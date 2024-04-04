8 Nisan Koç Burcunda Güneş Tutulması burçlara göre etkiler

8 Nisan Koç Burcunda Güneş tutulması etkileri HTHayat Youtube kanalında! Astrolog Şeyda Özsoy, yükselen burçlara göre 8 Nisan Güneş Tutulması etkilerini anlattı.

8 Nisan Koç Burcunda Güneş Tutulması burçlara göre etkiler
Astroloji
Giriş: 04 Nisan 2024 21:50 Güncelleme: 05 Nisan 2024 15:02
ABONE OL

8 Nisan 2024, Pazartesi günü Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Astrolog Şeyda Özsoy, güneş tutulmasının genel etkilerini ve burçlara özel etkilerini HTHayat Youtube kanalında anlattı.


8 Nisan Koç burcunda Güneş tutulması: "Kolları sıva ve harekete geç"

Astrolog Şeyda Özsoy, güneş tutulmasının burçlara göre etkilerini anlatmadan önce tutulmanın astrolojik anlamını şöyle özetledi:


“Hem güneş tutulmaları hem de Koç Burcu başlangıçla ilgilidir. Güneş, yaşam enerjisini temsil eder. Koç da bu yaşam enerjisini eyleme geçirmeyi… Yani tutulmayı özetleyecek olursak kendimize şu soruları sormak oldukça yerinde olur;


  • Yaşam enerjinin kaynakları neler?

  • Seni hayatta en çok motive eden şeyler neler?

  • Nelerden besleniyorsun?

  • Neler seni yaşama bağlıyor?

  • Nerede parlamak istersin?

  • Kendine en çok nerede güveniyorsun?

  • Nerede ışığını büyütüp etrafına yayabiliyorsun?

Bunların cevapları sizi hangi gündemlere götürüyorsa, zamanında oralarda kendinize güveniniz kırılmış olabilir. Bu soruların cevaplarını aldığımız yerlerden çokça geçtik. Şimdi, netleştiğimiz şey, bulduğumuz cevaplar olmalı. Şimdi, klasik Türk filmlerindeki şu replikteki gibi bir geri dönüş zamanı


'Zamanında kapından kovduğun fakir ama gururlu genç vardı ya, işte o benim!'


Koç burcundaki Güneş tutulması adeta 'kolları sıvama zamanı' diyor. Tembelliğe kapılmamalı, hedefe yoğunlaşabilmeli, kararlılık gösterebilmeliyiz.”


Daha fazlası HTHayat Youtube kanalında!



8 Nisan Koç burcunda Güneş Tutulması
8 Nisan Koç burcunda Güneş Tutulması


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.