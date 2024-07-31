Paris Olimpiyatları’nda kadın sporcularımız neler yaptı?

Bugün 5. günü gerçekleşen Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında çeşitli branşlarda yarışan kadın milli takım oyuncularımızın aldığı dereceleri derledik. İşte detaylar...

1. Gün (27 Temmuz Cumartesi)

Judo (Kadınlar 48 kg): Tuğçe Beder ilk turda rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.

Kürek (Kadınlar Tek Çifte Elemeler): Elis Özbay 4. sırada tamamladı.

Atıcılık (Kadınlar 10m Havalı Tabanca Eleme): Şevval İlayda Tarhan 7. oldu adını finale yazdırdı. Şimal Yılmaz 557 puanla 42. sırayı aldı.

Boks (Kadınlar 54 kg Son 32 Turu): Hatice Akbaş rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Boks (Kadınlar 60 kg Son 32 Turu): Gizem Özer rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.

Masa Tenisi (Tek Kadınlar Son 64 Turu): Sibel Altınkaya rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.

2. Gün (28 Temmuz Pazar)

Kürek (Kadınlar Tek Çifte Repesaj): Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında serisini 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Atıcılık (Kadınlar 10m Havalı Tabanca Final): Şevval İlayda Tarhan, 10m havalı tabancada olimpiyat 7’ncisi oldu.

Badminton (Tek Kadınlar Grup Müsabakası): Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ilk maçta Japon rakibine mağlup oldu.

Yelken (Kadınlar IQ Foil İlk 4 Yarış): Merve Vatan’ın mücadele edeceği IQ Foil (Rüzgar Sörfü) ilk 4 yarışı yarına ertelendi.

3. Gün (29 Temmuz Pazartesi)

Voleybol (C Grubu Karşılaşması): Kadın Voleybol Takımımız, C grubundaki ilk maçında Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.

Atıcılık (10m Havalı Tabanca Karışık Takım Eleme): Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız elemelerde 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Eskrim (Kadınlar Kılıç Bireysel): Nisanur Erbil, kadınlar kılıç son 16 turunda Fransız rakibine yenilerek oyunlara veda etti.

Yelken (Kadınlar IQ Foil İlk 5 Yarış): Merve Vatan, kadınlar IQ Foil’de ilk yarışını 20., ikinci yarışını ise 23. sırada tamamladı.

4. Gün (30 Temmuz Salı)

Atıcılık (Kadınlar Trap Eleme): Rümeysa Pelin Kaya trap elemelerinin ilk gününü 75. Atışta 69 isabet ile tamamladı.

Atıcılık (10m Havalı Tabanca Karışık Takım Final Karşılaşması): Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, gümüş madalya ile atıcılıkta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Badminton (Tek Kadınlar Grup Müsabakası): Neslihan Yiğit, J grubunda oynadığı ikinci maçında Perulu rakibini yenerek ilk galibiyetini aldı.

Kürek (Kadınlar Tek Çifte Çeyrek Final): Elis Özbay kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 6. sırada tamamladı.

Boks (Kadınlar 57kg Son 32 Turu): Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57kg son 32 turunda Malili rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.

Boks (Kadınlar 54kg Son 16 Turu): Hatice Akbaş 54kg son 16 turunda Avustralyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yelken (Kadınlar IQ Foil 3-7, Yarışlar): Merve Vatan, üçüncü yarışı 5., dördüncü yarışı 3., beşinci yarışı 14., altıncı yarışı 20. sırada tamamlarken yedinci yarışta start almadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 31 Temmuz 2024 programına göre milli takımlarımızın bugünkü müsabakaları:

Atıcılık (Kadınlar Trap Eleme): Rümeysa Pelin Kaya (10.00)

Atıcılık (Kadınlar Trap Final [Yükselirse]): Rümeysa Pelin Kaya (16:.30)

Judo (Kadınlar 70kg): Fidan Ögel (11.00)

Kürek (Kadınlar Tek Çifte Yarı Final C/D): Elis Özbay (11.24)

Yelken (Kadınlar IQ Foil 8-12. Yarışlar): Merve Vatan (11.48)

Okçuluk (Kadınlar Bireysel Son 32 Turu): Elif Berra Gökkır (20.29)

Manşet fotoğrafı EPA tarafından servis edilmiştir.