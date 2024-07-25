Türkiye'den olimpiyatlara katılan kadın sporcular

A Milli Kadın Voleybol Takımı: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken. Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu)

(Fotoğraf: İHA)

Filenin Sultanları olimpiyat maç programında üç maç gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

29 Temmuz Saat: 10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-İtalya