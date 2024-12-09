2025'te Koç - Aslan - Yay burçlarını neler bekliyor?

2025 yılı ateş grubu burç yorumları

Koç: Kişiliğiniz değişiyor!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; kendinizi anlatma ve anlaşılmaya dair olacak. İletişim, eğitim, zihinsel faaliyetler, reklam, ticaret, sosyal medya gibi alanlarda desteklenecek, hızlı haberler eşliğinde önemli kararlar alacak, şanslı anlaşmalara imza atacaksınız. Aynı zamanda kardeşlerinizin yaşamında güzel gelişmelere tanık olacak, çevrenizden destekler bulacaksınız. 10 Haziran tarihinden sonra ise yaşama daha ait hissedeceğiniz, huzurlu bir döngü başlayacak. 1 yıl boyunca; ev, aile, taşınma, evlenme, bebek sahibi olma gibi konularda destekleneceksiniz.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars retrosu ile; aile, ev, evlilik gibi alanlarda bir mücadele verebilir, karşılığını Haziran ayından sonra almaya başlayabilirsiniz.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek iç dünyanızla ilgili olmaya devam edecek, durma, içe dönme ve güzel bir arınma döneminde olacaksınız. 25 Mayıs sonrası 2.5 yıl boyunca artık dış dünyaya çıkmaya başlayacak, gücünüzü, otoritenizi fark edecek, diğerlerine olan sınırlarınızı yapılandıracak ve hayata daha olgun yaklaşacaksınız.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; iş, hayat ve sağlık düzeninizde yenilemeler, iyileşmeler yapmanız gerekecek. Alışkanlıklarınızı değiştirerek daha verimli bir yaşam yaratacaksınız.

2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu burcunuzda gerçekleşirken; geçmiş konular, ilişkiler ve mali konular aracılığıyla öz değerinizi yeniden fark edecek, herkese olması gereken değeri vereceksiniz.

Aşk hayatınızda ise en şanslı aylarınız; Mayıs, Haziran ve Ekim ayları olacak.

Bu yıldan itibaren kendinizi daha iyi tanıyacak, daha olgun bir ruhla hayata yaklaşacak, ait olduğunuz yeri bulacaksınız.

Aslan: Yılın en huzurlusu sizsiniz!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; hayalleriniz için attığınız adımlar, sosyal çevreniz, yaratıcılığınız ile ilgili olacak. Bu süreçte daha görünür olacak, fark yaratacak, dikkat çekeceksiniz. 10 Haziran sonrası ise; iç huzurunuz artacak, kendi alanınızda mutlu ve ait hissedecek, 1 yıl boyunca korunduğunuzu hissedeceksiniz. Maneviyatınız genişleyecek, rüyalarınızdan ve yaşamdan işaretler alacak, sezgilerinizin güçlendiğini fark edeceksiniz. Seyahatler, deniz ve doğa size iyi gelecek.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars retrosu ile; içsel huzursuzluk ve yorgunluk hissedebilir ve neyi nasıl yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu dönemde yaşayacağınız fark edişler ve çevrenizdeki arınmalarla, haziran ayından sonra huzuru sağlamış olacaksınız.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar 25 Mayıs'a dek; size iyi gelmeyeni bırakabilmek ve hayatınızdaki değişimlere adapte olabilmekle ilgili olacak. Aynı zamanda bütçenizi doğru yönetmeniz çok önemli olacak. 25 Mayıs sonrası ise 2.5 yıl boyunca hayat görüşünüzü yeniden yapılandıracaksınız. Sektörünüze göre; eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantıları, sosyal medya gibi alanlarda uzmanlaşmak, daha disiplinli olmak önemli olacak.

2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile; uzaklarda yaşayan veya eğitim hayatından tanıdığınız kişiler, geçmişten gelen kişiler veya iş çevrenizdeki kadınlar aracılığıyla ilişkileriniz sınanabilir, değer duygunuzu yeniden yapılandırabilirsiniz.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla; mali alanları doğru yönetmeniz, birikim ve yatırımlar yapmanız size iyi gelen konular olacak.

Aşk hayatında ise en şanslı zamanlarınızı Ağustos ve Aralık aylarında yaşayabilirsiniz.

Bu yıl; sınırlarınızı korumalı, kendi iç dünyanıza, ruhunuzu besleyen kim ve ne varsa ona odaklanmalısınız.

Yay: Aşk kokan bir yıl!

2025 yılında şanslı olduğunuz alanlar, 10 Haziran'a dek; hayat yolunu birlikte yürüdüğünüz insanlardan yana olacak. Bu yıl evlilik kararı alabilir, evleneceğiniz kişiyle tanışabilir, eşinizin yaşamında güzel gelişmelere şahit olabilir, size iyi gelecek ortaklık veya iş birlikleri kurabilirsiniz.

10 Haziran tarihi sonrası ise 1 yıl boyunca; alacaklar, sermaye, eş ve ortak kazançları olacak. Yaşamınızdaki krizleri daha rahat çözecek, sezgilerinizden destek alacaksınız.

Ancak öncesinde Şubat sonuna dek yaşanacak Mars retrosu ile; borçlar, eş veya ortak kazançları, banka, krediler gibi alanlarda bir mücadele verebilirsiniz. Haziran ayından sonra bu çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz.

Yaşamda bu yıl sınandığınız alanlar, 25 Mayıs'a dek; aile, ev konuları, ev sorumluluğu almak, taşınmak, aile sağlığı, aidiyet alanınızı bulamamak ile ilgili olabilir. Kendinize yeni bir yaşam alanı yarattığınız bir dönemden geçebilirsiniz. 25 Mayıs'tan sonra ise 2.5 yıl boyunca; sanat veya spor alanlarında disiplinli olmak, ciddi ilişki sorumluluğu almak, hayatta eğlenmeyi de bilmek, istiyorsanız çocuk sorumluluğu almak olabilir. Kendinizden daha emin olmanız, kendinizi merkeze almanız gerekebilir.

Bu yıl gerçekleşecek tutulmalarla, önce iç huzurunuza odaklanmak gündeminizde olurken; kendinizi iyi hissettikçe ve hayattan beslendikçe iş ve kariyerinizin de düzene girdiğini görebilirsiniz. Hayatınızı ev ve aile konularında yeniden inşaa edebilirsiniz.

Aşk hayatınızda en şanslı zamanlar; Mayıs- Haziran aylarında olurken, 2 Mart - 14 Nisan tarih aralıklarındaki Venüs Retrosu ile aşk hayatınızda karmik gündemler yaşayabilirsiniz, eski ilişkileriniz gündeme gelebilir.

Bu yıl kendinizi yeniden tanıyacak, hayat sahnenizde ışıl ışıl parlayacak, yaşamınızı temelden yeniden inşa edeceksiniz.

Mutlu yıllar!

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji