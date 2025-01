Şükretmek ile minnettarlık arasındaki farklar

Yüzeysel olarak bakıldığında, minnettarlık ve şükretme aynı şeymiş gibi görünebilir ve hatta bunları birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Ancak bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır ve şükretme, çok daha büyük bir olumlu etki taşır.

Psikolog Alla Klymenko “Minnettarlık ve şükretme, yakından ilişkili olsalar da farklı takdir etme boyutlarını temsil eder” diyor. Peki, şükretmek nedir? Minnettarlığı şükretmekten farklı kılan detaylar nelerdir? Şükretmeyi günlük rutininize katmanın neden önemli olduğuna birlikte bakalım:

Şükür ve minnettarlık arasındaki farklar

“Şükür” ve “minnettarlık” kavramları arasında pek çok ortak nokta vardır. Her ikisi de sonuçta hayatınızdaki güzel şeylere duyulan takdiri merkez alır. Aslında, bir kelimenin tanımı genellikle diğerine bir atıf içerir ve tersi de geçerlidir ancak aralarında bazı nüanslar vardır.

Psikoterapist Brianna Paruolo, minnettarlığı şu şekilde tanımlıyor: “Minnettarlık, kapıyı açık tutan birini fark edip hemen ‘teşekkürler!’ diyen o arkadaş gibidir - anlık, durumsal ve belirli bir eyleme bağlıdır. Somut bir olaya tepki verirsiniz. Biri kahvenizi doldurdu mu? Teşekkür edersiniz. Terfi mi aldınız? Minnettar olursunuz." Ancak, şükranı farklı kılan ve onu biraz daha derin yapan şey, bu derin takdir duygusudur. Şükran, daha çok bir ruh hali gibidir; örneğin, gerçekten iyi geçen bir terapi seansı sonrası hissedilen huzurlu duygu gibi. Paruolo, “Daha derin, daha tutarlı ve belirli bir tetikleyiciye ihtiyaç duymaz,” diyor. “Şükran tüm deneyimlerinize, anında neşe uyandırmayan kısımlar da dahil olmak üzere, sürekli bir takdir duygusu geliştirmekle ilgilidir.”

Kısacası, minnettarlık genellikle birinin sizin için güzel bir şey yaptığı anda verdiğiniz otomatik tepkidir. Öte yandan, şükran, hayatınızda olumlu ve anlamlı bir fark yaratan şeyleri düşündüğünüzde hissettiğiniz duygusal tepkidir.

Şükran pratiğinin faydaları nelerdir?

Teşekkür etmek harika bir davranış, kibar olmak her zaman iyidir! Ancak minnettarlık duygusundan elde edilen faydalar daha güçlüdür. Öncelikle, duygusal olarak daha iyi bir durumda olmanızı sağlar. “Şükran için ‘Ş Vitamini’ denilmesi hoşuma gidiyor çünkü bu, zihnimizi ve bedenimizi besleyerek pozitiflik, sağlık ve iç dengeyi doldurur” diyor Klymenko.

Einstein Journal’da yayınlanan, 64 rastgele kontrollü klinik çalışmayı içeren bir meta-analize göre, düzenli olarak şükran pratiği yapan insanlar genellikle daha mutlu oluyor ve yaşamdan daha fazla memnuniyet bildiriyor. Şükran ayrıca, bedeninize de iyi gelir. Stresi azaltabilir, depresyon semptomlarını iyileştirebilir, insanlarla daha yakın hissetmenizi sağlayabilir ve uyku kalitenizi artırabilir.

Boston, MA’daki Massachusetts General Hospital ve Harvard Tıp Fakültesi’nde psikiyatrist olan Dr. Neha Chaudhary’ye göre, şükran bilimsel olarak ruh halinizi iyileştirebilir, stres seviyenizi azaltabilir ve uyku düzeninizi olumlu etkileyebilir.

Şükran pratiği nasıl yapılır?

Şükür pratiği, düzenli olarak uygulandığında en büyük faydaları sunar. İşte bunu günlük yaşamınıza nasıl dahil edebileceğinizin birkaç yolu:

Şükür günlüğü tutmak, işe yarayan klasik bir yöntemdir. Bu alışkanlığı en iyi şekilde değerlendirmenin yolu, spesifik olmaktır: “İyi bir gün için şükrediyorum” yerine, gerçekten neyin o günü özel kıldığını detaylandırın. Psikolog Klymenko “Çeşitlilik de çok önemli, bu yüzden hayatınızın farklı yönlerini veya şükür hissi uyandıran özel anları içermeye çalışın” diyor. Yazmayı bitirdikten sonra, birkaç dakika daha yazınıza odaklanarak o hissin tadını çıkarın.

Anın tadını çıkarın

Dr. Chaudhary "Herhangi harika bir şey yaşarken (yüzünüzde sıcak güneş, lezzetli bir yemeğin ilk tadı, sevdiğiniz biriyle vakit geçirmek gibi), o anın keyfini çıkarmak için durun ve duraklayın" diyor. Bu, anında şükür hissi uyandırabilir.

Şükür hissettiğinizde farkında olun

Başkalarının size gösterdiği şükür hissini fark edin. Birisi size şükür duyduğunda, o anın tadını çıkarabilmek için gerçekten dikkatlice dinleyin. Psikolog Klymenko “Onların söylediklerine dikkatlice kulak verin, karşılık olarak teşekkür edin ve o anda kalın. Onların size neden şükür duyduğunu daha iyi anlamak için takip soruları sorun,” diyor. Örneğin, “Gerçekten fark ettiğin için teşekkür ederim” ya da “Bunu duymak benim için çok anlamlı. Bunu hissetmenizin nedeni nedir, paylaşabilir misiniz?” gibi şeyler söyleyebilirsiniz.

Birlikte bir şükür ritüeli oluşturun

Klymenko, şükür pratiğini duygularınızı paylaştığınız bir deneyim haline getirmeyi öneriyor. Bu, akşam yemeğinde herkesin sırasıyla ne için şükür duyduğunu paylaşması veya grup sohbetinde haftalık bir şükür pratiği özetinin yapılması gibi olabilir.

Gece şükür listesi yapın

Chaudhary’nin en sevdiği şükür pratiği, o gün için üç şeyi hatırlamaya yönelik. “Beynimiz genellikle olumsuz şeyleri hatırlamaya eğilimli, ancak olumlu şeyleri bilinçli olarak aradığımızda, bu anılar daha kalıcı hale gelir,” diyor.

Zor zamanlarda şükür duymayı nasıl sürdürürüz?

Her şey yolunda giderken şükür hissetmek kolaydır, ama işler kötüye gittiğinde bu pek o kadar kolay değildir. Ancak tam da bu anlarda şükür çok daha değerli hale gelir. Klymenko, “Şükür, odaklanmamızı olumsuzdan olumluya kaydırır ve özellikle travma sonrası iyileşme sürecindeki kişiler için bu paha biçilmezdir. Şükür, zorlu zamanlarda bile ışığı bulmamıza yardımcı olur ve iyileşme ve büyüme zihniyetini destekler” diyor.

Dr. Chaudhary küçük adımlarla başlamayı öneriyor. Yatmadan önce üzerine düşünebileceğiniz bir şükür sebebi var mı? Her gece yerine haftada sadece 2 kere bunu yapmayı deneyebilir misiniz? Belki sıcak bir yatakta uyumak, sıcak bir kap yemek veya hayatınızdaki kibar bir kişi için şükür dolusunuz. “Basit şeyler sıradan görünebilir, ancak bunlar genellikle çok derin ve anlamlıdır,” diyor.

Referanslar: Marygrace Taylor, “What’s the Difference Between Being Grateful vs. Thankful?”, Şuradan alındı: https://www.wellandgood.com/grateful-vs-thankful/