"Bugün kendimi geliştirmek için küçük bir adım atacağım"

Kendinizle her sabah yapabileceğiniz bir diğer önemli anlaşma, her gün kendinizi geliştirmek için küçük de olsa bir adım atmaktır. Bu, bir yeni beceri öğrenmek, bir kitap okumak ya da yeni bir şey denemek olabilir. Her gün ufak bir adım atarak uzun vadede büyük gelişim sağlayabilirsiniz. Bu anlaşma, kişisel gelişim yolculuğunuzda sürekli ilerlemenizi destekleyecektir.