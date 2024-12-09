2025'te İkizler - Terazi - Kova burçlarını neler bekliyor?

2025 yılı hava grubu burç yorumları

İkizler: Geleceğinizi yeniden inşa ediyorsunuz!

2025 yılında10 Haziran'a dek en şanslı olanlar sizlersiniz! Bu yıl hala Jupiter burcunuzda ilerlemeye devam ettiği için, kişiliğiniz ve yeteneklerinizle parlayacaksınız. Bu şansı elde edebilmek için odağı kendinize çevirmeli, girişim ve eylemde olmalısınız. 10 Haziran sonrası bu eylemleriniz neticesinde bolluk bereket enerjiniz çoğalacak. Dünyaya daha ait hissedeceksiniz, kazançlarınız ve üretkenliğiniz artacak.

İçinde bulunduğumuz Mars Retrosu ile, Ocak ve Şubat aylarında vereceğiniz mücadelelerin karşılığını 10 Haziran sonrası almaya başlayacaksınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek; kariyer alanınız, gelecek hedefleriniz ve toplum önündeki imajınıza dair olacak. Sabırlı ve istikrarlı olmalı, hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz. Bu süreçte; terfi, iş kurma, evlilik, ebeveyn olma gibi radikal gündemler yaşayabilirsiniz. 25 Mayıs sonrası ise hayallerinizi sağlamlaştırmak önemli olacak ve 2.5 yıl boyunca bu hayallere giden yolda kimlerin gerçekten yanınızda olduğunu görecek, sosyal çevrenizde bir eleme döneminden geçeceksiniz.

2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs retrosu ile; bu sürece dair farkındalıklar yaşayacak ve özellikle geçmiş arkadaşlıklar içerisinde değer duygunuzu gözden geçireceksiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; ev ve kariyer arasında denge kurmak en önemli deneyim alanınız olacak. Kariyerinize ve gelecekte olmak istediğiniz kişiye odaklanmak, diğerlerinin onay ve beklentisinden sıyrılmak sizi ileriye taşıyan şey olacak.

Aşk hayatınızda ise en güzel zamanları; Ekim, Kasım aylarında yaşayacaksınız.

Bu yıl mutlaka geleceğinize odaklanmalı ve ilerde kendinizi nerede görmek istiyorsanız o hedefinizi gerçekleştirmek üzere sorumluluklar almalısınız.

Terazi: Hayatınıza yeni bir düzen geliyor!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; eğitim, seyahat, uzak bağlantılar, medya, hukuk, ticaret gibi konular olacak. Oldukça iyimser hissedecek, geleceğe daha çok inanmanızı sağlayacak olaylar yaşayacak, keşfetmeye açık oldukça hayat pencerenizi genişleteceksiniz.

10 Hazirandan sonra ise 1 yıl boyunca, kariyerinizde en parlak zamanlarınızı yaşayacaksınız. Aynı zamanda; evlilik, ebeveyn olma, terfi gibi geleceğinizi etkileyecek radikal kararlar alabilirsiniz. Bu süreçte önemli olan, sizi besleyen ve gerçekten ait hissettiğiniz hayalinize doğru kimseyi dinlemeden adımlar atabilmek olacak.

Öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu ile; kariyerinizde emek ve mücadele verebilir, karşılığını Haziran ayı itibariyle alabilirsiniz.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a dek; günlük yaşamınızı, iş düzeninizi, alışkanlıklarınızı düzenlemeye dair olacak. Ruhunuzla uyumlu bir rutin yaratmak önemli olurken, size iyi gelmeyen ve sağlığınızı etkileyen alışkanlıkları geride bırakmanız gerekecek. İş yaşamında zamanı doğru yönetmeli, yeteneklerinizi kullanmalı, yaşamınıza düzen getirmelisiniz. 25 Mayıs sonrası, 2.5 yıl boyunca; ilişkiler ve evliliğe dair kararlar alabilir, ortaklık kurabilir veya bozabilirsiniz.

Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile; evlilik ve ortaklıklara dair farkındalıklar yaşayabilir, hem aşkta hem işte hayat yolunu kimlerle yürümeniz gerektiğine dair kararlar alabilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; kabuğunuza çekilmek yerine dış dünyada üretken oldukça, şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. İlerlemek için size iyi gelmeyen birçok kişi, yer, iş ve durumu geride bırakabilirsiniz. Sağlık sorunları yaşıyorsanız şifa bulabilirsiniz. İş arıyorsanız işe girebilirsiniz.

Aşk hayatınızda en şanslı zamanları ise Ocak ve Kasım aylarında yaşayabilirsiniz.

Özetle; bu yıl sizi yolunuzdan ve hayallerinizden alıkoyan ne varsa arınarak, daha hafif ve daha özgür ilerleyecek, iş ve aşk yaşamınızda kadersel destekler bulacaksınız.

Kova: Yılın en bolluk bereketle dolanı!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; aşk, eğlence, sanat, hobileriniz ve varsa çocuklarınız konusunda olacak. Kalbinizin sesini dinledikçe sizi doğru yola götürdüğünü fark edeceksiniz. Kendinizi merkeze almak, özgürce kimliğinizi yaşamak ve görünür olmak sizi ileriye taşıyacak.

10 Haziran'dan sonra ise yaşamınız hareketlenirken; sizi mutlu eden, daha huzurlu ve ait hissettiğiniz bir iş ve günlük rutin yaratacaksınız. Eğer sağlık problemleriniz varsa bu dönemde şifalanabilir, işinizde daha çok ilerleyebilirsiniz.

Öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu'nu; iş yaşamınızda planlamalar yapmak için değerlendirmeli, girişimler yapmamalısınız. Bu dönemde verdiğiniz emeklerin karşılığını Haziran ayından sonra alacaksınız. Aynı zamanda bu dönemde özellikle göğüs, mide, rahim sağlığınızı daha çok korumalısınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a dek mali alanlara dair olurken; istikrarlı ve disiplinli oldukça kaynaklarınızın çoğaldığını görebilirsiniz. Bu dönemde mutlaka birikim yapmalısınız. 25 Mayıs'tan sonra ise sorumluluk alanlarınız; iletişim, haberleşme, eğitim, seyahat, sosyal medya gibi alanlarda olacak. Kendinizi korkusuzca ifade etmeyi, sınır çizmeyi öğreneceksiniz. Aynı zamanda kardeşinizle ilgili bir sorumluluk da alabilirsiniz.

2 Mart - 14 Nisan aralığında yaşanacak Venüs retrosu ile; geçmişten haberler alabilir, yakın çevreniz ve sosyal medyadaki ilişkileriniz aracılığıyla değer verdiğiniz konu ve kişileri, aynı zamanda kendinizi ifade ediş şeklinizi yenileyebilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; çalışarak ürettikçe, kendi ayaklarınız üzerinde durdukça, yeteneklerinizi ortaya çıkarttıkça kaynaklarınızı çoğaltacaksınız.

Aşk hayatınızda en şanslı zamanları Temmuz - Ağustos aylarında yaşayabilirsiniz.

Bu yıl odağınız; yeteneklerinize güvenmek, üretmek, kaynaklarınıza odaklanmak olmalı. 'Severek çalıştığınızda, bir gün bile işe gitmiş olmazsınız' sözü bu yıl sizin sözünüz olacak.

Mutlu yıllar!

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji