8 Nisan 2024 Koç burcunda Güneş Tutulması

Esenlikler. 8 Nisan saat 21:20'de Koç burcunun 19. Derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Koç burcu liderlik etmek, kendini iddia etmek, girişim yapmak, cesaret göstermek, ortaya çıkmak ile ilgilidir. Bu 6 aylık dönemde bu konularla ilgili belirgin yeni başlangıçlar yaşayacağız.

An derecesi veya an haritasının yükselen burcu veya tepe noktasının önemli bir sabit yıldız etkileşimi yok. An derecesinin de önemli bir açısal etkileşimi yok. An haritasının yükselen burcu Akrep ve an derecesi haritanın 6. Evine düşüyor. Bu da bu cesaret, yeni başlangıçlar gibi konuların daha çok iş hayatını ve sağlık rutinlerimizi etkileyebileceği sonucuna varabiliriz. Dünya genelinde ve kişisel hayatlarımızda iş konuları ve sağlık konularıyla ilgili yeni bir döngü başlatacak olaylar meydana gelebilir. Yükselen burcun Akrep olması da işlerin biraz daha dönüşümsel, biraz daha ateş çemberinden geçmek gibi yaşanabileceğini, biraz krizli olabileceğini gösteriyor. Ayrıca hem Koç hem de Akrep burcunun yöneticisi Mars Balık burcunda Satürn ile kavuşumda.

Mars Balıkta çok da motivasyonlu değildir, biraz edilgendir ve dışarıdan gelen etkiye göre hareket eder. Çok sebatlı ve sabırlı değildir, gerçekçi de sayılmaz fakat Satürn etkisi ile sabır, sebat, birşeye kendini feda etme, teslim olma, teslim olarak disiplin gösterme gibi konular da ön plana çıkıyor. Belki de yeni sağlık rutini, diyet gibi konularda teslim olarak disipline olma konuları bize çok çok yardımcı olabilir.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir tutulma süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Boğa

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler sözkonusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen İkizler

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler sözkonusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Yengeç

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani tutulma civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar sözkonusu.

Yükselen Aslan

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler sözkonusu.

Yükselen Başak

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.

Yükselen Terazi

Koç tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak.

Yükselen Akrep

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması sözkonusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen Yay

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler sözkonusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Oğlak

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Kova

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Balık

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız nisan ay’ının ilk yarısında oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı sözkonusu olabilir.