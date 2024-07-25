Türkiye'den olimpiyatlara katılan kadın sporcular

Olimpiyatlara Türkiye'den hangi kadın sporcular katılacak? Paris 2024 Olimpiyatları'na katılan kadın sporcular hangileri? İşte olimpiyat kotası alarak olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan isimler...

Yaşam
Giriş: 25 Temmuz 2024 17:10 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 17:15
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  • A Milli Kadın Voleybol Takımı: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken. Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu)

    (Fotoğraf: İHA)

    Filenin Sultanları olimpiyat maç programında üç maç gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

    29 Temmuz Saat: 10.00 Türkiye-Hollanda

    1 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

    4 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-İtalya

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  • Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Buse Torun Çavuşoğlu (Güreş)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Busenaz Sürmeneli (Boks)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Eda Tuğsuz (Atletizm-Cirit Atma)

    (Fotoğraf: E.Tuğsuz Instagram hesabı)

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  • Elif Berra Gökkır (Okçuluk)

    (Fotoğraf: DHA)

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  • Elis Özbay (Kürek)

    (Fotoğraf: DHA)

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  • Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • İlayda Tarhan (Atıcılık)

    (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)

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  • İlke Özyüksel (Modern Pentatlon)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Kayra Sayit (Judo)

    (Fotoğraf: DHA)

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  • Lara Nalbantoğlu (Yelken)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Merve Dinçel Kavurat (Tekvando)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Merve Tuncel (Yüzme)

    (Fotoğraf: DHA)

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  • Nafia Kuş Aydın (Tekvando)

    (Fotoğraf: TTF)

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  • Neslihan Yiğit Arın (Badminton)

    (Fotoğraf: Spor Bakanlığı)

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  • Nisanur Erbil (Eskrim)

    (Fotoğraf: İHA)

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  • Rümeysa Pelin Kayra Gümüş (Atıcılık)

    (Fotoğraf: IG)

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  • Sena Can (Atıcılık)

    (Fotoğraf: AA)

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  • Sibel Altınkaya (Masa Tenisi)

    (Fotoğraf: AA)

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  • Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık)

    (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)

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  • Şimal Yılmaz (Atıcılık)

    (Fotoğraf: IG)

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  • Tuğba Danışmaz (Üç Adım Atlama)

    (Fotoğraf: DHA)

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  • Tuğçe Beder (Judo)

    Fotoğraf: Judo Federasyonu

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  • Yasemin Adar (Güreş)

    Fotoğraf: İHA

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  • Kadınlar Serbest Bayrak Takımı: Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin (Yüzme)

    (Fotoğraf: İHA)

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