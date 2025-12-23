Araştırma: Zeki erkekler daha sadık!

Yeni bir araştırmaya göre, zeki erkeklerin problem çözme ve örüntü tanıma becerileri sayesinde partnerlerine sadık kalma olasılıkları daha yüksek olabilir. Romantik bir ifade sayılmasa da yapılan analizler, en güvenilir erkek arkadaşların sayı ve harf dizilerindeki örüntüleri çözme konusunda daha yetenekli olma eğiliminde olduklarını ortaya koydu.

Bu bulgular, Oakland Üniversitesi tarafından yürütülen ve en az altı aydır bir ilişkisi olan 202 heteroseksüel erkeğin incelendiği yeni bir çalışmaya dayanıyor. Araştırmacılar, belirli bir zeka türüne sahip olan ve bazı özel testlerde yüksek puan alan erkeklerin daha sağlıklı bir romantik yaşam sürdüğünü ve partnerlerine daha güçlü bir bağlılık gösterdiğini tespit etti.

Ayrıca bu erkeklerin kıskançlık sergileme, partnerlerini aşağılama ve sevgilinin ilişkiyi sonlandırmasını zorlaştıran 'eş elde tutma' taktikleri olarak tanımlanan kontrolcü davranışlara başvurma olasılıklarının daha düşük olduğu belirlendi. Bu erkeklerin ilişki dışı risk almaya daha az eğilimli oldukları, erektil disfonksiyon sorunlarını daha az bildirdikleri ve psikopatik eğilimlerinin daha düşük olduğu da saptandı.

İLİŞKİ İdeal erkeğin 8 özelliği Araştırmacılar, sadakatsizliği doğrudan ölçmemiş olmaları nedeniyle sonuçları abartmamaya özen gösterse de, bulgular belirli bir zeka türüne sahip erkeklerin sadık kalmaya daha yatkın bir psikolojik profile sahip olabileceğine işaret ediyor. Sosyal bilimci Gavin Vance liderliğinde yürütülen çalışma, bir akademik dergide yayımlandı. Araştırma ekibi, sonuçların daha ileri analizlerle desteklenmeye değer olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar ayrıca bulguların sınırlı olduğunu, neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağını ve sonuçların erkeklerin kendi davranışlarına dair beyanlarına dayandığını özellikle vurguladı. Bu yılın başlarında Sydney Üniversitesi tarafından yayımlanan benzer bir çalışma da, erkek partnerlerin yüksek duygusal zekâya sahip olduğu çiftlerde ilişkinin daha tatmin edici olduğunu, güvenin daha derin ve çatışma çözme becerilerinin daha güçlü olduğunu ortaya koymuştu. Görünüş odaklı ve karmaşık çevrim içi flört uygulamalarının hakim olduğu günümüzde, bu bulgular zekânın mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabileceğine dair bir işaret sunuyor.