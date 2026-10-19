Romantik bir ilişki yaşamadan yıllarını geçiren insanların hayatlarından memnun olmadığı düşünülse de bilimsel araştırmalar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Almanya'da 2 bin 930 yetişkinin 11 yıl boyunca takip edildiği araştırmada, uzun süre bekar kalan kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının yaşam memnuniyetini yüksek ve istikrarlı biçimde koruduğu belirlendi. Ancak kişinin bekar olmaktan duyduğu memnuniyet, cinsel yaşamı ve bir partner arzusunun aynı ölçüde sabit kalmadığı görüldü.

BEKARLIK MUTSUZLUK ANLAMINA MI GELİYOR?

Uzun yıllar boyunca psikoloji ve yaşam boyu gelişim araştırmalarında evlilik ve romantik ilişkiler, yetişkinliğin önemli aşamaları arasında değerlendirildi. Bu yaklaşım, romantik bir ilişki kuramayan kişilerin zamanla yalnızlaşabileceği ve yaşam memnuniyetlerinin düşebileceği düşüncesini de beraberinde getirdi.

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Ancak evlilik oranlarının gerilemesi ve insanların ilişki kurmayı daha ileri yaşlara ertelemesiyle birlikte, bekarların yaşam deneyimleri de daha fazla araştırılmaya başlandı. Yeni çalışma, bekarları yalnızca bir ilişki içinde olan kişilerle karşılaştırmak yerine, uzun yıllar boyunca bekar kalan insanların kendi aralarındaki farklılıklara odaklandı.

2 BİN 930 KİŞİ 11 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Personality and Social Psychology Bulletin dergisinde yayımlanan araştırmada, Almanya'daki Aile Paneli verileri kullanıldı. Araştırmacılar, 2009-2010 ile 2020-2021 yılları arasında 2 bin 930 yetişkinin yaşam deneyimlerini inceledi. Katılımcılar araştırmanın başlangıcında yaklaşık 18, 26 ve 36 yaşlarında olan üç farklı yaş grubundan seçildi.

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Araştırmaya dahil edilen kişilerin 11 yıllık takip süresince hiç evlenmemiş ve ciddi bir romantik ilişki içinde olmamış olması gerekiyordu. Bu nedenle çalışma, hayatının belirli bir döneminde bekar olan herkesi değil, uzun süre bekar kalan yetişkinleri kapsadı.

Katılımcılara yaşamlarından genel memnuniyetleri, bekar olmaktan duydukları memnuniyet, cinsel yaşamlarından aldıkları tatmin ve romantik bir partner bulma istekleri hakkında sorular yöneltildi.

BEKARLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 90'I HAYATINDAN MEMNUN

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, üç yaş grubunda da katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ının yaşam memnuniyetini 11 yıl boyunca ölçeğin orta noktasının üzerinde tutması oldu. Genç ve genç yetişkin gruplarında memnuniyet puanları zamanla hafifçe gerilese de genel tablo büyük ölçüde istikrarlı kaldı.

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Araştırmanın başlangıcında yaşam memnuniyeti daha düşük olan küçük bir grup da belirlendi. Bu kişilerin memnuniyeti genç yaş gruplarında zaman içinde yükselerek diğer katılımcıların seviyesine yaklaştı. Orta yaş grubundaki düşük memnuniyetli kişilerde ise benzer bir iyileşme görülmedi. Bununla birlikte, bu gruptaki düşüş istatistiksel açıdan anlamlı değildi.

BEKARLIKTAN MEMNUNİYET YAŞLA BİRLİKTE DEĞİŞEBİLİYOR

Genel yaşam memnuniyeti yüksek seyretse de bekar olmaktan duyulan memnuniyet aynı ölçüde yaygın değildi. Araştırmada, en genç gruptaki katılımcıların yaklaşık yüzde 67'si bekar yaşamlarından yüksek düzeyde ve istikrarlı biçimde memnun olduğunu bildirdi.

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Genç yetişkinlerde bu oran yaklaşık yüzde 30, orta yaş grubunda ise yüzde 37 düzeyindeydi. Her iki grupta da bekar olmaktan orta düzeyde memnuniyet duyanlar ve bu durumdan düşük memnuniyet bildirenler bulunuyordu.

Araştırmacılar bu farklılığın, yaş ilerledikçe değişen yaşam hedefleriyle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Eğitim ve kariyerin öne çıktığı gençlik döneminde bekar olmak daha uygun görülebilirken, ilerleyen yaşlarda romantik ilişkilere yönelik beklentiler farklılaşabiliyor.

CİNSEL YAŞAM VE PARTNER İSTEĞİ HERKESTE AYNI DEĞİL

Araştırma, cinsel yaşamdan duyulan memnuniyetin ve romantik bir partner bulma isteğinin kişiden kişiye önemli ölçüde değiştiğini de ortaya koydu. Bu göstergelerde zaman içindeki değişim sınırlı kalırken, katılımcıların başlangıçtaki memnuniyet ve istek düzeyleri birbirinden ayrıldı.

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Genç yetişkinlerin yaklaşık yüzde 63'ü cinsel yaşamından orta düzeyde memnuniyet bildirirken yüzde 37'si düşük memnuniyet grubunda yer aldı. Partner arzusunda ise genç yetişkinlerin yaklaşık yüzde 47'si yüksek istek grubundaydı. Buna karşılık, her yaş grubunda romantik bir ilişki kurma isteği oldukça düşük olan kişiler de vardı.

Bu bulgular, bekar olmanın herkes için aynı anlama gelmediğini gösteriyor. Bir kişi ilişki arayışında olmadan yaşamından memnun olabilirken, bir başkası bekar olmaktan hoşnut olmadığı halde genel hayatını tatmin edici bulabiliyor.

KİŞİLİK VE EKONOMİK KOŞULLAR DA ÖNE ÇIKTI

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Araştırmacılar, yaşam memnuniyeti yüksek gruplarda dışa dönüklük düzeyinin daha yüksek, nevrotiklik düzeyinin ise daha düşük olduğunu belirledi. Tam zamanlı çalışan, eğitim düzeyi ve geliri daha yüksek, fiziksel sağlığı daha iyi olan kişiler de genel yaşam memnuniyeti yüksek gruplarda daha sık yer aldı.

Bununla birlikte araştırma, bu özelliklerin mutluluğa doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor. Çalışma gözlemsel verilere dayanıyor ve kişilik, eğitim, gelir ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkileri ortaya koyuyor.

Araştırmanın Almanya'da yürütülmesi de önemli bir sınırlılık oluşturuyor. Evlilik ve bekar yaşamına yönelik toplumsal beklentiler kültürden kültüre değişebildiği için sonuçların bütün ülkelerde aynı şekilde geçerli olduğu söylenemiyor. Yine de çalışma, yaşam memnuniyetini belirleyen tek unsurun romantik bir ilişkiye sahip olmak olmadığını gösteren önemli bulgular sunuyor.