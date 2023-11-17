2024 yılında İkizler, Terazi, Kova burçlarını neler bekliyor?

İkizler & Yükselen İkizler

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle bütçe planlaması, ortak kazançlar, eş kazancı, kredi ve vergiler gibi alanlara dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ancak öncesinde bu alanlarda gecikmeler söz konusu olabilir.

Şubat ayında ise 2023 Ekim – Kasım aylarında idealleriniz, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinize dair başlattığınız konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; iç dünyanızın ve maneviyatınızın genişlediği, yaşam tarafından korunduğunuzu hissettiğiniz, yurt dışı bağlantılarında desteklendiğiniz, rüyalar ve sezgilerinizin size rehberlik ettiği bir süreçtesiniz. Bu dönemde kaos alanlarından uzaklaşarak ruhunuza iyi gelecek deneyimler yaşayabilir, gelecek hazırlıkları yapabilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında iç dünyanızda beklenmedik güzel uyanışlar yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; adeta yeniden doğduğunuz, sahneye çıktığınız, parladığınız, şansın sizinle olduğu zamanlara başlayacaksınız. Dış dünyada bildiklerinizle, kimliğinizle daha çok etki yaratacak, sağlığınızı iyileştirecek, ilerleme motivasyonunu ve desteğini bulacaksınız. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.2023 Şubat ayında başlayan etkilerle kariyer yaşamınızda yeni sorumluluklar almak, kendi yaşamınızın otoritesi olmak, sınırlarınızı doğru belirlemek, doğru kariyeri seçmekle ilgili deneyimler yaşıyorsunuz. Bu deneyimleri bu yıl da yaşamaya devam ederek kariyerinizi, statünüzü ve yaşamınızdaki otorite figürlerle olan ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte hedef ve hayallerinize giden yolda bir dönemi tamamlayabilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinizde doğru dengeleri kurmak üzere farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile hayalleriniz için cesur adımlar atabilir, daha görünür olabilir, yepyeni sosyal çevrelere girebilir ve toplum tarafından destek görebilirsiniz. Ancak bu süreçte gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Kariyeriniz veya hayattaki statünüzle ilgili kadersel değişimler yaşayacaksınız. Bu dönemde iş değişikliği, evlenme, boşanma veya ebeveyn olma gibi gündemler yaşamınızda söz konusu olabilir.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ile 2023 Ekim ayında başlayan aşk ilişkileriniz veya çocuklarınıza dair konularla alakalı bir değişim veya tamamlanma sürecine gireceksiniz. Kendinizi ve yeteneklerinizi daha fazla gösterme fırsatı bulacaksınız.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; iletişim şeklinizi, yakın çevre ve kardeş ilişkilerinizi, sosyal medyanızı, seyahatlerinizi, ticari bağlantılarınızı gözden geçirebilir, bu alanlarda daha çok kendiniz olmak üzere planlar yapabilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; mali alanlarda attığınız adımları gözden geçirmek ve kaynaklarınızı doğru yönetmek olacak. Bu süreçte Eylül 2024’te başlatacağınız eylemler yeniden gündeminize gelebilir.

Yıl boyu Ay Düğümleri hayallerinizi gerçekleştirmeye işaret ediyor. Yaşamın sihrine güvenin, hayallerinize doğru cesur adımlar atın, doğallığınızı yaşayın ve kendiniz olabildiğiniz ilişkileri seçerek yükselmeyi unutmayın.

Terazi & Yükselen Terazi

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle aile, ev ve yaşam alanınıza dair tüm planlamalarınızı kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.

Şubat ayında ise özellikle kendiniz, ilişkileriniz veya evliliğiniz ile ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; mali kaynaklarınız, ortak veya eş kazancınız, yatırımlar, alacaklara dair meselelerde oldukça şanslı etkilerde olacaksınız. Bu dönemde yaşamınızdaki krizleri kolaylıkla çözebilir, ruhsal olarak daha derin hissedebilir, ilişkilerinizde çok daha tutkulu ve derin zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında mali konulara dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; sınırlarınızı aştığınız, ufkunuzu genişlettiğiniz, geleceğe dair umut dolu planlar yaptığınız zamanlarda olacaksınız. Bu dönemde hayatınız oldukça renklenebilir, hayattan çok fazla şey öğrenebilir, yeni dünyalar keşfedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantıları, seyahatler, eğitimler, ticaret gibi alanlarda çok şanslı olacaksınız. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; iş, yaşam ve sağlık düzeninizi gözden geçiriyorsunuz. Bu yıl da bu alanlarda bir yapılandırma döneminde olabilirsiniz. Size iyi gelmeyen her şeyi yaşamınızdan çıkartarak daha sağlıklı rutinler ve iş döngüsü yaratabilirsiniz.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde burcunuzda yaşanacak tutulma ile birlikte; kendinizle ilgili önemli fark edişler, yüzleşmeler, imaj değişimleri yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz bu dönemde oldukça aydınlatıcı olabilir ve hayatınızda yepyeni bir sen – ben dengesi kurabilirsiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; ilişkileriniz, evliliğiniz veya ortaklıklarınızla ilgili yeni önemli başlangıçlar yapabilir, yalnızsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Diğerlerinden destek almak, kendinizi yalnızlaştırmamak bu dönemde önemli olacaktır. Aynı zamanda hukuksal konularda şanslı etkilerde olacaksınız. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Yaşam düzeninize dair yepyeni bir döneme gireceksiniz. Akışta olmayı, zamana güvenmeyi öğrenecek, arınacak, ruhunuza iyi gelen iş ve yaşam alışkanlıklarınızı seçeceksiniz. Sağlığınızı şifalandıran gündemler sizinle olacak.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecek. Tutulma burcunuzda gerçekleşirken, kendinizle ilgili radikal kararlar alıyor ve yenileniyor olacaksınız.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; hayallerinizi, ideallerinizi ve sosyal çevre ilişkilerinizi, toplum önündeki iletişim şeklinizi gözden geçiriyor, yeniliyor olacaksınız.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; kariyeriniz, statünüz ve gelecek planlarınızla ilgili adımlarınızı gözden geçirmek olacak. Bu süreçte Eylül 2024’te başlayan konuların yeniden yaşamınıza geldiğini görebilirsiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; kendinizle olan ilişkinizi güzelleştirdikçe diğerleri ile olan ilişkilerinizi iyileştirmeyi işaret ediyor. Kendi içinizde dengeyi ve huzuru sağladıkça, yaşamın da size sizdeki güzellikleri yansıttığını göreceksiniz.

Kova & Yükselen Kova

Yıla 3 Ocak tarihine dek sürecek Merkür Retrosu ile başlıyoruz. 11 Ocak tarihi itibariyle durağan bir dönemi geride bırakacak, içe dönerek planladığınız tüm başlangıç ve girişimleri kalıcı ve istikrarlı bir şekilde hayata geçirebileceksiniz.

Şubat ayında ise özellikle iletişim, eğitim, yakın çevre ilişkilerine dair konularla ilgili 2023 Ekim – Kasım aylarında başlatılan konuların sonuçlarını görmeye başlayabilirsiniz.

Bu yıl 26 Mayıs tarihine dek; iç huzurunuzu sağladıkça, şans ve fırsatları yaşamınıza çekeceksiniz. Yıl boyunca; ev, aile ve yaşam alanlarınıza dair konularda şanslı olacak, ait hissettiğiniz yerlerde zaman geçirerek güven ve rahatlığa kavuşacaksınız. Özellikle 21 Nisan tarihi etrafında ev veya ailenize dair beklenmedik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

26 Mayıs’tan yıl sonuna dek; hayattan keyif aldığınız, daha yaratıcı ve pozitif hissettiğiniz, kendinize daha çok güvendiğiniz, aşk dolu zamanlara başlayacaksınız. Bu dönemde heyecanlı ilişkilere başlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için de destekleniyor olacaksınız. Bu etkileri en çok 6 Haziran tarihinden itibaren 1 ay boyunca görebilirsiniz.

2023 Şubat ayında başlayan etkilerle; emeklerinize, zamanınıza, ürettiklerinize, kaynaklarınıza değer vermek, kazançlarınızı doğru yönetmekle ilgili deneyimlere başladınız. Bu yıl da bu etkiler devam ederken, kendi ayaklarınızın üstünde durmak, başarmak, kendinize yetebilmek, birikimler yapmakla ilgili destekleniyor olacaksınız.

Bu yıl 25 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde Ay, 8 Nisan ve 2 Ekim tarihlerinde Güneş Tutulmaları yaşayacağız. 25 Mart tarihinde yaşanacak tutulma ile birlikte; eğitim, iletişim, uzaklarla olan bağlantılar veya hukuksal konularla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz.

8 Nisan Güneş Tutulması ile; önemli haberler ve kararlar alabilir, kendinizi daha cesur ve güçlü ifade edebilirsiniz. Eğitim, seyahat, yazarlık, sosyal medya veya ticaret alanlarında çıkışlar yapabilir ve adım attıkça kadersel olarak desteklenebilirsiniz. Aynı zamanda kardeş ve yakın çevre ilişkileriniz de gündemde olabilir. Ancak aynı anda gerçekleşecek Merkür Retrosu sebebiyle ani ve dürtüsel çıkışlar yapmadan, planlı ilerlemelisiniz.

18 Eylül tarihinde yaşanacak Ay Tutulması, 9 yıllık bir döngüyü kapatacak. Bu süreçte mali alanlarda kadersel değişimler ve tamamlanmalar yaşayabilir, kazançlarınıza dair yeni bir sürece girebilirsiniz.

2 Ekim tarihinde yaşanacak Güneş Tutulması ise 2023 Ekim ayında başlayan iletişim, haberleşme, eğitim veya yakın çevreye dair konularla alakalı bir tamamlanma ve yeniden başlamayı getirecektir.

4 Ağustos sonrası yaşanacak Merkür Retrosu ile; ilişkiler, evlilik veya ortaklık ilişkilerinizi gözden geçirerek yenileyebilirsiniz.

7 Aralık tarihinde başlayacak Mars Retrosu ile gündeminiz; sağlığınıza iyi gelecek alışkanlıklar edinmek ve kendinize iyi bakmak olacak. Bu dönemde çok çalışmaktan veya sorumluluklar almaktan kendinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Sürecin etkilerine dair ipuçlarını Eylül 2024’ten itibaren almaya başlayabilirsiniz.

Yıl boyu Ay Düğümleri; anlayarak, anlaşılarak, konuşarak kendinizi beslemeyi ve ilişkilerinizi güzelleştirmeyi işaret ediyor. Bu yıl bildiklerinizi yenilediğiniz, hayata bambaşka pençelerden bakmayı öğrendiğiniz, sözlerinizle öne çıktığınız bir yılda olacaksınız.

Hepinize mutlu yıllar dileklerimle!

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi