2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hangi madalyaları aldık?

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, 15 dalda toplam 94 sporcu ile mücadeleye devam ediyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda hangi madalyaları aldık?

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hangi madalyaları aldık?
Yaşam
Giriş: 03 Eylül 2024 11:00 Güncelleme: 03 Eylül 2024 15:52
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Kadınlar ‘T20 Özel Sporcu’ 400m elemelerinde 54.96’lık dereceye imza atan Milli atlet Aysel Önder, dünya rekorunu elde ederek finale yükseldi. Bugün saat 20.08'de kadınlar T20 finalinde koşacak.


Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile 12. sırada.


Paris Paralimpik Oyunları başladı!
Paris Paralimpik Oyunları başladı!

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hangi madalyaları aldık?

Mahmut Bozteke - Para Taekwondo - Altın Madalya

Öznur Cüre - Para Okçuluk - Altın Madalya

Serkan Yıldırım - Para Atletizm - Altın Madalya

Alican Özcan - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Aysel Özgan - Para Atıcılık - Gümüş Madalya

Fatih Çelik - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Gamze Gürdal - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Muhammet Khalvandi - Para Atletizm - Gümüş Madalya

Meryem Betül Çavdar - Para Taekwondo - Bronz Madalya

Nesim Turan - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya

Ali Öztürk - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya


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