2025'te Yengeç - Akrep - Balık burçlarını neler bekliyor?

2025 yılı su grubu burç yorumları

Yengeç: Bu yılın en şanslısı sizsiniz!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; iç dünyanız, maneviyatınız ile ilgili olacak, ruhunuza iyi gelen şeyler yaptıkça desteklenecek, huzurlu ve güvende hissedecek, kadersel işaretler alacak, bir ilahi koruma altında olacaksınız. Yurt dışı bağlantıları, seyahatler, sanat ve şifa çalışmaları alanlarında destekleneceksiniz. 10 Haziran tarihinden itibaren; 1 yıl boyunca şans sizden yana olacak, ışığınızı parlatacak, öne çıkacak, ufkunuzu genişleteceksiniz. Ruhunuzu besleyen ilişkilerde olacak, ruhsal ve fiziksel sağlığınızın iyileştiğini fark edeceksiniz.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu ile; eylemde olmamalı, dinlenmeli, planlamalara odaklanmalı ve sağlığınızı korumalısınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek; ufkunuzu genişletmek, zihinsel ve fiziksel anlamda sınırlarınızı aşmaya gönüllü olmak, bilinmeyeni keşfetmeye açık olmakla ilgili olacak. Bu dönemde; eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantıları, dil öğrenmek, kendinizi bir alanda geliştirmeye açık olmak, 25 Mayıs sonrası meyvelerini verecek ve 2.5 yıl boyunca kariyerinize katkı olacak.

2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile; kariyer alanınızda hak edişlerinizi alıp almadığınızı sorgulayabilir, işinize dair gerekli değeri talep edebilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalar, yine sizi dış dünyaya ve sınırlarınızı aşmaya çağıracak. Denemediğinizi denemek, araştırmak, keşfetmek, seyahat etmek, öğrenmek ve öğretmek sizi ileriye taşıyan konular olacak.

Aşk hayatınızda ise en güzel zamanları; Temmuz, Kasım ve Aralık aylarında yaşayacaksınız.

Bu yıl; sınırlarınızı aşmalı, mutluluklara ve geleceğe odaklanmalı, kendinize daha çok inanarak ilerlemelisiniz.

Akrep: Yılın en parlayanı!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; mali konular, eş ve ortak kazancı, miras, banka, kredi, sermaye gibi konular olacak. Kaygıya girmedikçe bolluk bereket enerjinizin arttığını göreceksiniz. Aynı zamanda çok daha derin ve sezgisel hissedeceksiniz.

10 Haziran’dan sonra enerjiniz yükselirken, 1 yıl boyunca; hayatı daha çok keşfedecek, sınırlarınızı aşacak, seyahatler, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında şanslı olacaksınız.

Öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu ile; yine eğitim, seyahat, uzak bağlantılar, hukuk, medya, ticaret gibi alanlarda mücadeleler verebilir, bunların karşılığını Haziran ayı itibariyle alabilirsiniz.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a dek; kendiniz olabilmek, kendinizi hayatınızın merkezine almak, ilişkilerde doğru sınırları çizmek, ilişkilerinizi daha ciddi bir yola ilerletebilmekle ilgili olacak. Aynı zamanda bu yıl çocuk sorumluluğu da alabilirsiniz. 25 Mayıstan sonra ise 2.5 yıl boyunca; hayatınıza ve iş yaşamınıza yeni bir düzen gelecek. İşinizde daha fazla sorumluluk aldığınız bir statüye geçeceksiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; yaratıcılığınız artacak, aşk hayatınız canlanacak, hayallerinizi gerçekleştirmek için adım attıkça destekleneceksiniz. Yıl boyu arkadaşlık ve ekipler arasında kaybolmamalı, isminizle öne çıkmalı, yeni hobiler edinmeli, kalbinizi aşka ve eğlenmeye açmalısınız.

Aşk hayatınızda en şanslı zamanlar Ocak ayında başlarken, 2 Mart ve 14 Nisan arasında ilişkileriniz testten geçecek. Tutulmaların sizden istediğine dair farkındalıklar kazanacaksınız.

Bu yıl odağınızı kendinizi geliştirmeye çevirmeli, kalbinizin sesini dinlemeli, kendinizi aşka açmalısınız.

Balık: Kaderinizin değiştiği o yıl!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; ev, aile, yaşam alanınızla ilgili olacak. Bu süreçte kendinizle daha çok kalarak duygusal ihtiyaçlarınızı görebilir, ev alabilir, taşınabilir, evlenebilirsiniz. 10 Haziran'dan sonra ise; aşk, ilişkiler, hobileriniz, varsa çocuklarınız konusunda şanslı olacaksınız. Özellikle Sonbahar aylarında uzun ilişki kurabileceğiniz bir partnerle tanışabilir veya ilişkinizi ilerletebilirsiniz.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars retrosu ile, ilişkiniz önemli bir testten geçebilir. Bir ilişkiniz yoksa özgüveniniz ve kendinizi nasıl ortaya koyduğunuza dair farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a deki burcunuzda ilerleyen Satürn ile; kişiliğinizi yeniden yapılandırma, eylemde ve istikrarlı olma, hayata daha yetişkin yaklaşma, sorumluluk almayla ilgili olacak. 25 Mayıs'tan sonra ise; kendi ayaklarınız üzerinde durmayı ve kendi değerlerinizi üretmeyi, mali konuları doğru yönetmeyi öğreneceksiniz.

2 Mart - 14 Nisan aralığında yaşanacak Venüs retrosu ile bu konulara dair farkındalık yaşayabilir, mali alanlarınızı gözden geçirebilir, hak edişlerinizi talep edebilir ve aşırı harcamalarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu dönemde kesinlikle estetik- kuaför konularıyla ilgili bir şeyler yapmamalısınız.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; diğerlerine rehber olacak, hayattan ne istediğinizi gözden geçirecek, ilişkilerinizi değerlendirecek, doğru fedakarlık dengelerini kurdukça, kişiliğinizi korudukça destekleneceksiniz.

Aşk hayatınızda en şanslı zamanları, Ağustos ayından itibaren Sonbahar boyunca yaşayacaksınız.

Bu yıl oldukça değişiyor, yenileniyor, tutulmaları burcunuzda ağırlayarak herkese rehber oluyor, kendinizden daha emin bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorsunuz.

Mutlu yıllar!

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji