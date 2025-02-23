Etli lahana sarması

Tarif defterimden;

Mutfağımızın bereketli ve leziz kış yemeklerinden biri olan etli lahana sarma. Üzerindeki Adana usulü sarımsaklı, naneli ve nar ekşili sosuyla çok lezzetli oluyor.

Servis: 6 kişilik

Lahanayı haşlama & hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1 orta boy sarmalık lahana, 2,5 kg

1 yemek kaşığı tuz

Yarım limon

4 - 5 lt su

İç harcı için;

2 orta boy kuru soğan, minik yemeklik doğranmış

1,5 bardak osmancık pirinç, yıkanıp suyu süzdürülmüş

300 gr az yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru reyhan

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Yarım bardak zeytinyağı

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2 bardak sıcak su

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Sosu için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

7 - 8 diş sarımsak, ezilmiş

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon suyu

1/4 bardak sıcak su

Üzerine;

7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Lahananın tepesindeki saplı bölümü oyarak çıkartın, ters çevirip kenarlardan kesin, ortadaki bölümü kare olacak gibi keserek ayırın (görseldeki gibi toplamda yedi parça olacak).

*Büyük bir tencereye su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve yarım limonu ekleyin. Lahana dilimlerini kaynayan suya aktarın, alt üst yaparak yumuşayana kadar yaklaşık 7 - 8 dakika haşlayın (fazla haşlamamaya dikkat edin, sarılacak kıvama gelmesi yeterli). Haşlanan lahanaları soğuk su dolu kaba aktarın. Tüm lahana dilimleri bitene kadar aynı işlemi uygulayın ve soğuk sudan geçirdikten sonra süzgeçe alın.

*İç harç malzemelerini geniş bir kaba alarak karıştırın.

*Lahana dilimlerinin sert ve damarlı olanlarını pişirme tenceresinin tabanında kullanacağımızdan kenara ayırın. Diğerlerinin kenarlarına birer tatlı kaşığı iç harçtan koyarak sarın (yaprak sarması gibi kenarlarını kapatmıyoruz, pişerken dağılmıyorlar, endişe etmeyin).

*Kalın tabanlı geniş bir tencereye kenara ayırdığınız damarlı lahanaları 2 - 3 kat olacak gibi yerleştirin. Üzerlerine lahana sarmalarını yerleştirin (kullandığım tencerede 3 kat oldu). Sarmaların üzerini dolma taşı veya tabak ile kapatın, sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

Sarmalar pişerken bu arada sosunu hazırlayalım;

Ezilmiş sarımsak ve zeytinyağını tavaya alın, kısık ateşte sarımsak yağa aromasını bırakınca sırayla nane, salçalar, toz kırmızı biber, limon suyu, nar ekşisi ve sıcak suyu ekleyin. 2 - 3 dakika pişirdikten sonra ocağı kapatın.

*Sarmaları 40 dakika pişirdikten sonra üzerindeki dolma taşını kaldırın ve sosu üzerine gezdirin, dolma taşı olmadan kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

*Sarmaları tencerede 15 - 20 dakika dinlendikten sonra üzerlerine maydanoz serpiştirin ve yanında süzme yoğurt ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...