Katı sabun, sıvı sabun kadar hijyenik mi?

Günlük kişisel bakımın en temel adımı olan el yıkamada tercih edilen sabunun türü, hijyen konusundaki soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Katı ve sıvı sabunun hijyen seviyeleri ile kullanım avantajları üzerine değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, her iki seçeneğin de doğru kullanıldığında mikropları temizlemede eşit derecede etkili olduğunu belirtiyor.

Katı sabun yüzeyinde bakteri barındırır mı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından paylaşılan veriler, her iki sabun türünün de rutin temizlikte benzer performans sergilediğini gösteriyor. Ancak katı sabunların yüzeyinde zaman zaman tespit edilebilir bakterilerin oluşabildiği ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, kullanılmış kalıp sabunların yüzeyinde bakteri bulunma oranının sıvı sabunlara kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşın uzmanlar, sabun yüzeyindeki bakterilerin kişilere otomatik olarak bulaşmadığının altını çiziyor. Dr. Janis Kosma-Covey, yüksek düzeyde bakteriye maruz bırakılan kalıp sabunlarla yapılan deneylerde dahi, kullanım sonrası ellerde test bakterilerine rastlanmadığını ifade ediyor. Bu durum, sabun yüzeyinde var olan bakteriler ile el yıkama sırasında gerçekleşen gerçek bakteri transferinin farklı kavramlar olduğunu doğruluyor.

Katı sabun için doğru saklama yöntemleri

Eczacı ve uzmanların açıklamalarına göre katı sabunların hijyenik kalmasını sağlayan en kritik unsur, doğru saklama koşulları. Su içinde kalan veya nemli bırakılan sabunlarda bakteri oluşumunun hızlandığı belirtiliyor. Bu durumun önüne geçmek için şu adımların izlenmesi öneriliyor:

Süzgeçli sabunluk kullanımı: Sabunun altından suyun akmasını ve havanın dolaşmasını sağlayan drenajlı sabunluklar tercih edilmeli.

Kuru alan tercihi: Sabunlar, duş veya musluk suyunun doğrudan ve sürekli temas etmeyeceği noktalarda muhafaza edilmeli.

Düzenli temizlik: Sabunlukta biriken kalıntılar temizlenmeli; sabun yüzeyinde kirlenme görüldüğünde tekrar yerine koyulmadan önce su altında durulanmalı.

REKLAM

Sıvı sabun kullanımında "yeniden doldurma" tehlikesi

Sıvı ve köpük sabunlar; çocuklar, misafirler ve kalabalık ortamlar için pratik bir alternatif sunuyor. Kalıp sabuna kıyasla temas riskini azaltması nedeniyle özellikle halka açık alanlarda ve yoğun kullanılan banyolarda sıvı sabun kullanımı öne çıkıyor. Ancak de sıvı sabunlar da kirlenme riskinden muaf değil. CDC, tam boşalmamış sabun üzerine ekleme yapılmasının bakteriyel kirlenmeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Sıvı sabun sabunluklarının tamamen boşalması, yıkanıp kurutulduktan sonra yeniden doldurulması veya kapalı kartuş sistemlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

En kritik unsur: Doğru el yıkama tekniği

Uzmanlar, hangi sabun türü seçilirse seçilsin temel faktörün uygulanan yıkama tekniği olduğunu hatırlatıyor. Etkili bir hijyen sağlamak için izlenmesi gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor:

Ellerinizi temiz ve akan suyla ıslatarak sabunu uygulayın.

Avuç içlerini, el sırtını, parmak aralarını ve tırnak diplerini kapsayacak şekilde iyice köpürtün.

En az 20 saniye boyunca ovalama işlemine devam edin.

Temiz akan su altında duruladıktan sonra hijyenik bir havlu veya kurutucu ile tamamen kurulayın.

Referanslar

Caroline Lubinsky. “Is Bar Soap as Hygienic as Liquid Soap? Here’s What the Experts Say”. Şuradan alındı: https://www.marthastewart.com/bar-soap-vs-liquid-soap-hygiene-12146584 (30.09.2026)

İYİ YAŞAM Ellerinizi yıkarken bu hataları yapmayın