15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması!

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa teklifi bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek.

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi çalışmalarına ilişkin soru üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini vurgulayarak, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

Birçok ülkenin çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak amacıyla çeşitli tedbirler aldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlattı. Göktaş, sosyal medya platformlarının çocukları ticari bir meta olarak kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu duruma seyirci kalamayacaklarını ifade etti. Bu konuda yaklaşık 1,5 yıldır kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Göktaş, süreçte uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çocuklarla görüşmeler yapıldığını söyledi. Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyona sevk edileceğini kaydetti.

"Bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir"

Sosyal medyanın çocuklarda çok yoğun bir depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını kaydeden Göktaş, "Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere 'Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulaması geçtiğimiz ay kullanıma açıldı. Bu platformla çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında sunuluyor. Uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuluyor. Sosyal Medya Çalışma Grupları ile 7 gün 24 saat takip ettiğimiz zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapılıyor. Bu çerçevede 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale edildi. İçeriği görülüyor, mahkemeye gidiyor. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor.