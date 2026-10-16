En yüksek IQ'ya sahip 40 meslek açıklandı: Liste başındaki meslek ezber bozdu!

Bir mesleği seçerken eğitim, kazanç ve iş imkanları kadar o işin gerektirdiği beceriler de merak ediliyor. BRGHT IQ Testi verilerine göre hazırlanan sıralamada veri bilimcileri ilk sırada yer alırken matematik, yazılım ve mühendislik alanlarındaki meslekler de üst sıralarda dikkat çekti. Ancak bu sonuçlar, mesleklerin ya da bu alanlarda çalışan herkesin zeka düzeyini kesin olarak gösteren bir ölçüt değil.

IQ ORTALAMASI EN YÜKSEK 10 MESLEK

BRGHT verilerine göre mantıksal, sayısal ve uzamsal akıl yürütme becerilerini ölçen testte veri bilimcileri 119,10 puanla ilk sırada yer aldı. Aktüerler 118,61 puanla ikinci, gömülü yazılım mühendisleri ise 114,84 puanla üçüncü oldu.

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İlk 10 sırada yazılım ve mühendislik mesleklerinin ağırlığı dikkat çekti. Matematik öğretmenleri de 114,37 puanla dördüncü sıraya yerleşti.

EN YÜKSEK IQ ORTALAMASINA SAHİP 10 MESLEK

Veri bilimcisi: 119,10

Veri bilimcisi: 119,10 Aktüer: 118,61

Aktüer: 118,61 Gömülü yazılım mühendisi: 114,84

Gömülü yazılım mühendisi: 114,84 Matematik öğretmeni: 114,37

Matematik öğretmeni: 114,37 Geliştirme mühendisi: 113,98

Geliştirme mühendisi: 113,98 Proses mühendisi: 113,78

Proses mühendisi: 113,78 Yazılım mühendisi: 113,33

Yazılım mühendisi: 113,33 Yapı mühendisi: 113,29

Yapı mühendisi: 113,29 Arka uç geliştirici (Backend): 113,00

Arka uç geliştirici (Backend): 113,00 .NET geliştiricisi: 112,80

DOKTORLAR VE MİMARLAR KAÇINCI SIRADA?

Listede yalnızca teknoloji ve mühendislik alanları bulunmuyor. Mimarlar 112,51 puanla 11'inci sırada yer alırken aile hekimleri 110,79 puanla 16'ncı sıraya yerleşti.

İç hastalıkları uzmanlarının ortalama IQ puanı 110,13, acil tıp doktorlarının ise 110,06 olarak paylaşıldı. İşletme danışmanları 109,77 puanla 25'inci, makine mühendisleri 109,11 puanla 29'uncu sırada yer aldı.

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Listenin 40'ıncı sırasında ise 108,34 puanla keşif jeologları bulunuyor.

IQ PUANI MESLEK BAŞARISINI TEK BAŞINA GÖSTERMİYOR

IQ testleri, belirli bilişsel becerileri değerlendirmek için kullanılıyor. Ancak zeka çok yönlü bir kavram olduğu için bu testler insanın tüm yeteneklerini kapsamıyor. Ayrıca bir meslek grubunun ortalama puanı, o meslekte çalışan herkesin aynı bilişsel özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor.

Mesleki başarıda eğitim ve deneyimin yanı sıra iletişim, yaratıcılık, problem çözme ve farklı koşullara uyum sağlama gibi beceriler de önem taşıyor. Bu nedenle sıralamayı mesleklerin kesin zeka düzeyini gösteren bir liste olarak değil, belirli bir testin sonuçlarına dayanan bir karşılaştırma olarak değerlendirmek gerekiyor.