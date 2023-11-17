2024 yılında Boğa, Başak, Oğlak burçlarını neler bekliyor?

Boğa & Yükselen Boğa

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle eğitim, seyahat, hukuk, ticaret gibi alanlara dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ancak öncesinde bu alanlarda gecikmeler söz konusu olabilir.

Şubat ayında ise 2023 Ekim – Kasım aylarında iş, sağlık ve yaşam düzeninize dair başlattığınız konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; attığınız her adımda şansla desteklendiğiniz çok özel zamanlarda olacaksınız. Yıl boyunca kendinizle ve yeteneklerinizle öne çıkabilirsiniz. Ertelediğiniz tüm başlangıç ve girişimleri yapabilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında kalıplarınızı kırarak beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; kaynaklarınızın, bolluk bereketinizin çoğalacağı, fikirleriniz, eğitim, seyahat veya ticaret bağlantılarınızla kazançlarınızı arttıracağınız, belki de iki işten kazanç sağlayacağınız etkilerde olacaksınız. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle hayallerinizi hayata geçirmeye dair deneyimlerden geçiyorsunuz. Bu yıl da hayallerinizi gerçekleştirmek için doğru planlamalar yapmanız gerekecek, aynı zamanda sizi gerçekten destekleyen, yükselten gerçek dostlarınızı fark ederek bir sadeleşme sürecinden geçeceksiniz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte yaşam ve iş düzeninizi ruhsal ve bedensel olarak kendinize iyi gelecek şekilde düzenleyeceksiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile içe dönerek kendinizi bulacağınız, size iyi gelmeyen rutin ve işlerden uzaklaşma cesareti göstereceğiniz, maneviyatınızı genişleteceğiniz etkilerde olacaksınız. Taşınma, uzaklaşma, atanma gibi gündemleri bu dönemde yaşayabilirsiniz. Ancak bu süreçte gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Aşk ve arkadaşlıklara dair hareketli gündemler yaşayacaksınız. Bu dönemde hayallerinizi gerçekleştirmek için çevreniz tarafından size şans kapıları açılacak. 2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ile 2023 Ekim ayında başlayan iş ve yaşam düzeninize dair konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlama sürecine gireceksiniz. Sağlığınızla ilgili bir probleminiz varsa şifalanıp iyileşme fırsatları bulacaksınız.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; ev, aile, yaşam alanlarınızla ilgili planlamalar yapabilirsiniz. İç dünyanıza iyi gelmek, içinizdeki çocuğu iyileştirip mutlu etmek için ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; aile, yakın çevre veya sosyal medyada iletişim şeklinizi yenilemeye dair olacak. Bu dönemde sözlü tartışmalara girmemeli, trafikte dikkatli olmalısınız. Zihninize iyi gelen çalışmalar yapmalısınız. Bu süreçte Eylül 2024’te başlatacağınız eylemleri gözden geçireceksiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri iç dünyanıza ışık tutarken; ruhunuza iyi geldikçe, durup dinlenmeye izin verdikçe yaşamınızın güzelleştiğini fark edeceksiniz. Yaşamın anlamının sizde saklı olduğunu fark ettiğiniz bir yıl geçiriyor olacaksınız.

Başak & Yükselen Başak

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle aşk, ilişkiler, çocuklarınız, yatırımlarınız ve hobilerinize dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ancak öncesinde kendi merkezinizde olmak ve hayattan daha çok keyif almak için ihtiyacınız olanı göreceksiniz.

Şubat ayında ise özellikle mali kazançlarınız ile ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; sınırlarınızı aştıkça destekleneceğiniz, hayata bakış açınızı genişleteceğiniz, gelecek planları yapacağınız etkilerde olacaksınız. Eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantıları, ticaret, seyahatler alanlarında şanslı olacaksınız. Hayatınıza ufkunuzu genişletecek renkli insanlarla tanışabilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında bu konulara dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; öncesinde edindiğiniz bilgilerle kariyerinizde parlayacak, bildiklerinizle görünür olacak, başarılar ve yükselişler yaşayacaksınız. Bu süreçte terfi alabilir, evlenebilir, daha çok tanınabilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; kendinizi ilişkiler aracılığıyla tanıyor ve daha çok kendiniz olabilmeyi deneyimliyorsunuz. Bu yıl da deneyim alanınız evlilik, ortaklık ve ikili ilişkilere dair olabilir, evlenebilir veya bu alanlarda daha gerçekçi bakmayı öğreneceğiniz sorumluluklar alabilirsiniz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; alma verme dengenizi doğru kurmayı öğrenecek, mali konulara dair bakış açınızı yenileyerek bolluk bereket alanınızı iyileştireceksiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; mali konularda bir tamamlanma yaşayabilir, eş, ortak kazançları veya mahkemeden, bankadan gelecek kazançlarla alakalı bir dönemi kapatabilirsiniz. Destek almaya, yatırımlar yapmaya açık oldukça yeni kazançlar elde edebilirsiniz. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. İlişkileriniz veya evliliğinize dair yeni bir kadersel yola giriyor olacaksınız.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek. Bu dönemde önünüzde yeni gelir kapıları açılabilir, ortaklıklarda bitiş veya başlangıçlar yaşayabilir, aynı zamanda eş kazancına dair hareketli gündemlere başlayabilirsiniz.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; içe dönmeye, durup dinlenmeye davet edileceksiniz. Bu dönemde uzaklaşmak, tatile çıkmak, ruhsal ve manevi dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Geçmişin size katkılarını görebilir, rüya ve sezgilerinizin rehberliği ile ilerleyebilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; hayalleriniz için attığınız adımları gözden geçirmek, sizi destekleyen doğru arkadaşlık ilişkileri ile yola devam edebilmek olacak. Bu süreçte Eylül 2024’te başlatacağınız eylemleri gözden geçireceksiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; kendi ruhunuzun derinliklerine korkusuzca inmenizi, arınmanızı, hafiflemenizi, yenilenmenizi destekleyecek. Böylece yaşamınızda yepyeni güzelliklere ve mucizelere yer açacak, hayatı yeniden keşfediyor olacaksınız.

Oğlak & Yükselen Oğlak

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle kendinizle ilgili tüm başlangıç ve girişimleri kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Burcunuzda gerçekleşecek retro ile radikal kararlar alabilirsiniz.

Şubat ayında ise özellikle ev ve kariyerinize dair konularla ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; hayat sahnenizde parıl parıl parladığınız, yeteneklerinizin daha çok görünür olabileceği, aşk dolu zamanlarda olacaksınız. Bu dönemde içinizdeki çocuğu mutlu ve güvende hissettirecek ilişkilere başlayabilir, eğer istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında aşk veya çocuklarınıza dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; yaşam düzeninizin hareketleneceği, iş yaşamınızda çifter çifter fırsatlar elde edebileceğiniz, kişisel gelişiminize önem verdikçe, iletişim halinde ve aktif oldukça destekleneceğiniz etkilerde olacaksınız. Bu süreçte sağlığınızı da şifalandırabilirsiniz. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; günlük yaşam düzeninizi neye ayırdığınızı, zihninizi nelerin meşgul ettiğini, yakın çevre ve kardeşlerinizle olan iletişim şeklinizi gözden geçiriyor, doğru sınırlar koymayı öğreniyorsunuz. Bu yıl da bu etkiler devrede olacak. Bildiklerinizi kalıcı hale getirmek ve aktarmak için destekleniyor olacaksınız.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; kariyer ve ev yaşamınız arasında doğru dengeleri kurmayı öğrenecek, yükselmenin anahtarının iç dünyanızı iyileştirmek ve bulunduğunuz yere ait hissetmek olduğunu fark edeceksiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; daha fazla içe dönebilir, evde zaman geçirebilir, ev ve yaşam alanınıza dair değişimler yapabilirsiniz. Aileniz veya evliliğinize dair kararlar aldığınız bir dönem yaşayabilirsiniz. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bu süreçte fikirlerinizi daha çok paylaşabilir, sözlerinizle daha çok etki yaratabilirsiniz. Yakın çevre, kardeş ve komşuluk ilişkilerinizde kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz güçlü biçimde size yol gösteriyor olacak.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan kariyer ve ailenize dair konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; mali konular, eş veya ortak kazancı, borçlar, vergiler gibi alanlarda değerlendirme ve planlamalar yapabilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; evliliğiniz, ilişkileriniz veya ortaklıklarınızla ilgili olabilir. Bu konularda eylemlerinizi gözden geçirdiğiniz kadersel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eylül 2024’ten itibaren başlayan konular yeniden gündeme gelebilir.

Yıl boyu Ay Düğümleri; aidiyet hissettiğiniz yerde çiçek açmayı destekliyor. Bu yıl dünyayla, ailenizle, kendinizle olan ilişkinizi güzelleştirecek, sevdiklerinize daha çok zaman ayıracak, kendi halinizde daha mutlu bir dünya yaratacaksınız.

Hepinize mutlu yıllar dileklerimle!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi