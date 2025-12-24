HTHAYAT
Çocuklu Hayat

Kötü bir çocukluktan sonra nasıl iyi bir ebeveyn olunur?

İyi bir ebeveyn ile büyümeyen çocuklar, çocukluk travmaları yaşayan çocuklar nasıl iyi ebeveyn olabilir? İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler...

Kötü bir çocukluktan sonra nasıl iyi bir ebeveyn olunur?
Giriş: 24 Aralık 2025, Çarşamba 12:23
Güncelleme: 24 Aralık 2025, Çarşamba 12:23

Ebeveyn olmaya dair hayaller kurduğunuzda ya da ebeveyn olduğunuzda kendinize “Ben daha iyisini yapacağım” diye söz vermek ve öğrenilmiş yanlışları değiştirebilmek çocuğunuza sizin sahip olamadığınız şeyleri sunabilmenin güçlü bir yoludur. Doğduğunuz evde her şey yanlış olabilir, iyi bir anne ve baba figürüyle büyümemiş olabilirsiniz ancak bu sizin ebeveynliğinizi her zaman kötü etkilemek durumunda değil. Genel kanı, kuşaklar arası travmanın nesilden nesle aktarıldığı yönündedir. Ancak yaşanan her şeye ragmen iyi bir ebeveyn olmak mümkün.

Kötü ebeveynlerin özellikleri

Kötü ebeveynlerin bazı yaygın davranış kalıpları vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

  • Yalan söyleme ve manipülasyon
  • Suçlama
  • Geçmişte yaşananları sürekli gündeme getirme
  • Yargılama
  • Şefkati esirgeme
  • Eleştirme ve bağırma
  • Fiziksel şiddet
  • Aşağılama ve kıyaslama
  • Sürekli kavga ortamı yaratma

Bu ebeveynler için hiçbir şey yeterli değildir. Ne kadar başarılı olursanız olun, mutlaka daha fazlasını isterler. Duygularınızı anlatmaya çalıştığınızda dinlemezler ama sizi çok iyi tanıdıklarını iddia ederler.

Kötü ebeveynliğin çocuklar üzerindeki etkileri

Bu tür ortamlarda büyüyen çocuklar, uzun vadede fiziksel, psikolojik ve sosyal pek çok sorunla karşılaşabilir. Uzmanlara göre çocuklukta ihmal ve istismar şu sonuçlara yol açabilir:

  • Kronik hastalıklar
  • Kalp-damar sorunları
  • Yüksek tansiyon
  • Beyin hasarı
  • Ruhsal bozukluklar
  • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
  • Madde kullanımı
  • Suç davranışları
  • Yetişkinlikte istismarı tekrarlama riski

Davranışsal çocuk doktoru Dr. Nerissa Bauer, bu deneyimlerin son derece yalnızlaştırıcı olduğunu ve çoğu kişinin yaşadıklarını paylaşmakta zorlandığını belirtmektedir.

Çocukluk deneyimleri ebeveynliğe nasıl yansır?

Olumsuz çocukluk deneyimleri (ACE’ler), ebeveynlikte daha fazla zorluk yaşanmasına neden olabilir. CDC’ye göre ACE’ler; şiddet, ihmal, bağımlılık, ruhsal hastalıklar ve aile içi istikrarsızlık gibi deneyimleri kapsar. Bu deneyimler, kişinin ebeveyn olduktan sonra aşırı kontrolcü, aşırı izin verici ya da sürekli hata yapmaktan korkan bir tutum geliştirmesine yol açabilir.

Döngüyü kırmak: Daha iyi bir ebeveyn olmak

Kendini tanımak

İlk adım, kendi güçlü ve zayıf yönlerini dürüstçe değerlendirmektir.

Destek almak

Terapi, destek grupları veya güvenilir rol modeller bu süreçte çok değerlidir.

Küçük adımlarla başlamak

Şefkatli davranmak başta zor ve yapay hissettirebilir. Ancak her olumlu etkileşim, çocuğun duygusal dayanıklılığını artırır.

Sınırlar koymak

Kendi ebeveynlerinizle ilişkinizi, çocuklarınızın güvenliği ve ruh sağlığı doğrultusunda yeniden düzenlemek gerekebilir.

İyi bir ebeveynin özellikleri

  • Hatasını kabul edip özür dilemek
  • Çocuğa yük bindirmemek
  • Zaman ayırmak
  • Gerekirse ortamdan uzaklaşmak
  • Vazgeçmemek

Çocuklar ebeveynlerinin mükemmel olmasını değil, denemeye devam etmesini ister.

İyi bir ebeveyne sahip olmak en kolay yoldur; ancak zor bir çocukluk, insanı daha bilinçli, daha empatik ve daha kararlı bir ebeveyn de yapabilir. Ben, kötü ebeveynliğin nelere yol açtığını gördüğüm için daha iyisini yapmaya kararlıyım. Geçmişiniz ne olursa olsun, çocuklarınız için güvenli, sevgi dolu ve istikrarlı bir ortam yaratmak mümkündür. İyileşme de tıpkı travma gibi nesiller boyunca aktarılabilir.

Referanslar

Jacquelyn Mitchard. “How to Be a Good Parent After a Bad Childhood” Şuradan alındı: https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/how-to-be-a-good-parent-after-a-bad-childhood/ (09.06.2025).

