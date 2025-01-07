Şükretmek ile minnettarlık arasındaki farklar

Yüzeysel olarak bakıldığında, minnettarlık ve şükretme aynı şeymiş gibi görünebilir ve hatta bunları birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Ancak bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır.

Şükretmek ile minnettarlık arasındaki farklar
Sağlık
Giriş: 07 Ocak 2025 14:45 Güncelleme: 07 Ocak 2025 14:54
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Yüzeysel olarak bakıldığında, minnettarlık ve şükretme aynı şeymiş gibi görünebilir ve hatta bunları birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Ancak bu iki kavram birbirinden tamamen farklıdır ve şükretme, çok daha büyük bir olumlu etki taşır.


Psikolog Alla Klymenko “Minnettarlık ve şükretme, yakından ilişkili olsalar da farklı takdir etme boyutlarını temsil eder” diyor. Peki, şükretmek nedir? Minnettarlığı şükretmekten farklı kılan detaylar nelerdir? Şükretmeyi günlük rutininize katmanın neden önemli olduğuna birlikte bakalım:


Şükür ve minnettarlık arasındaki farklar

“Şükür” ve “minnettarlık” kavramları arasında pek çok ortak nokta vardır. Her ikisi de sonuçta hayatınızdaki güzel şeylere duyulan takdiri merkez alır. Aslında, bir kelimenin tanımı genellikle diğerine bir atıf içerir ve tersi de geçerlidir ancak aralarında bazı nüanslar vardır.


Psikoterapist Brianna Paruolo, minnettarlığı şu şekilde tanımlıyor: “Minnettarlık, kapıyı açık tutan birini fark edip hemen ‘teşekkürler!’ diyen o arkadaş gibidir - anlık, durumsal ve belirli bir eyleme bağlıdır. Somut bir olaya tepki verirsiniz. Biri kahvenizi doldurdu mu? Teşekkür edersiniz. Terfi mi aldınız? Minnettar olursunuz." Ancak, şükranı farklı kılan ve onu biraz daha derin yapan şey, bu derin takdir duygusudur. Şükran, daha çok bir ruh hali gibidir; örneğin, gerçekten iyi geçen bir terapi seansı sonrası hissedilen huzurlu duygu gibi. Paruolo, “Daha derin, daha tutarlı ve belirli bir tetikleyiciye ihtiyaç duymaz,” diyor. “Şükran tüm deneyimlerinize, anında neşe uyandırmayan kısımlar da dahil olmak üzere, sürekli bir takdir duygusu geliştirmekle ilgilidir.”


Kısacası, minnettarlık genellikle birinin sizin için güzel bir şey yaptığı anda verdiğiniz otomatik tepkidir. Öte yandan, şükran, hayatınızda olumlu ve anlamlı bir fark yaratan şeyleri düşündüğünüzde hissettiğiniz duygusal tepkidir.


Şükran pratiğinin faydaları nelerdir?

Teşekkür etmek harika bir davranış, kibar olmak her zaman iyidir! Ancak minnettarlık duygusundan elde edilen faydalar daha güçlüdür. Öncelikle, duygusal olarak daha iyi bir durumda olmanızı sağlar. “Şükran için ‘Ş Vitamini’ denilmesi hoşuma gidiyor çünkü bu, zihnimizi ve bedenimizi besleyerek pozitiflik, sağlık ve iç dengeyi doldurur” diyor Klymenko.


Einstein Journal’da yayınlanan, 64 rastgele kontrollü klinik çalışmayı içeren bir meta-analize göre, düzenli olarak şükran pratiği yapan insanlar genellikle daha mutlu oluyor ve yaşamdan daha fazla memnuniyet bildiriyor. Şükran ayrıca, bedeninize de iyi gelir. Stresi azaltabilir, depresyon semptomlarını iyileştirebilir, insanlarla daha yakın hissetmenizi sağlayabilir ve uyku kalitenizi artırabilir.


Boston, MA’daki Massachusetts General Hospital ve Harvard Tıp Fakültesi’nde psikiyatrist olan Dr. Neha Chaudhary’ye göre, şükran bilimsel olarak ruh halinizi iyileştirebilir, stres seviyenizi azaltabilir ve uyku düzeninizi olumlu etkileyebilir.


Şükran pratiği nasıl yapılır?

Şükür pratiği, düzenli olarak uygulandığında en büyük faydaları sunar. İşte bunu günlük yaşamınıza nasıl dahil edebileceğinizin birkaç yolu:


Bir şükran günlüğü tutun

Şükür günlüğü tutmak, işe yarayan klasik bir yöntemdir. Bu alışkanlığı en iyi şekilde değerlendirmenin yolu, spesifik olmaktır: “İyi bir gün için şükrediyorum” yerine, gerçekten neyin o günü özel kıldığını detaylandırın. Psikolog Klymenko “Çeşitlilik de çok önemli, bu yüzden hayatınızın farklı yönlerini veya şükür hissi uyandıran özel anları içermeye çalışın” diyor. Yazmayı bitirdikten sonra, birkaç dakika daha yazınıza odaklanarak o hissin tadını çıkarın.


Anın tadını çıkarın

Dr. Chaudhary "Herhangi harika bir şey yaşarken (yüzünüzde sıcak güneş, lezzetli bir yemeğin ilk tadı, sevdiğiniz biriyle vakit geçirmek gibi), o anın keyfini çıkarmak için durun ve duraklayın" diyor. Bu, anında şükür hissi uyandırabilir.


Şükür hissettiğinizde farkında olun

Başkalarının size gösterdiği şükür hissini fark edin. Birisi size şükür duyduğunda, o anın tadını çıkarabilmek için gerçekten dikkatlice dinleyin. Psikolog Klymenko “Onların söylediklerine dikkatlice kulak verin, karşılık olarak teşekkür edin ve o anda kalın. Onların size neden şükür duyduğunu daha iyi anlamak için takip soruları sorun,” diyor. Örneğin, “Gerçekten fark ettiğin için teşekkür ederim” ya da “Bunu duymak benim için çok anlamlı. Bunu hissetmenizin nedeni nedir, paylaşabilir misiniz?” gibi şeyler söyleyebilirsiniz.


Birlikte bir şükür ritüeli oluşturun

Klymenko, şükür pratiğini duygularınızı paylaştığınız bir deneyim haline getirmeyi öneriyor. Bu, akşam yemeğinde herkesin sırasıyla ne için şükür duyduğunu paylaşması veya grup sohbetinde haftalık bir şükür pratiği özetinin yapılması gibi olabilir.


Gece şükür listesi yapın

Chaudhary’nin en sevdiği şükür pratiği, o gün için üç şeyi hatırlamaya yönelik. “Beynimiz genellikle olumsuz şeyleri hatırlamaya eğilimli, ancak olumlu şeyleri bilinçli olarak aradığımızda, bu anılar daha kalıcı hale gelir,” diyor.


Zor zamanlarda şükür duymayı nasıl sürdürürüz?

Her şey yolunda giderken şükür hissetmek kolaydır, ama işler kötüye gittiğinde bu pek o kadar kolay değildir. Ancak tam da bu anlarda şükür çok daha değerli hale gelir. Klymenko, “Şükür, odaklanmamızı olumsuzdan olumluya kaydırır ve özellikle travma sonrası iyileşme sürecindeki kişiler için bu paha biçilmezdir. Şükür, zorlu zamanlarda bile ışığı bulmamıza yardımcı olur ve iyileşme ve büyüme zihniyetini destekler” diyor.


Dr. Chaudhary küçük adımlarla başlamayı öneriyor. Yatmadan önce üzerine düşünebileceğiniz bir şükür sebebi var mı? Her gece yerine haftada sadece 2 kere bunu yapmayı deneyebilir misiniz? Belki sıcak bir yatakta uyumak, sıcak bir kap yemek veya hayatınızdaki kibar bir kişi için şükür dolusunuz. “Basit şeyler sıradan görünebilir, ancak bunlar genellikle çok derin ve anlamlıdır,” diyor.


Referanslar: Marygrace Taylor, “What’s the Difference Between Being Grateful vs. Thankful?”, Şuradan alındı: https://www.wellandgood.com/grateful-vs-thankful/


Çocuğunuza şükran duymayı öğretin

Çocuklarınıza minnet ve şükran duygularını öğretmenin 10 yolu...

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Wall Street Journal'a göre, minnettarlığını gösteren çocuklar daha mutlu ve okulda da daha başarılı oluyorlar. Buna ek olarak şükran duymak, uyku düzenini sağlıyor ve dolayısı ile bireylerin daha fazla enerjiye sahip ve daha pozitif olmasını sağlıyor. Peki, çocuklarımıza bu değeri nasıl aşılayabiliriz? 1. Örnek olun Her zamanki gibi iş sizde başlıyor. İhtiyacı olanlarla paylaşım sürecine çocuklarınızı da dahil edin. Sahip olduğunuz her şey için minnettar olduğunuzu ve bir kısmını paylaşmak istediğinizi çocuklarınıza gösterin. Sizin düzenli olarak şükrettiğinizi ve elinizdekileri çevrenizdekilerle paylaştığınızı gören çocuğunuz, bunun nasıl yapılacağını öğrenecek, sizi ve başkalarını nasıl mutlu ettiğini kendi gözleriyle görecektir.
2. Çocuklarınızla etkileşimde bulunun Çocuklarla konuşmak onların motivasyon ve arzularını ortaya koymalarına yardımcı olur. Tüm sahip oldukları için minnettarlar mı? Bugün veya geçmişten en takdir ettikleri üç şey nedir? İlgi çekici sorular sorarak ve düşüncelerini süzgeçten geçirmelerini sağlayarak, minnettar olmaları gerektiği gerçeği ile yüzleşmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun için oyunlar bile uydurabilirsiniz! Şükretme oyunu, en sevdiğim üç özelliğimi bulma oyunu, vs...
3. Minnettar olmak için onları teşvik edin
Onları spontane olarak denemeniz için fırsatlar yakalayabilir ve şükranlarını gösterme şansı sunabilirsiniz. Yine de bunu yapmaları için onları zorlamaktan, azarlamaktan kaçının. Minnettarlıklarını ifade etmeleri için atmosfer sunun, yeter.
4. Kıtlık olan bir ortama sokun Araştırmalara göre, şükran en iyi kıtlık koşulları altında geliştirilir. Şanslı olanlarınız bereketli bir toplumda yetişmiş olsalar da, çocukların kıtlığın günlük aktivitelere hakim olduğu yerler görmeleri gereklidir. Bir kimsesizler yurdu ya da yaşlılar evi görmeleri onların sahip oldukları için minnettar olduklarını hissetmelerini sağlayacaktır.
5. Şükran değeri olanlar ile bağ kurun Çocuğunuzu minnet duymayı bilen insanlarla çevreleyin. Sahip olduklarının değerini bilmeyen, nankör insanlar onu kötü şekilde etkileyecektir.
6. Her talep ettiklerini vermeyin Varlıklı insanlar için, eldekilerin değiştirilmesi, yenilerini almak çok büyük sorun değildir. Ama eğer çocuklarınıza ihtiyaçları olandan fazlasını ve her istediklerini verirseniz, asla hali hazırda sahip oldukları için minnettarlık hissetmeyeceklerdir. çocuklarını mutlu etmeyi ve ellerinden geldiği sürece her istediklerini vermeyi severler. Ancak bu onların nankör ve şımarık olmasına sebep olabilir. Arada sırada da olsa talep ettiklerini hak etmelerini sağlamalısınız. Örneğin yeni bir bisiklet istiyorsa, önce matematik notlarını düzeltmesini isteyebilirsiniz. Böylece istedikleri şey için çaba harcamış olurlar ve kıymetini daha iyi bilip, minnet duyarlar.
7. Teşekkür kartları yazın Basit bir davranış gibi görünse de çocuklarınıza örnek olmak ve minnet duygusunu aşılamak için önemli bir jesttir. Ayrıca sıklıkla teşekkür ettiğinizden de emin olun. Teşekkür etmeyi bir alışkanlık haline getirmeli ve her fırsatta dile getirmelisiniz.
8. Deneyimlerinizi paylaşın Onlara deneyimlerinizden bahsedin, şu an sahip olduklarınızı kazanmak için ne kadar çok çalıştığınızı. 'Hayat adil değil' gibi klişe de olsa gerçeği yansıtan tasvirler kullanabilirsiniz. Ona herkesin aynı şartlarda yaşayamadığını öğretmelisiniz.
9. Para biriktirmeye teşvik edin Harçlık olarak verdiğiz her liradan kendilerini sorumlu hissetmelerini sağlayın. Paralarını biriktirmeleri ve akıllıca kullanmaları için onları teşvik edin. Paranın değerini doğru anlamalarını, onun bir araç olduğunu görmelerini sağlayın.
10. Gecikmiş hazzı öğretin Her isteklerine 'evet' dememelisiniz. İstedikleri şeyi karşılayamayacağınız durumlarda bunun farkında olmalı ve gecikmiş hazzı öğrenmelidirler. Bazı şeyleri elde etmek için bir miktar beklemek, o şeyin değerini artırmaz mı? Mesela alışverişe giderken ya da dışarı çıkarken sınırlarınız ve sınırlamalarınız olduğunu bilmelerini sağlayın. Sonradan sorun çıkarmamaları ve çocuklara has sinir krizleri geçirmemeleri için bunları önceden belirtmeniz önemlidir.


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