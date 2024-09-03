Kadınlar ‘T20 Özel Sporcu’ 400m elemelerinde 54.96’lık dereceye imza atan Milli atlet Aysel Önder, dünya rekorunu elde ederek finale yükseldi. Bugün saat 20.08'de kadınlar T20 finalinde koşacak.

Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile 12. sırada.

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hangi madalyaları aldık?

Mahmut Bozteke - Para Taekwondo - Altın Madalya

Öznur Cüre - Para Okçuluk - Altın Madalya

Serkan Yıldırım - Para Atletizm - Altın Madalya

Alican Özcan - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Aysel Özgan - Para Atıcılık - Gümüş Madalya

Fatih Çelik - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Gamze Gürdal - Para Taekwondo - Gümüş Madalya

Muhammet Khalvandi - Para Atletizm - Gümüş Madalya

Meryem Betül Çavdar - Para Taekwondo - Bronz Madalya

Nesim Turan - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya

Ali Öztürk - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya