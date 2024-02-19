Kırmızı mercimekli peynirli tuzlu kek

Pişirdikten sonra dilimleyip dondurucuda saklayabileceğiniz nefis kekin bir dilimi ara öğün atıştırmalığı olabilir... Dilerseniz yarım ölçü hazırlayıp baton kalıpta pişirebilirsiniz, ayrıntılar tarif sonunda...

Servis: 22*32 cm’lik dikdörtgen fırın kabında

Mercimeği bekletme süresi: En az 2 saat veya 1 gece

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

2 bardak kırmızı mercimek

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bardak yoğurt

1 bardak rendelenmiş cheddar veya taze kaşar peyniri

200 gr lor peyniri

4 yumurta

2 dal taze soğan, incecik doğranmış

8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış

8 - 9 adet biberli yeşil zeytin, minik doğranmış

Üzerine:

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

Yapılışı:

*Mercimeği yıkayıp üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin ve en az 2 saat veya bir gece serin bir yerde bekletin.

*Islanan mercimeği süzgeçten geçirin (ıslama suyundan yarım bardak ayırın). Süzülmüş mercimeği yarım bardak suyuyla birlikte püre haline gelene kadar blenderden geçirin ve büyük bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine kabartma tozu, karbonat, baharatlar, tuz ve zeytinyağını ilave edip spatula yardımıyla karıştırın. Yoğurt, rendelenmiş peynir, lor, yumurtalar, taze soğan, dereotu ve zeytini ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırın.

*Karışımı pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın kabına aktarın, üzerine iç kabak çekirdeklerini serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 - 45 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Kısa notlar:

*Yukarıda verdiğim ölçünün yarısını hazırlayıp 12*30 cm'lik baton kalıpta pişirebilirsiniz. Ben büyük fırın kabında hazırlayıp pişirdikten sonra dilimleyip kilitli poşetlerde dondurucuda saklıyorum, tüketeceğimiz zaman airfriyer'da 180 derecede 8 - 10 dakika ısıtıyorum, kekin üzerindeki çekirdekler çıtır çıtır tadıyla lezzete lezzet katıyor.

*Kekik, nane ve maydanoz gibi dilediğiniz otlarla lezzetlendirebilirsiniz.

*Üzerine kabak çekirdeği yerine susam, iç ay çekirdeği veya haşhaş tohumu da çok yakışıyor.

*Lor yerine az yağlı beyaz peynirle de çok lezzetli oluyor, peynir kullanacaksanız tuzu kontrollü ekleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...