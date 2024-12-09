2025'te Boğa - Başak - Oğlak burçlarını neler bekliyor?

2025 yılı toprak grubu burç yorumları

Boğa: Hayalleriniz gerçek oluyor!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; kaynaklarınız, gelirleriniz, yeteneklerinizi gösterebilmek ve üretebilmekle ilgili olacak. Bu yıl daha çok kazanç elde etmek için kişisel gelişiminize önem vermeli, aynı zamanda Satürn bu alana gelmeden önce birikim yapmalısınız. 10 Haziran tarihinden sonra ise; yakın çevre ilişkileriniz, eğitimleriniz, sınavlarınız, kardeşleriniz, medya ve seyahat alanlarında şanslı olacaksınız. Bu alanlarda ruhunuzu besleyen, kendinizi dünyaya daha ait hissettiğiniz gelişmeler yaşayacaksınız.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu ile; iletişim, haberleşme, eğitim gibi alanlarda bir mücadele ve planlama içinde olacak, meyvelerini Haziran ayı itibariyle alacaksınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek; hayallerinizi gerçekleştirmek için daha istikrarlı olmak, sizi ve gelişiminizi desteklemeyen çevrelerden arınmak, size iyi gelen kalıcı ve sağlam dostlarla yola devam edebilmek olacak. 25 Mayıs sonrası 2.5 yıl boyunca biraz içe dönebilir, daha sakin bir döneme geçebilir, maneviyatınıza ve ruh sağlığınıza iyi gelmeye yönelebilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; arkadaşlık ve aşk ilişkilerinize dair karmik konular gündeme gelebilir. Yıl boyunca geleceğinize odaklanmak, bağımsızlık ve özgünlük enerjinizi korumak, toplum önünde görünür ve sosyal olmak sizi ileriye taşıyan şeyler olacaktır.

2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile; geçmiş konular, hesaplaşmalar, geçmişten gelen ilişkiler ve kadınlar eşliğinde öz değerinizi ve güven duygunuzu yapılandırabilir, bir arınma ve hafifleme döneminden geçebilirsiniz.

Aşk hayatınızda ise en şanslı aylarınız: Eylül ve Ekim ayları olacaktır.

Bu yıl mutlaka hayallerinize odaklanmalı ve aklınızdaki fikirleri hayata geçirmenin riskini almalı, sizi besleyen ve yükselten çevrelerle yola devam etmelisiniz.

Başak: Bu yıl konunuz; ilişkiler!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; kariyer yaşamınız ve hedefleriniz olacak. Bu dönemde bilgi ve yeteneklerinizle dikkat çekebilirsiniz. Evlilik, ebeveyn olmak ve terfi gibi konular gündeminizde olabilir. 10 Hazirandan sonra ise 1 yıl boyunca; sosyalleştikçe, dış dünyada aktif oldukça şansı yaşamınıza çekebilirsiniz. Size iyi gelecek çevrelere girebilir, birçok hayalinizi gerçekleştirmek için kadersel destekler bulabilirsiniz.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars Retrosu ile; arkadaşlıklar konusunda önemli farkındalıklar yaşayarak elemeler yapacaksınız. Bu aylarda hayalleriniz için verdiğiniz mücadelenin ve yaptığınız planların karşılığını Haziran ayından sonra alacaksınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek; evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler olmaya devam edecek. İlişkilerde neye ihtiyacınız olduğunu ve olmadığını partnerinizde aynalayarak kendinizi daha iyi tanıyor olacaksınız. Kalıcı ve sağlam ilişkiler yola daha sağlam devam ederken, sağlıklı olmayan ilişkilerde bir sınavdan geçiyor olacaksınız. 25 Mayıs sonrası ise; korkularınızı aşmak, mali alanlarınızı doğru yönetmek, size iyi gelmeyen her şeyden arınmak 2.5 yıl boyunca deneyim alanınız olacak.

Mart- 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile; mali konularda dikkatli olmalı, fedakarlıklarınızı dengelemeli, ortak veya iş kazançlarınızı doğru yönetmelisiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; sen- ben dengesi kurmak, fedakarlıklarınızı dengelemek, kendinizi korku ve kaygılarla yalnızlaştırmamak, alıcı olmaya, birlikte hareket etmeye ve koşulsuz sevgiye açık olmak önemli olacak. Bu yıl Venüs Retrosunu aşabilirseniz, bir çoğunuz evlilik kararı alabilirsiniz.

Aşk hayatında en şanslı zamanlarınız ise, Ekim ayında olacak.

Özetle; bu yıl ruhunuza denk olanla eş olacak, sizinle aynı frekansta olanlarla yola devam edecek, birliğin, sevginin ve desteğin güzelliklerini deneyimleyeceksiniz.

Oğlak: Yılın en üretkeni!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; iş, sağlık ve yaşam düzeninizle ilgili olacak. Çok yönlü, aktif ve iletişim halinde oldukça şansı yaşamınıza çekeceksiniz. Sağlık, diyet, spor ve iş bulma konusunda şanslı olacaksınız. 10 Haziran’dan sonra ise 1 yıl boyunca; evleneceğiniz kişi ile tanışabilir, evlenme teklifi alabilir, evliyseniz eşinizin yaşamında güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Şanslı ortaklıklar kurabilirsiniz.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars retrosu ile; ilişki, evlilik veya ortaklığınız sağlamlık konusunda bir testten geçebilir.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a dek; anlama ve anlaşılmaya dair olacak. Kendinizi ifade etmek, iletişim, eğitim, haberleşme gibi alanlarda daha disiplinli olmak, kardeş sorumluluğu almak gündeminize gelebilir. 25 Mayıstan sonra ise 2.5 yıl boyunca; ev, taşınma, aile kurma, ailenizle daha çok ilgilenme gibi sorumluluklar alabilirsiniz.

2 Mart - 14 Nisan aralığında yaşanacak Venüs Retrosu ile; aile ilişkilerinizi yenileyebilir, çocukluğunuzun bugününüze etkilerini görebilir, evinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla, önemli haberler neticesinde önemli kararlar alabilirsiniz. Daha çok iletişim kurmak, yazmak ve kendinizi anlatmak, eğitimler almak, seyahatlere çıkmak, kendinizi geliştirmek sizi ileriye taşıyan konular olacaktır.

Aşk hayatınızda ise en şanslı zamanları Temmuz ayında yaşayabilirsiniz.

Bu yıl; ruhunuzun ihtiyaçlarını daha iyi anladığınız, kendinizi daha çok anlattığınız, üretken ve parlak fikirlerle dolu bir yıl geçireceksiniz.

Mutlu yıllar!

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji