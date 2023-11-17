2024 yılında Koç, Aslan, Yay burçlarını neler bekliyor?

Koç & Yükselen Koç

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle geleceğe dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Şubat ayında ise 2023 Ekim – Kasım aylarında başlattığınız konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; ürettikçe şanslı olduğunuz, kendi kendinize yetebildiğiniz, bolluk bereket akışınızın çoğaldığı, birikimler yapmak için desteklendiğiniz, yeteneklerinizin daha görünür olacağı zamanlardasınız. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; bildiklerinizle parlayacak, sözlerinizle daha fazla etki yaratacak, sosyal ve iletişim halinde oldukça şansı yaşamınıza çekeceksiniz. Eğitim, sosyal medya, yayıncılık, ticaret, seyahatler, kardeş ve yakın çevre ilişkilerinizde güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle içe dönmeye ve kendinizi daha çok görmeye başladınız. Bu yıl boyunca da ruhunuza ve kendinize iyi gelmeyi, sınırlarınızı çizmeyi, fedakarlık dengesini doğru kurmayı öğreneceksiniz. Size iyi gelmeyen kişi ve yerleri kalıcı olarak geride bırakacaksınız.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte yaşamınızda doğru ilişki dengelerini kurmak üzere yeni ve cesur kararlar alabilirsiniz. 8 Nisan Güneş Tutulması ile fark ettiklerinizle birlikte kendinizi merkeze alabilir, ilerleme cesareti gösterebilirsiniz. Ancak burcunuzda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. İç dünyanıza, iş, sağlık ve yaşam düzeninize iyileşmek üzere ışık tutacak. 2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; hayattan keyif aldığınız konuları gözden geçirecek, ilişkiler, çocuklarınız veya sanatsal alanlarda planlamalar yapacaksınız.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; aile, ev yaşamı ve ilişkilerde karmik deneyimlerle ilgili olacak. Eylül 2024’te başlatacağınız eylemleri gözden geçireceksiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri ‘ben’ alanınıza işaret ederken, bu yıl kendiniz olma cesaretini gösterin. Yıl bittiğinde ruhsal ve fiziksel olarak kendinize iyi gelenleri seçmiş, kendinizi yeniden keşfetmiş olacaksınız.

Aslan & Yükselen Aslan

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle iş, yaşam ve sağlık düzeninize dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Şubat ayında ise özellikle ilişkiler ve eşinizle ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; kariyer, gelecek hedefleri, evlilik veya ebeveynliğe dair şanslı etkilerde olacak, kendinizi ve yeteneklerinizi gösterdikçe şansla destekleneceksiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında statünüze dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; sosyal oldukça şansla desteklenecek, aktif, eğlenceli, sizi yükselten ve size iyi gelen çevrelerle dolu, ışığınızla daha çok görüldüğünüz bir sürece başlayacaksınız. Bu dönemde hayallerinize yaklaşabilir, gelirlerinizi arttırabilir, vizyon dolu hissedebilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; iç dünyanızı kimlerle paylaştığınızın, kendinizi kime açtığınızın önem kazandığı bir döneme başladınız. Aynı zamanda eş veya ortak kazançlarını yönetmek, alacaklar, krediler, vergi veya miras gibi konularla ilgili deneyimler yaşadığınız bir dönem başladı. Bu yıl bu etkiler devam edecektir. Korku ve kaygı bilincinden çıkarak, bereket ve bolluğunuzu arttırmayı deneyimliyorsunuz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; bildiklerinizi yenileyebilir, eğitim, sosyal medya, kardeş ilişkileri gibi alanlarda kadersel değişimler yaşayabilir, beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Onay alma çabasından özgürleşeceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; sınırlarınızı aşma, özgürleşme cesareti göstereceğiniz, eğitim, yurt dışı, medya, hukuk alanlarında kadersel gelişmeler yaşayacağınız bir dönemde olacaksınız. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bolluk bereket bilincinizi yeniledikçe, akışa güvendikçe, kazançlarınızı çoğaltacaksınız.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek. Konfor alanınızdan çıkmanın, sınırlarınızı aşmanın güzelliklerini yaşayacaksınız.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; kendinizi ve fikirlerinizi nasıl ortaya koyduğunuzu gözden geçirecek, ertelediğiniz başlangıçlar için yaratıcı planlamalar yapacaksınız.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; uzakta yaşayan sevdikleriniz, eğitimler, seyahatler, hukuksal konular ile ilgili yavaşlama, gecikmeler ve gözden geçirmeye dair olacak. Bu dönemde yaşadıklarınız size yeni bir hayat felsefesi kazandıracak. Eylül 2024’te başlatacağınız eylemleri gözden geçireceksiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; bilgeliğe, özgürlüğe, kendinizi aşmaya işaret ederken bu yıl yaşamın getireceği her şey hayatınıza renk katacak, cesur oldukça ruhunuzu yeniliyor olacaksınız.

Yay & Yükselen Yay

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle bütçenizi düzenleme ve kaynaklarınızı yönetmeye dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Şubat ayında ise özellikle aile ve kariyer konuları ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; kişisel gelişime önem verdikçe şansı yaşama davet edeceğiniz, sağlık ve yaşam düzeninizi iyileştirmek konusunda desteklendiğiniz bir döngüde olacaksınız. Bu dönemde beden farkındalığı edinebilir, kendinize daha iyi gelebilirsiniz. İşinizde daha yaratıcı, ait ve üretken hissedebilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında iş ve yaşam düzeninize dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; evlilik, ortaklık, iş birlikleri, danışmanlıklar konusunda şanslı etkilerde olacaksınız. Kendinizi uyum, destek ve birliğin güzelliklerine açmalısınız. Partnerinizle hayatı keşfedebilir, güzel seyahatlere çıkabilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; kendinizi ifade ediş şeklinizi, bildiklerinizi sunma şeklinizi yenilemeye dair deneyimlerden geçiyorsunuz. Bu yıl da eğitimler, seyahatler, aile ilişkileri veya evliliğe dair aldığınız sorumluluklar vesilesiyle hayata bakış açınızı ve iletişim şeklinizi yenileyebilirsiniz. İç dünyanıza iyi gelmek başarınızın anahtarı olacak.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; sosyal çevrenizi yenileyeceğiniz, kendinize iyi gelen çevrelere gireceğiniz, doğru arkadaşlık dengeleri kuracağınız deneyimler yaşayabilirsiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; aşk hayatınız hareketlenebilir, ilişkinize heyecan katabilirsiniz. Daha fazla öne çıkmak, çocuk sahibi olmak ve hobilerinizde başarılar yakalamak için destekleniyorsunuz. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bu süreçte ev ve ailenize dair sorumluluklar alabilir, konfor alanınızdan çıkma cesaretini gösterebilir, evlenebilir, kendi evinize taşınabilirsiniz.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan ilişki ve arkadaşlıklara dair konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; hayata bakış açınızı gözden geçirecek, geçmişte yaşadıklarınızı anlamlandırıyor olacaksınız. Seyahat, eğitim, taşınma planlamalarınızı bu tarihten önce yapmalısınız.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; kazançlarınız, eş ve ortak kazançları, ruhsal dünyanız ve aile sağlığınıza dair kadersel gelişmelerle ilgili olabilir. Eylül 2024’te başlatacağınız eylemleri gözden geçireceksiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; hayat sahnenizi, aşkla parlamayı işaret ediyor. Kendinize güvendikçe ışıldayacak, içinizdeki aşkı ilişkilerinize, yaratıcılığınıza, işlerinize yansıtacaksınız.

Hepinize mutlu yıllar dileklerimle!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi