Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Sümeyye Boyacı Sümeyye Boyacı, 2003 yılında iki kolu olmadan ve kaçla kemiği çıkık olarak dünyaya geldi. 5 yaşında akvaryumda gördüğü balıklardan etkilenerek yüzmeye başladı ve Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.

Beytullah Eroğlu Beytullah Eroğlu iki kolu olmadan dünyaya geldi ama o hayata yüzme ile sarıldı. "Balık adam" lakabıyla da bilinen Eroğlu, Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Aşık Veysel Aşık Veysel, 1894 yılında dünyaya geldi ve 7 yaşındayken geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda görme yetisini kaybetti ama bu durum onun müziğe olan tutkusuna engel olamadı. Ünlü ozanımızı saygıyla anıyoruz.

Baxter Humby Humby, doğum sırasında kordon bağının koluna dolanması sebebiyle sağ kolunun dirsekten aşağısını kaybetti. 17 yaşında dövüş sanatlarıyla ilgilenmeye başladı. 1996 yılında Kanada Süper Welterweight Kück Boks Şampiyonası'nı kazandı.

Chelsea McClammer Chelsea McClammer, 6 yaşında bir otomobil kazası nedeniyle omirilik yaralanmasından dolayı belden aşağısı felç kaldı ama hayata devam etti. Basketbol, tenis ve atletizmle ilgilenmeye başladı. 2011 yılında Guadalajara'da gerçekleşen Parapan Amerikan Oyunları'nda altı madalya kazandı. 2012 yılında ESPY En İyi Engelli Kadın Sporcu Ödülü'ne aday gösterildi.

Sümeyye Boyacı Yüzücü olan Sümeyye Boyacı, 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme dallarında yarıştı. 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda yarışan Boyacı; 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde gümüş, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki aynı kategoride ise altın madalya kazandı.

Oz Sanchez Oz Sanchez, 2001 yılında yaşadığı bir motosiklet kazasından sonra omiriliği hasar aldı ve felç oldu ama altetizmle hayatına devam etti. 2008 Pekin Oyunları'nda Paracycling ve yol yarışında madalyalar kazandı.

Alana Nichols Alana Nichols çocukluğundan itibaren snowboard ile ilgilendi. 17 yaşında snowboard yaparken sakatlandı ve belden aşağısı felç oldu ama Nichols spora devam etti. Tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya ve sörf yapmaya başladı. Vancouver'de gerçekleşen 2010 Paralimpik Oyunları'nda dört madalya kazandı.

Kyle Maynard Kyle Maynard, GNC tarafından Dünyanın En Güçlü Genci seçilmiş bir sporcu. Maynard, kolları ve bacakları olmadan dünyaya geldi ama bu onun hayallerini gerçekleştirmesine engel değildi. Kilimanjaro Dağı ve Aconcagua Dağı'nın zirvesine protez yardımı olmadan tırmandı.

Bethany Hamilton Bethany Hamilton 13 yaşındayken bir köpek balığı saldırısına uğradı ve sol kolunu kaybetti. Bu olaydan sonra sörf sevdasından vazgeçmedi ve bir ay içinde suya geri döndü. 2009 yılında Avustralya'da gerçekleşen ASP Dünya Gençler Şampiyonası'nda ikincilik kazandı.

Jessica Long Jessica Long ayak bilekleri, topukları ve ayak kemikleri olmadan dünyaya geldi ve 18 aylıkken bacakları dizlerinin altından kesildi. Bundan sonra Long protez bacaklarla yürümeyi öğrendi ve sadece bununla da kalmadı; jimnastik, basketbol, buz pateni, bisiklet, koşu ve kaya tırmanışı gibi birçok spor dalıyla ilgilendi. 2004 yılında ABD Paralimpik Takımının en genç üyesiydi ve üç altın madalya kazandı. Güney Afrika'da düzenlenen IPC Dünya Yüzme Şampiyonası'nda dokuz yarışta dokuz altın madalya kazanarak dünya rekoru kırdı.

Tatyana McFadden Tatyana McFadden ayakları felçli olarak dünyaya geldi. Baltimore'da jimnastik, tekerlekli sandalye basketbolu ve atletizmle ilgilendi. Dört paralimpik oyun ve 2013 Dünya Şampiyonası'nda dokuzu altın olmak üzere 16 madalya kazandı.

Rick Allen Rick Allen, 21 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda sol kolunu kaybetti ve bu durum onun 9 yaşından beri severek çaldığı bateriden uzaklaştıramadı. Tek kolla bateri çalabiliyor ve bu gören herkese ilham oluyor.

Ray Charles 3 ya da 4 yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlayan Ray Charles, 5 yaşında görme sorunu yaşamaya başaldı. Hastalığının adı ise glokomdu ve 7 yaşında tamamen görme engelli oldu. Fakat onun müzik aşkı gücünü aldığı yerdi ve dünyanın en ünlü ve başarılı müzisyenlerinden biri oldu.

Stevie Wonder Stevie Wonder, dünyaya prematüre bebek olarak geldi ve bu nedenle doğuştan görme engelli oldu ama bu durum onun en çok Grammy Ödülü kazanan müzisyen olmasına engel olamadı. İlk profesyonel kaydını 11 yaşında gerçekleştirdi. Müziğin efsanelerinden biri olarak kabul edilen sanatçı 25 Grammy Ödülü kazandı ve 74 Grammy Ödülü Adaylığı gösterdi.

Tony Iommi 12-13 yaşlarında gitar çalmaya başlayan Tony Iommi, çalıştığı metal fabrikasinda bir kaza geçirdi ve kaza sonucu sağ elinin orta ve yüzük parmağını kaybetti. Kaza sonrası gitarı sol eliyle çalmayı denedi ama istediği başarıyı yakalayamadı ve plastik bir şişeden kendine protez parmaklar yaptı. İleri zamanlarda ise Black Sabbath grubunun kurucusu oldu ve ünlü bir müzisyen haline geldi.