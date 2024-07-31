Paris Olimpiyatları’nda kadın sporcularımız neler yaptı?

Paris Olimpiyatları devam ederken kadın milli sporcularımızın skorlarını merak ediyorsanız detaylar haberimizde...

Paris Olimpiyatları’nda kadın sporcularımız neler yaptı?
Yaşam
Giriş: 31 Temmuz 2024 12:58
ABONE OL

Bugün 5. günü gerçekleşen Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında çeşitli branşlarda yarışan kadın milli takım oyuncularımızın aldığı dereceleri derledik. İşte detaylar...


1. Gün (27 Temmuz Cumartesi)

Judo (Kadınlar 48 kg): Tuğçe Beder ilk turda rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.


Kürek (Kadınlar Tek Çifte Elemeler): Elis Özbay 4. sırada tamamladı.


Atıcılık (Kadınlar 10m Havalı Tabanca Eleme): Şevval İlayda Tarhan 7. oldu adını finale yazdırdı. Şimal Yılmaz 557 puanla 42. sırayı aldı.


Boks (Kadınlar 54 kg Son 32 Turu): Hatice Akbaş rakibini yenerek adını ikinci tura yazdırdı.


Boks (Kadınlar 60 kg Son 32 Turu): Gizem Özer rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.


Masa Tenisi (Tek Kadınlar Son 64 Turu): Sibel Altınkaya rakibine mağlup olarak oyunlara veda etti.


2. Gün (28 Temmuz Pazar)

Kürek (Kadınlar Tek Çifte Repesaj): Elis Özbay, kadınlar tek çifte repesaj yarışında serisini 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.


Atıcılık (Kadınlar 10m Havalı Tabanca Final): Şevval İlayda Tarhan, 10m havalı tabancada olimpiyat 7’ncisi oldu.


Badminton (Tek Kadınlar Grup Müsabakası): Neslihan Yiğit Arın, J grubunda oynadığı ilk maçta Japon rakibine mağlup oldu.


Yelken (Kadınlar IQ Foil İlk 4 Yarış): Merve Vatan’ın mücadele edeceği IQ Foil (Rüzgar Sörfü) ilk 4 yarışı yarına ertelendi.


3. Gün (29 Temmuz Pazartesi)

Voleybol (C Grubu Karşılaşması): Kadın Voleybol Takımımız, C grubundaki ilk maçında Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.


Atıcılık (10m Havalı Tabanca Karışık Takım Eleme): Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız elemelerde 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Eskrim (Kadınlar Kılıç Bireysel): Nisanur Erbil, kadınlar kılıç son 16 turunda Fransız rakibine yenilerek oyunlara veda etti.


Yelken (Kadınlar IQ Foil İlk 5 Yarış): Merve Vatan, kadınlar IQ Foil’de ilk yarışını 20., ikinci yarışını ise 23. sırada tamamladı.


4. Gün (30 Temmuz Salı)

Atıcılık (Kadınlar Trap Eleme): Rümeysa Pelin Kaya trap elemelerinin ilk gününü 75. Atışta 69 isabet ile tamamladı.


Atıcılık (10m Havalı Tabanca Karışık Takım Final Karşılaşması): Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, gümüş madalya ile atıcılıkta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandı.


Badminton (Tek Kadınlar Grup Müsabakası): Neslihan Yiğit, J grubunda oynadığı ikinci maçında Perulu rakibini yenerek ilk galibiyetini aldı.


Kürek (Kadınlar Tek Çifte Çeyrek Final): Elis Özbay kadınlar tek çifte çeyrek finalinde serisini 6. sırada tamamladı.


Boks (Kadınlar 57kg Son 32 Turu): Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57kg son 32 turunda Malili rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.


Boks (Kadınlar 54kg Son 16 Turu): Hatice Akbaş 54kg son 16 turunda Avustralyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.


Yelken (Kadınlar IQ Foil 3-7, Yarışlar): Merve Vatan, üçüncü yarışı 5., dördüncü yarışı 3., beşinci yarışı 14., altıncı yarışı 20. sırada tamamlarken yedinci yarışta start almadı.


Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 31 Temmuz 2024 programına göre milli takımlarımızın bugünkü müsabakaları:


Atıcılık (Kadınlar Trap Eleme): Rümeysa Pelin Kaya (10.00)


Atıcılık (Kadınlar Trap Final [Yükselirse]): Rümeysa Pelin Kaya (16:.30)


Judo (Kadınlar 70kg): Fidan Ögel (11.00)


Kürek (Kadınlar Tek Çifte Yarı Final C/D): Elis Özbay (11.24)


Yelken (Kadınlar IQ Foil 8-12. Yarışlar): Merve Vatan (11.48)


Okçuluk (Kadınlar Bireysel Son 32 Turu): Elif Berra Gökkır (20.29)


Manşet fotoğrafı EPA tarafından servis edilmiştir.


Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden kadın sporcular

Olimpiyatlara Türkiye'den hangi kadın sporcular katılacak? Paris 2024 Olimpiyatları'na katılan kadın sporcular hangileri? İşte olimpiyat kotası alarak Paris 2024 olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan isimler...

36
A Milli Kadın Voleybol Takımı: Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge, Beyza Arıcı (+1 Oyuncu) (Fotoğraf: İHA) Filenin Sultanları olimpiyat maç programında üç maç gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. 29 Temmuz Saat: 10.00 Türkiye-Hollanda 1 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos 2024 Saat: 10.00 Türkiye-İtalya
Ayşe Tekdal (Yürüyüş) (Fotoğraf: İHA)
Buse Naz Çakıroğlu (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Busenaz Sürmeneli (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Derin Atakan (Formula Kite) (Fotoğraf: DHA)
Eda Tuğsuz (Atletizm-Cirit Atma) (Fotoğraf: E.Tuğsuz Instagram hesabı)
Elif Berra Gökkır (Okçuluk) (Fotoğraf: DHA)
Elis Özbay (Kürek) (Fotoğraf: DHA)
Esra Yıldız Kahraman (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Evin Demirhan Yavuz (Güreş) (Fotoğraf: DHA)
Fidan Ögel (Judo) (Fotoğraf: İHA)
Gizem Özer (Boks) (Fotoğraf: İHA)
Hatice Akbaş (Boks) Fotoğraf: İHA
Hatice Kübra İlgün (Tekvando) (Fotoğraf: İHA)
İlayda Tarhan (Atıcılık) (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)
İlke Özyüksel Mihrioğlu (Modern Pentatlon) (Fotoğraf: İHA)
Kayra Özdemir (Judo) (Fotoğraf: DHA)
Lara Nalbantoğlu, Ecem Güzel, Merve Vatan, Beste Kaynakçı (Yelken) (Fotoğraf: İHA)
Merve Dinçel Kavurat (Tekvando) (Fotoğraf: İHA)
Merve Tuncel (Yüzme) (Fotoğraf: DHA)
Meryem Bekmez (Yürüyüş) Fotoğraf: DHA
Nafia Kuş Aydın (Tekvando) (Fotoğraf: TTF)
Neslihan Yiğit Arın (Badminton) (Fotoğraf: Spor Bakanlığı)
Nesrin Baş (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Nisanur Erbil (Eskrim) (Fotoğraf: İHA)
Rümeysa Pelin Kaya (Atıcılık) (Fotoğraf: IG)
Sena Can (Atıcılık) (Fotoğraf: AA)
Sibel Altınkaya (Masa Tenisi) (Fotoğraf: AA)
Şevval İlayda Tarhan (Atıcılık) (Fotoğraf: Atıcılık Federasyonu)
Şimal Yılmaz (Atıcılık) (Fotoğraf: IG)
Tuğba Danışmaz (Üç Adım Atlama) (Fotoğraf: DHA)
Tuğçe Beder (Judo) Fotoğraf: Judo Federasyonu
Yasemin Adar Yiğit (Güreş) Fotoğraf: İHA
Zeynep Yetgil (Güreş) (Fotoğraf: İHA)
Kadınlar Serbest Bayrak Takımı: Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin (Yüzme) (Fotoğraf: İHA)


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.