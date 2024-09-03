Kadınlar ‘T20 Özel Sporcu’ 400m elemelerinde 54.96’lık dereceye imza atan Milli atlet Aysel Önder, dünya rekorunu elde ederek finale yükseldi. Bugün saat 20.08'de kadınlar T20 finalinde koşacak.
Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile 12. sırada.
2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda hangi madalyaları aldık?
Mahmut Bozteke - Para Taekwondo - Altın Madalya
Öznur Cüre - Para Okçuluk - Altın Madalya
Serkan Yıldırım - Para Atletizm - Altın Madalya
Alican Özcan - Para Taekwondo - Gümüş Madalya
Aysel Özgan - Para Atıcılık - Gümüş Madalya
Fatih Çelik - Para Taekwondo - Gümüş Madalya
Gamze Gürdal - Para Taekwondo - Gümüş Madalya
Muhammet Khalvandi - Para Atletizm - Gümüş Madalya
Meryem Betül Çavdar - Para Taekwondo - Bronz Madalya
Nesim Turan - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya
Ali Öztürk - Para Masa Tenisi - Bronz Madalya
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