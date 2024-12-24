TDK 2024 yılının kelimesini seçti

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi “2024 yılının kelimesi”nin seçilmesi için başlatılan anket sonuçlandı.

2024 yılının kelimesi: Kalabalık yalnızlık

2024 yılının kelimesini belirlemek için açılan anket ile Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmenin, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemenin, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Alanında uzman isimlerden oluşan bir kurul, bu yılı anlatan kelimeleri belirledi. Söz konusu kelimeler, kurumun internet sitesinde oylamaya açıldı. "Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusu ile "algoritma, dijital yorgunluk, kalabalık yalnızlık, merhamet, yabancılaşma, yapay zeka ve yozlaşma" kelimeleri oylamaya sunuldu.

Oylama, Türk Dil Kurumu'nun genel web sitesi üzerinde yapıldı. Sonuçlanan oylama ile TDK 2024 yılının kelimesini "kalabalık yalnızlık" olarak açıkladı.