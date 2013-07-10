Ülkeler ve batıl inançları

Bir ülkede uğur getirdiğine inanılan bir davranış, başka bir kültürde uğursuzlukla ilişkilendirilebiliyor. Kimi insanlar yeni yıla 12 üzüm yiyerek giriyor, kimileri belirli sayılardan kaçınıyor, kimileri de kendilerini kötü enerjiden koruduğuna inandıkları nesneler taşıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu inanışlar, toplumların tarihini, kültürel hafızasını ve gündelik yaşam alışkanlıklarını anlamak için de ilginç ipuçları sunuyor. Peki, dünyanın farklı yerlerinde hangi batıl inançlar varlığını sürdürüyor?

Bulgaristan

Bulgaristan’da alkolsüz içecekleri tokuşturmazlar. Alkolsüz içecekleri tokuşturan kişinin çocuğunun çirkin olacağına inanılırmış. Yaygın olan batıl inançlardan bir tanesi de, bekar kadınların masa kenarında oturmamaları. Masa kenarında oturan bekar kadınların evlenecek erkek bulma şansının az olduğuna inanılır.

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İspanya

İspanyollar ise yılbaşı gecesi yılın her bir ayı için 12 üzüm yiyorlar. Saat 12’de, 12 üzüm yiyenler bütün yıl şanslı olacaklarına inanıyorlar.

Rusya

Ruslar, sokakta yürürken önlerinden geçen biri elinde boş kova taşıyorsa, o kişinin para kaybedeceğine inanırlar. Eğer önlerinden su taşıyan biri geçerse, en kısa sürede zengin olacaklarına inanırlar.

İtalya ve Amerika

Avrupalılar da 17 rakamı uğursuzluk getirdiğine inanırlar. Pek çok ülkede özellikle İtalya’da 17 numaralı hane ve kapı numarası ve uçaklarda, otobüslerde de koltuk numarası bulunmaz. Bazı ülkelerde ise, 7 ve 13 rakamlarının uğursuzluk getirdiğine inanılmaktadır. Özellikle Amerika’da otellerde 13 rakamı taşıyan oda ve kat bulunmamaktadır. Bu katlar 12/A olarak numaralandırılmıştır. Bazı kadınlar da ayın 13’ünde alışverişe çıkmazlar.

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İngiltere

İngiltere’de köpek balığı dişinin şans getirdiğine inanırlar. Ayın ilk günü “beyaz tavşanlar, beyaz tavşanlar, beyaz tavşanlar” demek şans getirir. Sonbaharda düşen yaprakları yakalamak şans getirir ve yakalanan her yaprak bir sonraki sene için şanslı geçecek bir ay anlamına gelir.

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Japonya

Japonya'da yemek çubuklarını pirinç kasesine dik biçimde saplamak uğursuz kabul ediliyor. Bunun nedeni, bu uygulamanın cenaze ritüellerinde kullanılan bir geleneği çağrıştırması. Bu nedenle yemek sırasında çubuklar kasenin üzerine bırakılıyor ya da yanına konuyor.

Çin

Çin kültüründe 8 sayısı şans ve refahla ilişkilendiriliyor. Bunun nedenlerinden biri, sayının Çince telaffuzunun refah ve zenginlikle ilişkili bir sözcüğün telaffuzuna benzemesi. Bu nedenle 8 sayısı, telefon numaralarında, plakalarda ve özel gün seçimlerinde tercih edilebiliyor.

İtalya

İtalya'da cornicello adı verilen, kırmızı ve boynuz biçimindeki küçük tılsımların nazara ve kötü şansa karşı koruduğuna inanılıyor. Genellikle kolye veya anahtarlık olarak taşınan bu nesne, İtalyan kültüründeki geleneksel uğur sembollerinden biri. Türkiye'deki nazar boncuğuyla benzer bir işlev taşıyor.

Türkiye

Türkiye’de var olan batın inançlardan bazıları: Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkacağına inanılır. Akşam tırnak kesilmez. Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir. Kırılan ayna uğursuzluk getirir. Nazar boncuğunun kötülüklerden ve nazardan koruduğuna inanılır.

Ortak inanışlar

Birçok kültürde insanlar, iyi giden bir durumun bozulmasını önlemek veya kötü şansı uzaklaştırmak amacıyla tahtaya vuruyor. İngilizcede “knock on wood”, bazı kültürlerde ise “touch wood” olarak bilinen bu alışkanlığın kökeni konusunda farklı açıklamalar bulunuyor. Bu nedenle geleneği tek bir tarihsel nedene bağlamak yerine, farklı toplumlarda benzer biçimlerde yaşatılan bir batıl inanç olarak ele almak daha doğru.

Çoğu toplumlarda merdivenle ilgili pek çok batıl inanç vardır. Türkiye’de merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceğine inanırız. Bu durum Hıristiyanlarda ise, iki ayaklı merdiven açıldığında üçgen oluşturduğundan, altından geçerken şeytanla anlaşmaya girileceğine ve bu yüzden kutsal üçlemenin bozulacağına inanırlar.