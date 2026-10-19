Türkiye'de sonbaharın en güzel manzaraları görenleri büyülüyor! Bu 12 rotayı keşfetmeye hazır mısınız?

Türkiye'de sonbahar manzaraları, sararan yaprakların göl yüzeylerine yansıdığı ormanlardan denizle kızıl tonların buluştuğu kıyılara kadar birbirinden farklı güzellikler sunuyor. Doğanın renk değiştirdiği bu dönemde bazı rotalar, şehir kalabalığından uzaklaşmak ve mevsimin en etkileyici görüntülerine tanıklık etmek isteyenleri bekliyor.

YEDİGÖLLER'DE AĞAÇLARIN RENKLERİ GÖLLERE YANSIYOR

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbahar denince Türkiye'de akla gelen ilk rotalardan biri. Büyükgöl, Nazlıgöl, Deringöl, Seringöl, İncegöl, Küçükgöl ve Sazlıgöl çevresindeki ağaçlar sarıdan turuncuya, kızıldan kahverengiye uzanan tonlara bürünüyor. Göl yüzeyinde oluşan yansımalar ve ağaçların arasından geçen yürüyüş yolları, bölgeyi özellikle doğa fotoğrafçılığı için dikkat çekici hale getiriyor.

REKLAM

İSTANBUL'DAN UZAKLAŞMADAN DOĞANIN RENKLERİNİ KEŞFEDİN

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Belgrad Ormanı yakınında bulunan Atatürk Arboretumu, sonbaharda şehrin içinde farklı bir manzara sunuyor. Ağaçların yapraklarını döktüğü dönemde göletlere yansıyan renkler, bölgeyi fotoğraf çekmek isteyenler için öne çıkarıyor. Farklı ağaç türlerini bir arada görebilmek de arboretumun dikkat çeken özellikleri arasında.

ABANT GÖLÜ'NDE SONBAHARIN HER TONU BİR ARADA

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü, yaklaşık 1.350 metre rakımda yer alıyor. Gölün çevresindeki ormanlar sonbaharda renk değiştirirken suyun sakin yüzeyi bu görüntüyü tamamlıyor. İşaretli yürüyüş yolları ve göl kıyısı, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor.

REKLAM

İZMİR'İN KARAGÖLÜ SONBAHARDA BAŞKA GÜZEL

Karagöl, İzmir çevresinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin değerlendirebileceği rotalardan biri. Çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili göl, sonbaharda değişen bitki örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor. Kentin hareketli atmosferinden uzaklaşmak isteyenler için göl çevresindeki doğal manzara, kısa bir kaçamak fırsatı sunuyor.

YENİCE ORMANLARI SİSLİ MANZARALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Karabük'ün Yenice ormanları, zengin bitki örtüsü ve geniş orman alanlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sonbaharda yaprakların sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesi, orman yollarına farklı bir görünüm kazandırıyor. Bölgenin nemli iklim koşulları nedeniyle sisli manzaralarla da karşılaşılabiliyor.

REKLAM

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE MAVİ VE KIZILIN BULUŞMASI

Isparta'daki Eğirdir Gölü, mavi sularıyla sonbaharda renk değiştiren çevre bitki örtüsünü bir araya getiriyor. Göl çevresinde yürüyüş yapmak ve manzarayı farklı noktalardan izlemek mümkün. Eğirdir Kalesi ve tarihi yapılar da doğal güzelliklerle kültürel keşfi birleştirmek isteyenler için rotaya ayrı bir boyut katıyor.

AMASRA'DA SONBAHAR DENİZİN VE ORMANIN RENKLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bartın'ın Amasra ilçesi, Karadeniz'in mavisini çevresindeki ormanların sonbahar renkleriyle buluşturuyor. Sahil boyunca yürüyüş yaparken deniz manzarasını izlemek, ilçenin tarihi dokusunu keşfetmek de mümkün. Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı ve Amasra Müzesi, doğa gezisine kültürel duraklar eklemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

REKLAM

AYANCIK'TA SONBAHAR ORMANLARIN DERİNLİKLERİNE UZANIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesi, özellikle Çangal ve İnaltı ormanlarıyla sonbahar gezileri için dikkat çeken bölgeler arasında yer alıyor. Kayın, gürgen ve meşe ağaçlarının renk değiştirmesiyle ormanlık alanlar mevsimin farklı tonlarını sergiliyor. Akgöl Tabiat Parkı da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin değerlendirebileceği doğal alanlardan biri.

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARINDA SU VE ORMAN AYNI MANZARADA

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz Ormanları, subasar ormanları ve sulak alanlarıyla diğer rotalardan ayrılıyor. Kayın, gürgen, meşe ve dişbudak ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, sonbaharda farklı renkleri aynı manzarada buluşturuyor. Saka, Mert, Erikli, Hamam ve Pedina gölleri ise bölgenin doğal zenginliğini keşfetmek isteyenlere farklı duraklar sunuyor.

REKLAM

GÜLHANE PARKI'NDA TARİHİN İÇİNDE SONBAHAR YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Gülhane Parkı, sonbahar renklerini şehrin merkezinde görmek isteyenler için öne çıkıyor. Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılan parkta, çınar ağaçlarının dökülen yaprakları yürüyüş yollarını kaplıyor. Sarayburnu çevresindeki manzaralar da park gezisine eşlik ediyor.

BOZCAADA SONBAHARDA SAKİN VE RENKLİ BİR YÜZ GÖSTERİYOR

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada, yaz aylarındaki hareketli atmosferinin ardından sonbaharda daha sakin bir görünüm kazanıyor. Bağların renk değiştirdiği, ada sokaklarının dinginleştiği bu dönemde sahil manzaraları ve gün batımı öne çıkıyor. Deniz, bağlar ve tarihi dokunun bir araya gelmesi, Bozcaada'yı sonbaharda da keşfedilmeye değer bir rota haline getiriyor.

REKLAM

SUUÇTU ŞELALESİ'NDE SONBAHARIN SESİ DEĞİŞİYOR

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi, yaklaşık 38 metreden dökülen suyuyla dikkat çekiyor. Şelalenin çevresindeki ağaçlar sonbaharda renk değiştirirken kayalıkların arasından akan su, manzaraya hareket katıyor. Yağışların ardından su miktarındaki artış da şelalenin görünümünü etkileyebiliyor.