpılmış krema veya süzme yoğurt
  • Mapple şurup
  • Taze kekik
  • Nar taneleri
  • 2 - 3 yemek kaşığı ufalanmış ceviz içi

Yapılışı:

*Orta boy fırın kabını pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Armutları yıkayıp kurulayın, uzunlamasına ikiye kesin ve ortasındaki çekirdekli bölümü küçük kaşık yardımıyla çıkartın.

*Eritilmiş tereyağını küçük bir kaseye alın, mapple şurup, esmer şeker, tarçın ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu sosu armutların her tarafına sürün, kesik yerleri alta gelecek şekilde fırın kabına sıralayın, kalan sosu üzerlerine dökün.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Bu arada krema veya süzme yoğurdu küçük bir sıkma torbasına geçirip buzdolabına kaldırın.

*Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince armutların kesik tarafları üste gelecek gibi servis tabağına geçirin. Fırın kabında kalan sosa 2 - 3 yemek kaşığı mapple şurup ekleyip karıştırarak armutların üzerine akıtın. Armutların oyuk yerlerine krema veya süzme yoğurdu sıkın, taze kekik yaprakları, nar taneleri ve ceviz içi ile süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

