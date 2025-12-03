Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesinin ‘rage bait’ yani ‘öfke yemi’ olduğunu duyurdu. Kelime, çevrim içi etkileşimi artırmak için öfkeyi tetikleyen, kışkırtıcı veya incitici paylaşımları ifade ediyor.

Sözlük yetkililerine göre, kelimenin kullanım oranı son 12 ayda üç kat arttı. Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre ‘rage bait’, sosyal medyada bilerek kızdırıcı, öfkelendirici veya provoke edici içerik üretme yöntemi anlamına geliyor. Bu tür içeriklerin amacının, tıklama ve etkileşimi artırarak hesap veya site trafiğini yükseltmek olduğu belirtiliyor.

Oxford yayımladığı açıklamada; Bu ifade, belirli bir sosyal medya hesabına trafik çekmek amacıyla 'kasıtlı olarak öfke veya kızgınlık uyandırmak için sinir bozucu, kışkırtıcı veya saldırgan olacak şekilde tasarlanmış' çevrimiçi içerikleri ifade ediyor, diye belirtti.

'Rage bait', Oxford University Press sözlükbilimcileri tarafından hazırlanan kısa listeye yönelik kamuoyu yorumlarının ardından, diğer iki aday olan 'aura farming' ve 'biohack'i geride bıraktı.

'Aura farming', kendini “özgüven, havalı bir duruş ya da gizem havası taşıyan bir şekilde sunarak bir kamu imajı oluşturmak” anlamına geliyor. 'Biohack' ise “bir kişinin fiziksel ya da zihinsel performansını, sağlığını veya uzun ömrünü iyileştirme ya da optimize etme girişimi” olarak tanımlanıyor. Yılın kelimesi, Oxford University Press’teki sözlükbilimciler tarafından yeni ve ortaya çıkan kelimeler ile dil kullanımındaki değişimler analiz edilerek, “kültürel açıdan önemli” kelimeleri belirlemek üzere seçiliyor. Oxford English Dictionary’nin yayıncısı Oxford University Press, 2004’ten bu yana her yıl bir yılın kelimesi seçiyor. Geçmiş kazananlar arasında 2005’te 'podcast', 2024'de 'brain rot', 2015’te 'emoji' ve 2022’de COVID-19 pandemisinin ardından insanların normal hayata dönmeye direnmesini tanımlayan 'goblin mode' yer alıyor. GÜNCEL Yılın kelimesi seçildi!