Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Engelli sporcuların olimpiyatı paralimpik oyunları başlıyor. 29 Ağustos’ta ilk müsabakanın düzenleneceği 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları’nda olduğu gibi Paris'te yer alan Concorde Meydanı'nda düzenlenecek. Açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.
2024 Paralimpik olimpiyat oyunları 8 Eylül’e kadar devam edecek. (AA)
Paralimpik Oyunları 2024
2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni 29 Ağustos’ta yapılacak ve olimpiyatlar TSİ 21:00’de resmen başlayacak. Açılış törenini 65 bin seyircinin takip etmesi bekleniyor.
185 ülkeden 4400 bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu Paris 2024'te madalya mücadelesi verecek. 22 branşta düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları yarışlarında 542 madalya dağıtılacak. Müsabakalar, 16’sı 2024 olimpiyatlarında kullanılan 18 tesiste düzenlenecek.
Okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye teniste branşlarında müsabakalar yapılacak.
Paralimpik oyunlarında Türkiye madalyaları
Türkiye, tarihinde 8. kez paralimpik oyunlara katılacak. Rekor sporcu sayısıyla katılım göstereceği oyunlarda Türkiye 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu yer alacak.
Paris 2024'te Türkiye'yi atıcılık, görme engelliler futbol (B1), atletizm, okçuluk, golbol, masa tenisi, tekvando, badminton, eskrim, tenis, halter, kürek, triatlon, judo ve yüzme branşlarında sporcular temsil edecek.
Türkiye, paralimpik oyunlarda ilk madalyasını 2004 yılında aldı. Türkiye’den katılan milli para sporcular bugüne kadar 8'i altın, 10'u gümüş, 20'si bronz 38 madalya kazandı. Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ve Golbol Kadın Milli Takımı Türkiye’ye madalya kazandıran para sporcular oldu. (AA)
Facebook Yorumları