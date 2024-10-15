Bol elmalı bademli kek

Gala & fuji cinsi aromalı elmalarla lezzeti kat kat artan dışı kıyır, içi yumuşacık olan kek çay ve kahve yanına çok yakışıyor.

Servis: 20 cm'lik kek kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

3 yumurta, oda ısısında

50 gr esmer şeker

60 gr eritilmiş tereyağı

80 gr un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kg gala elma, 7 - 8 adet

Üzerine;

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı file badem

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1 tatlı kaşığı pudra şekeri

Yapılışı;

*Tereyağının bir çay kaşığını kek kalıbına sürüp pişirme kağıdı ile kaplayarak hazırda bekletin.

*Yumurta ve esmer şekeri derin bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırptıktan sonra tereyağını ekleyip karıştırın. Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek sıvı karışıma ekleyin, hamur homojen kıvama gelene kadar karıştırın ve kenara alın (elmalar soyulduktan sonra çabuk karardığından önce hamuru hazırlıyoruz).

*Elmaların kabuklarını soyarak her birini dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın, sebze soyucusu veya doğrama aparatıyla incecik doğrayın. Doğranmış elmaları kek hamuruna ekleyip iyice karıştırın ve kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzeltin, esmer şeker ve file bademi üzerine serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçince üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Kısa bir not;

*File badem yerine ceviz içi veya fındık kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...