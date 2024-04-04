8 Nisan Koç Burcunda Güneş Tutulması burçlara göre etkiler

8 Nisan 2024, Pazartesi günü Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Astrolog Şeyda Özsoy, güneş tutulmasının genel etkilerini ve burçlara özel etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı.

8 Nisan Koç burcunda Güneş tutulması: "Kolları sıva ve harekete geç"

Astrolog Şeyda Özsoy, güneş tutulmasının burçlara göre etkilerini anlatmadan önce tutulmanın astrolojik anlamını şöyle özetledi:

“Hem güneş tutulmaları hem de Koç Burcu başlangıçla ilgilidir. Güneş, yaşam enerjisini temsil eder. Koç da bu yaşam enerjisini eyleme geçirmeyi… Yani tutulmayı özetleyecek olursak kendimize şu soruları sormak oldukça yerinde olur;

Yaşam enerjinin kaynakları neler?

Seni hayatta en çok motive eden şeyler neler?

Nelerden besleniyorsun?

Neler seni yaşama bağlıyor?

Nerede parlamak istersin?

Kendine en çok nerede güveniyorsun?

Nerede ışığını büyütüp etrafına yayabiliyorsun?

Bunların cevapları sizi hangi gündemlere götürüyorsa, zamanında oralarda kendinize güveniniz kırılmış olabilir. Bu soruların cevaplarını aldığımız yerlerden çokça geçtik. Şimdi, netleştiğimiz şey, bulduğumuz cevaplar olmalı. Şimdi, klasik Türk filmlerindeki şu replikteki gibi bir geri dönüş zamanı

'Zamanında kapından kovduğun fakir ama gururlu genç vardı ya, işte o benim!'

Koç burcundaki Güneş tutulması adeta 'kolları sıvama zamanı' diyor. Tembelliğe kapılmamalı, hedefe yoğunlaşabilmeli, kararlılık gösterebilmeliyiz.”

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