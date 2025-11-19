Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini açıkladı

Yaşam
Giriş: 19 Kasım 2025 11:00
‘Cambridge Sözlüğü’ yılın kelimesi olarak ‘Parasosyal’ terimini seçti. Bu kelime ünlü kişilerle kurulan ‘sağlıksız’ tek taraflı ilişkileri anlatıyor.


‘Cambridge Sözlüğü’, zamanın ruhunu yansıtan kelime olarak ‘Parasosyal’ terimini belirledi. Sözlük, bu terimi ‘bir kişinin tanımadığı ünlü biri ile arasında hissettiği bağlantıyı içeren veya bununla ilgili olan’ şeklinde tanımlıyor. Cambridge Sözlüğü editörü Colin McIntosh, sosyal medya ve yapay zekanın akademik bir terimi ana akıma taşıdığını belirterek, "'Parasosyal', 2025 ruhunu yakalıyor. Milyonlarca insan parasosyal ilişkilere dahil; çok daha fazlası ise sadece bu yükselişi merak ediyor” dedi.


Cambridge Üniversitesi Deneysel Sosyal Psikoloji Profesörü Simone Schnall ise parasosyal ilişkilerin ‘hayranlık kültürünü, ün kavramını ve yapay zeka ile sıradan insanların çevrim içi etkileşim biçimini yeniden tanımladığını’ kaydetti. Schnall, insanların ana akım ve geleneksel medyaya olan güvenleri azaldıkça influencerlara yöneldiğini ve bunun sosyal medya yıldızlarıyla kurulan ‘sağlıksız ve yoğun ilişkilere’ yol açabileceğini aktardı.


Sözlük, bu yıl yapay zeka ile ilgili yeni kelimeleri de sözlüğe ekledi. Bunlar arasında, sosyal medyayı dolduran, toplu üretilmiş, anlamsız yapay zeka görsellerini ve videolarını tanımlayan ‘slop’ ve bir görüntüyü hızla yayılan bir meme'e dönüştürme eylemi olan ‘memeify’ terimleri de bulunuyor.


Yılın kelimesi nasıl seçiliyor?

Cambridge Sözlüğü, Yılın Kelimesi’ni seçerken üç ana kriteri dikkate alıyor: Kullanıcı verileri, dönemin ruhu (zeitgeist) ve dil.

  • Hangi kelime en çok arandı veya bir anda popülerleşti?
  • Hangi kelime o yıl yaşananları en iyi şekilde yansıtıyor?
  • Bu kelimenin dil açısından ilginç olan yönü nedir?

İşte önceki yıllarda seçilen kelimeler:

2024: manifest

2023: hallucinate

2022: homer

2021: perseverance

2020: quarantine

2019: upcycling

2018: nomophobia

2017: populism

2016: paranoid

2015: austerity




